US-Präsident Donald Trump. (dpa)

Angela Merkels Bierzelt-Rede markiert das Ende der Illusionen. Mit ihren kaum ins Englische übersetzbaren Worten griff sie nach dem Mantel der Geschichte und positionierte sich als Wortführerin der freien Welt.

Die Botschaft kam auf der anderen Seite des Atlantiks an. Laut und klar. Wie auch die Solidarität, die SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zeigte, als er Merkel wegen des rüpelhaften Verhalten Trumps beim G 7-Gipfel patriotisch zur Seite sprang.

Es mag Wahlkampf herrschen, aber in diesem Fall geht es um mehr. Viel mehr. Auf dem Spiel steht die liberale Weltordnung, die unter Führung der USA nach dem Zweiten Weltkrieg durch ein Netz an multilateralen Vereinbarungen entstanden ist.

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt

Die Nato, die Welthandelsorganisation WTO oder auch der Klimapakt von Paris sind daraus hervorgegangen. All dies stellt Trump mit seinem Nationalismus fundamental infrage. Spätestens seit dem G 7-Gipfel und erst recht nach der Klima-Entscheidung lässt sich das nicht mehr aus der Welt reden. Der neue US-Präsident besiegelt damit das Ende der so oft beschworenen Wertegemeinschaft.

Wer gehofft hatte, Trump werde sich irgendwie einhegen lassen, im Amt schon die nötige Gravitas gewinnen, sollte sich den Realitäten stellen. Dieser Präsident hat mit dem Ausstieg aus dem Klimaabkommen und auf seiner ersten Auslandsreise die schlimmsten Befürchtungen bestätigt.

Trump fühlt sich erkennbar wohler unter Alleinherrschern, die den Narzissten hochleben lassen, als bei Alliierten, die es wagen, ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Der Präsident versucht aktiv, die Nato und die Europäische Union zu unterminieren, multilaterale Vereinbarungen zu torpedieren und betrachtet Deutschland als gegnerischen Wettbewerber.

Nichts daran ist wirklich neu. Trump vertritt diese erstmals 1987 in einem Interview mit dem Playboy entfaltete Weltsicht mit erstaunlicher Konsistenz. Daran ändern auch die Versicherungen seiner Berater wenig, die kaum hinterherkommen, die Scherbenhaufen zusammenzukehren, die der Elefant im Porzellanladen hinterlässt.

Europa kann sich nicht auf Trumps Amerika verlassen

Die Erfahrungen der ersten Monate zeigen ein beunruhigendes Muster. Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster, Verteidigungsminister James Mattis und Vize-Präsident Mike Pence sagen viele richtige Dinge. Nur sie sprechen nicht für Trump.

Merkel hat recht. Europa kann sich nicht auf Trumps Amerika verlassen. Gleichzeitig gibt es keine Alternative zu der transatlantischen Gemeinschaft, die über 70 Jahre Frieden, Freiheit und Wohlstand gebracht hat. Benötigt wird eine Eindämmungs-Strategie, die darauf abzielt, Trump daran zu hindern, nachhaltigen Schaden anzurichten.

Dafür wird ein starkes Europa gebraucht, das für Bürger- und Menschenrechte eintritt, Führung bei Freihandel und Klimaschutz übernimmt und für seine eigene Sicherheit sorgen kann.

Deutschland und Frankreich müssen ihre Rollen als Motor der Vereinigten Staaten von Europa mit voller Kraft wahrnehmen. Dazu gehört neben einer demokratisch rückgebundenen gemeinsamen Außen-, Sicherheits-, Flüchtlings- und Finanzpolitik vor allem eine Vision. Europa ist immer da schwach, wo es zu wenig Europa gibt.

Eine starke EU ist die beste Hoffnung

Das demonstrative Festhalten an dem Klimaabkommen setzt das richtige Signal, dem sich sogar der größte Emittent China anschließt. Peking weiß so gut wie Berlin und Brüssel, dass Umweltauflagen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil durch Innovation verschaffen.

Die Antwort auf Trumps Handelsschranken und Strafzölle, wäre zum Beispiel eine Einladung an Mexiko, über einen Beitritt zum Freihandelsabkommen der EU und Kanada zu verhandeln. Das Zwei-Prozent-Ziel der NATO bei den Verteidigungsausgaben erscheint in einem anderen Licht, wenn das Geld für die Modernisierung der Streitkräfte in Europa ausgegeben wird.

Auch an diesem Punkt müssen unangenehme Realitäten anerkannt werden. Solange die EU ihre Außengrenzen nicht verteidigen kann, bleibt ihre Handlungsfähigkeit gegenüber dem Störenfried im Weißen Haus eingeschränkt. All das lässt sich erreichen, ohne das transatlantische Bündnis grundsätzlich infrage zu stellen. Im Gegenteil.

Eine starke, selbstbewusste EU ist auch für viele US-Bürger die beste Hoffnung, den Anti-Amerikaner Trump daran zu hindern, die liberale Weltordnung zu unterhöhlen. Indem Europa die gemeinsamen Werte hochhält, beweist es dem Amerika die Treue, dem es so viel zu verdanken hat – von der Befreiung vom Nationalsozialismus über den Marshall-Plan bis hin zum Fall der Mauer.