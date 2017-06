Hielt am Freitag eine Wutrede: "Rock am Ring"-Manager Marek Lieberberg (dpa)

Ariana Grande hat es leicht: Diesen Sonntag wird sie in Manchester ein Benefizkonzert geben, und alles daran ist gut, sauber, ehrenwert. Der Erlös geht an die Opfer des Anschlags vor knapp zwei Wochen – also an Besucher ihres damaligen Konzerts, dem blutiger Terror folgte. Wie auch beim Anschlag auf koptische Christen in Ägypten wenige Tage später war es Absicht, vor allem Kinder und Jugendliche zu ermorden. Die Islamisten haben ihre Menschenverachtung noch gesteigert, was man nach 9-11 und dem Wüten des Daesch eigentlich für unmöglich halten musste.

Marek Lieberberg hat es nicht so leicht: Sein „Rock am Ring“ ist keine Benefiz-Veranstaltung, er trägt ein hohes unternehmerisches Risiko und hat natürlich kommerzielle Interessen. Trotzdem ist seine Wutrede nach der Unterbrechung des Mega-Spektakels wegen einer Terrorwarnung zutiefst berechtigt. Er hat die Schnauze voll von wohlfeilen Sprüchen wie „Das ist aber nicht mein Islam“, er will endlich Großdemos sehen von Muslimen gegen die Verbrechen, die im Namen ihrer Religion begangen werden. Und er will Behörden, die endlich konsequent und effektiv gegen den islamistischen Terrorismus vorgehen.

Damit wird Lieberberg den meisten Bundesbürgern aus der Seele sprechen und nicht bloß den Anhängern der AfD. Aber es dauert natürlich nur Stunden, bis sich Empörung über den Empörten breitmacht. Auf „Bento“, dem hippen „Spiegel“-Ableger für Gutmenschen unter 30, fordert man flugs, dass sich Lieberberg bei den Muslimen entschuldige – schließlich gingen die ja auch gegen Gewalt und Extremismus auf die Straße.

Stimmt, als Teil breiter öffentlicher Kundgebungen von Betroffenheit und Abscheu. Aber auf eine Großdemonstration gegen islamistischen Terror, zu der Islamrat, Zentralrat der Muslime, Ditib, Milli Görus und andere einmal gemeinsam aufrufen, wartet diese Republik noch.

Er hat sich eine klare Ansage geleistet

Das ist nicht bloß Lieberberg aufgefallen. Der wurde übrigens 1946 als Kind von Holocaust-Überlebenden in einem Auffanglager geboren (hier ein Porträt von Lieberberg). Man darf annehmen, dass der international tätige Musikunternehmer weder zu Pauschalisierung noch zu Diskriminierung neigt. Er hat sich als Mensch mit einer bestimmten Biografie lediglich den Luxus geleistet, in einer extremen Situation eine klare Ansage zu machen. Vielleicht sollte sich die junge „Bento“-Redakteurin bei ihm entschuldigen?

Und während am Nürburgring wieder gefeiert wird, explodieren in Kabul die nächsten Bomben, töten Menschen – auf einer Trauerfeier für Opfer des Anschlags am Mittwoch. Auch das gehört zur Wahrheit: Die mit Abstand meisten Opfer islamistischer Terroristen sind Muslime. Diese Religionsgemeinschaft hat ganz offensichtlich ein gewaltiges Problem, das sie nicht alleine lösen kann. Das muss man benennen dürfen. Was fehlt, ist ein global abgestimmtes Vorgehen gegen den islamistischen Terrorismus, möglichst getragen von der Weltgemeinschaft, also den Vereinten Nationen.