Moderator Axel Brüggemann unterhielt das Publikum mit den Gästen Uwe und Karin Hollweg. (Christina Kuhaupt)

Uwe Hollweg über seine frühere Arbeit

Ein Pissoir als Eisbrecher. Womit sonst könnte man ein Gespräch mit Uwe Hollweg über seinen früheren Job als Geschäftsführer von Cordes & Graefe, eines Großhandelsunternehmens für Haustechnik, und seine Liebe zur Kunst besser beginnen? „Marcel Duchamp“, so die erste Reaktion der Hollwegs auf das bereitgestellte Pissoir, das an den französischen Künstler erinnert. An Arbeit denke er bei dem Porzellanobjekt nicht mehr, betont Hollweg. Obwohl Sanitärprodukte jahrzehntelang zu seinem Arbeitsalltag gehörten.

Die Hollwegs über ihr Kennenlernen

Beim Skilaufen haben sie sich kennengelernt. „Beziehungsweise abends, nach dem Skilaufen“, sagt Karin Hollweg. Moderator Axel Brüggemann will es von Uwe Hollweg genauer wissen. „Na, das hab ich aber noch nie irgendwo erzählt“, sagt dieser, plaudert dann aber doch aus dem Nähkästchen: „Meine Kleine war damals 16“, sagt Hollweg. Im Keller der Skihütte, die beide auf einer Skifreizeit besuchten, habe es eine kleine Bar gegeben, wo abends auch getanzt wurde.

„Da wurde ich der Limbo-König vom kleinen Walsertal“, sagt Hollweg. „Das fand sie gut.“ Vierzehn Tage später habe er bereits seine Verlobung bekannt gegeben. Ob es wirklich die Limbokünste ihres Mannes waren, die sie überzeugt haben? „In Wirklichkeit nicht“, sagt Karin Hollweg. „Natürlich konnte er auch gut tanzen, aber er hat auch ständig Goethe oder andere Dichter zitiert.“ Ob er ein Klugscheißer war, fragt Brüggemann. „Heute würde ich das sagen, aber ich war damals sehr beeindruckt“, sagt Hollweg.

…über Kunst

Als seine Frau angefangen hat Kunst zu sammeln, hat Hollweg sich häufiger gefragt: „Ist das wirklich Kunst?“ Heute mache es ihm aber Spaß. „Das ist eine ganz andere Welt für jemanden, der so lange als Kaufmann tätig war“, sagt er. Ob alles, was bei ihnen im Museum hinge, automatisch zu Kunst werde, will Brüggemann wissen. „Ja, aber ob alles immer gleich gute Kunst ist, ist eine andere Frage“, sagt Karin Hollweg. „Zumindest ist es unser Geschmack.“ Nein, „dein Geschmack“, wirft Uwe Hollweg ein. Wo seine Frau gleich widerspricht: „Wenn du etwas ganz schrecklich findest, darf das nicht aufgehängt werden“, sagt sie. Einmal habe ihr Mann sein Veto-Recht auch schon eingesetzt. Bei einer kleinen Porzellanfigur. „Wenn die morgen hier noch steht, ich schmeiß sie aus dem Fenster“, soll Uwe Hollweg gesagt haben. Seine Frau hat die Figur daraufhin im Gästezimmer versteckt.

…ihre Sammelleidenschaft

„Ich bin ja eigentlich Malerin. Da interessiert es einen natürlich auch, was die anderen machen“, sagt Karin Hollweg. Langsam haben sie und ihr Mann angefangen, hier und da mal ein Bild zu kaufen, das ihnen gefiel. „Die erste Auktion live war wahnsinnig spannend“ erinnert sie sich. Zwei kleine Wols-Bilder haben sie dort gekauft, von denen sich eines später als Fälschung herausstellte. „Für uns war das ganz toll, als wir das Haus am Altenwall bezogen haben, dass wir dann endlich diese Sammlung – die zum Teil bei uns im Keller stand – dass man das plötzlich alles sehen konnte und greifbar hatte, das ist eine ganz neue Erfahrung gewesen. Seitdem hat das Sammeln noch mal wieder mehr Spaß gemacht“, sagt Karin Hollweg. Uwe Hollweg teilt die Begeisterung seiner Frau: „Es macht Spaß und ich weiß gar nicht, ob sie bei mir geblieben wäre, wenn ich das nicht gut finden würde.“

…über Geld

„Was bedeutet Geld für Sie?“, will Brüggemann wissen. „Es ist ja ganz schön, wenn man zurechtkommt“, sagt Uwe Hollweg. Der Grund, warum sie sich entschieden haben, einen Teil von ihrem Geld in Kunst zu stecken: „Das macht uns einfach Freude“, sagt Karin Hollweg. „Was Schöneres kann ich mir gar nicht vorstellen.“ Profit machen wollten die Hollwegs nach eigenen Angaben mit ihrer Kunst nie, auch wenn es viele Leute gebe, die nur deshalb Kunst kaufen. „Es gibt aber auch viele Leute, die vernünftig sammeln und wollen, dass die Sammlung zusammenbleibt.“ Ein Punkt, der auch den Hollwegs sehr wichtig ist und ein Grund, warum sie sich vor 20 Jahren entschieden, eine Stiftung zu gründen und ihre Bilder in deren Besitz zu geben.

… über Hollwegs Zeit bei der CDU

Politik ist nicht das Thema, über das er gern redet, gibt Uwe Hollweg zu. Ein bisschen erzählt er dann aber doch über seine Zeit als CDU-Landesvorsitzender in den 70er-Jahren und seinen Rücktritt aus Protest gegen die Nominierung von Franz Josef Strauß zum Kanzlerkandidaten. Aber schnell kommt sein Humor zum Vorschein: „Ich bin ja nie so ein richtiger Politiker gewesen“, sagt er. „Hans Koschnick hat mal gesagt, der hat von der Politik Ahnung, so wie ne Kuh vom Tanzen. Recht hat er.“

…über die Kunsthalle

Mit fünf Millionen Euro haben die Hollwegs einen Flügel der Kunsthalle mitfinanziert. „Am Ende wurde das Ding dann ja auch noch teurer, da waren wir dann auch noch einmal dran. Aber es ist gut gegangen.

Mit viel Humor und Bodenständigkeit stellen sich Uwe und Karin Hollweg beim WESER-Strand den Fragen von Moderator Axel Brüggemann. (Christina Kuhaupt)

Das war auch für Bremen eine schöne Sache“, sagt Hollweg. Trotzdem kritisiert Brüggemann, dass die Kunsthalle keinen Etat habe, um Kunstwerke einzukaufen. „Ist es nicht nötig, dass eine große Stadt wie Bremen ihre Kunsthalle so ausstattet, dass sie Bilder kaufen kann?“, will er wissen. „Das wäre schön“, sagt Karin Hollweg. „Nötig ist aber auch, dass sie ihre Sammlung pflegt, dass sie Publikumsverkehr hat.“ Wenn sie Museumsdirektorin wäre, hätte sie ein Wunschliste, sagt Hollweg. Sodass Leute dem Museum bestimmte Wünsche schenken können, wie bei einem Hochzeitstisch.

...über Künstlerförderung

Die Stadt geht nicht besonders gut mit ihren Künstlern um, so der Vorwurf von Radek Krolczyk von der Galerie K‘ in einem eingespielten Video. Künstler müssten von der Stadt mehr gefördert werden, fordert er. Eine Künstlerförderung, mit der Künstler finanziell unterstützt wurden und der Stadt dafür Bilder hinterließen, gab es früher einmal, dies sei aber wegen des Hartz-IV-Modells heute nicht mehr so möglich, sagt Karin Hollweg. Und auch ihr Mann möchte dem Vorwurf nicht zustimmen. „Die Stadt kann sich nicht um alles kümmern“, sagt er.

Malstunde mit Axel Brüggemann und Karin Hollweg. (Christina Kuhaupt)

…über ihre Rolle in der Stadt

Den Staat durch ihre Unterstützung entlasten wollen die Hollwegs nicht. Sie sehen ihre Unterstützung, wie Brüggemann es zusammenfasst, nicht als „statt Staat“, sondern als „plus Staat“. „Wir wollen nicht, dass gesagt wird: Weil die nicht bezahlt haben, geht das jetzt alles nicht mehr“, sagt Karin Hollweg. „Wir tragen gerne etwas dazu bei, aber die Grundlage muss vorhanden sein.“ Dass Bremen so arm ist, dass es auf ihre Unterstützung angewiesen ist, glauben die Hollwegs nicht.

…über die Bremer Kulturpolitik

Zwei große Stiftungen seien Bremen in der Vergangenheit angeboten worden, sagt Brüggemann. Die drittgrößte Gerhard-Richter-Sammlung, die dann nach Nürnberg gegangen ist, und die zweitgrößte Fluxus-Sammlung. „Die haben nur erwartet, dass sie steuerbefreite Stiftung werden und wären gekommen“, sagt Brüggemann. „Das ist von der Kulturbehörde nicht bewilligt worden. Stört sie das nicht?“, will der Moderator wissen. „Wenn ich das richtig weiß, haben sie ihre Kunst damals in eine Stiftung eingebracht, wollten aber weiterhin den Zugriff darauf haben. Das geht eigentlich nicht. Entweder ist sie in der Stiftung oder man behält sie doch privat. Das da der Staat nicht zustimmt, kann ich irgendwie verstehen“, sagt Karin Hollweg. Insgesamt hält Uwe Hollweg fest: „Wir wollen uns gar nicht in die offizielle Kulturpolitik einmischen, das haben wir auch nie gemacht.“