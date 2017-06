Das Gesetz seines Parteifreundes Heiko Maas geht für Martin Günthner in die richtige Richtung – aber nicht weit genug. (Christina Kuhaupt)

Herr Günthner, der Entwurf des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes von Bundesjustizminister Heiko Maas droht Facebook und Co. mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro. Ihnen aber ist der Entwurf immer noch nicht scharf genug. Warum?

Martin Günthner: Der Entwurf geht in die richtige Richtung. Der Bundesjustizminister setzt damit Forderungen der Justizministerkonferenz um. Der Gesetzentwurf hat aber Schwachstellen. Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung sind die Bußgelder, die in dem Gesetzentwurf vorgesehen sind, kein sonderlich realistisches Szenario. Sie können nämlich nur dann verhängt werden, wenn man den Betreibern von sozialen Plattformen nachweisen kann, dass sie generell kein ordnungsgemäßes Beschwerde- und Löschungssystem für rechtswidrige Inhalte bereithalten, also ein strukturelles Versagen vorliegt. Hinzu kommt, dass die Behörden, bevor sie ein Bußgeld verhängen können, von einem Gericht klären lassen müssen, ob die fraglichen Inhalte tatsächlich rechtswidrig sind. Aus meiner Sicht ist das Verfahren damit überfrachtet und Bußgelder, die faktisch nie verhängt werden, erfüllen nicht ihre Funktion.

In der öffentlichen Diskussion wird der Gesetzentwurf als eine Gefahr für die Meinungsfreiheit angesehen. Ihnen hingegen ist er noch zu schwach. Wollen Sie sich unbeliebt machen?

Mir geht es um die Sache. Ich habe den Eindruck, dass das Justizministerium den Internetunternehmen mit diesem Entwurf entgegengekommen ist. Das Bußgeldverfahren, so wie es jetzt vorgesehen ist, ist ein Scheinverfahren, an dessen Ende es wahrscheinlich nie zu Bußgeldern kommen würde. Richtig ist, dass wir uns mit der Löschung von Beiträgen in den sozialen Netzwerken in den sensiblen Bereich der Meinungsfreiheit begeben. Und es ist ganz klar: In unserer offenen Demokratie schützt die Meinungsfreiheit auch überspitzende, abstoßende und hässliche Äußerungen. Die Meinungsfreiheit endet aber dort, wo das Strafrecht beginnt. Zwischen dem Interesse an einem scharfen Gesetz und der Wahrung der Meinungsfreiheit bleibt der Gesetzentwurf von Herrn Maas leider auf halber Strecke stehen.

Experten gehen davon aus, dass schon die theoretische Androhung von Bußgeldern in Millionenhöhe dazu führen wird, dass die Internetunternehmen im Zweifelsfall auch Postings und Kommentare löschen, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Sehen Sie diese Gefahr nicht?

Doch. Es muss natürlich möglich sein, seine Meinung zu äußern, auch wenn sie kontrovers ist. Wir wollen ein scharfes Gesetz gegen Hassrede und gleichzeitig dürfen wir die Meinungsfreiheit auf keinen Fall einschränken. Daher müssen letztlich Gerichte klären, was zulässig ist und was nicht. Nach dem jetzigen Entwurf wäre die Entscheidung, was gelöscht werden muss und was nicht, Facebook überlassen. Aber um es ganz klar zu sagen: Unser derzeitiges Problem liegt woanders. Statt zu viel zu löschen, bleiben große soziale Netzwerke oftmals schlicht untätig. Der Rechtsstaat kann es nicht hinnehmen, dass Hass, Hetze und Rassismus in den sozialen Medien eine Plattform finden und Straftaten letztlich ungeahndet bleiben. Dies gefährdet den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.

An welchen Punkten geht Ihnen der vorliegende Gesetzentwurf außerdem nicht weit genug?

Zunächst einmal bin ich davon überzeugt, dass der Rechtsstaat eine klare Antwort auf Hass, Hetze und Rassismus in den sogenannten sozialen Medien geben muss. Der Gesetzentwurf hat aber drei zentrale Schwachpunkte.

Und zwar?

Wie schon gesagt, sind die Hürden für Bußgelder zu hoch. Außerdem verpflichtet der Entwurf die Betreiber sozialer Netzwerke nicht, die Strafverfolgungsbehörden über strafbare Inhalte und deren Urheber zu informieren. Hinzu kommt, dass die im Gesetzentwurf aufgezählten Straftatbestände, bei denen ein Posting gelöscht werden muss, nicht ausreichen. Ich finde es zum Beispiel unverständlich, dass die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, also die Beleidigung eines Verstobenen, als Straftatbestand nicht im Entwurf vorkommt. Das ist unhaltbarer Zustand für die Angehörigen.

Was erhoffen Sie sich von der Anzeigepflicht, die Sie fordern?

Nach dem jetzigen Entwurf droht Hasskommentatoren keine Strafe, sondern nur die Löschung ihres Kommentars. Das ist zu wenig, weil es nicht abschreckt. Das Gesetz wird nur wirksam, wenn die Internetunternehmen es den Strafverfolgungsbehörden melden müssen, wenn sie etwas löschen – und zwar unter Angabe der Identität des Kommentators. Im Netz müssen die gleichen Regeln gelten, wie außerhalb. Es reicht nicht, strafbare Inhalte einfach nur zu löschen.

Um die SPD steht es im anstehenden Bundestagswahlkampf nicht besonders gut und jetzt kritisieren Sie auch noch Ihren Parteikollegen Heiko Maas. Schlechtes Timing, oder?

Ich kritisiere ja nicht den Minister, sondern seinen Entwurf. Wir haben den Entwurf, der in die richtige Richtung geht, von Anfang an kritisch begleitet und eine Reihe von Anmerkungen gemacht. Bei der Frage der Straftatbestände, die eine Pflicht zur Löschung nach sich ziehen, hat der Bundesjustizminister zentrale Forderungen, die wir im Gesetzgebungsverfahren geltend gemacht haben, bereits berücksichtigt. Und im Rechtsausschuss des Bundesrates waren wir mit unseren Anträgen zu einer weitergehenden Berücksichtigung von Straftatbeständen, einem verschärften Bußgeldverfahren und einer Mitteilungspflicht gegenüber den Strafverfolgungsbehörden bereits erfolgreich. Mein Interesse besteht darin, ein scharfes Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet zu bekommen und gleichzeitig die Meinungsfreiheit zu wahren.

Der Bundestag kann das Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Alleingang verabschieden. Es ist das erklärte Ziel der Bundesregierung, das noch in dieser Legislaturperiode zu schaffen. Dennoch trommeln Sie im Bundesrat zum Widerstand. Aus welchem Grund tun Sie das?

Uns geht es um die Sache. Wir wollen, dass wir ein erfolgreiches Gesetz bekommen. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Änderungsvorschläge im Bundesrat eine Mehrheit bekommen und dann schauen wir mal, wie sich die Bundesregierung zu diesem starken Signal verhält. Auch in der Regierungskoalition gibt es ja Unstimmigkeiten über den Entwurf.

Die Debatte bietet Ihnen aber schon auch die Möglichkeit, von Feldern abzulenken, auf denen es für Sie nicht so rund läuft, oder?

Nein. Ich bin Justizsenator und Wirtschaftssenator. Wir in Bremen beteiligen uns an allen relevanten Debatten. Abgesehen davon berührt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sowohl wirtschaftliche als auch juristische Fragen. Ich bin der Ansicht, dass an dem vorliegenden Entwurf einige Dinge geändert werden müssen, damit wir am Ende ein gutes Gesetz bekommen.

Das Interview führte Milan Jaeger.

Zur Person:

Martin Günthner, geboren am 25. Januar 1976 in Bremerhaven, ist seit 2010 Senator für Wirtschaft und Häfen sowie Senator für Justiz und Verfassung der Freien Hansestadt Bremen. Nach dem Abitur studierte er Kulturgeschichte Osteuropas, Geschichte und Philosophie. Seit 2012 ist Günthner Vorsitzender der SPD Bremerhaven. Der Partei gehört Günthner seit 1992 an.