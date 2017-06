Die Getreideverkehrsanlage der Firma J. Müller. (Frank Thomas Koch)

Auf dem Boden über Zelle 177 liegen ein paar Kaffeebohnen. Sie sind verschrumpelt und haben jede Farbe verloren. Ein kümmerlicher, unansehnlicher Rest. Irgendwann muss auf dem Förderband eine tonnenschwere Ladung durchgerauscht sein, und dann fällt schon mal was daneben, aber warum eigentlich so wenig? Geht hier regelmäßig jemand mit dem Besen durch? Wahrscheinlich, und es muss ein ganzer Trupp gewesen sein, denn außer den Bohnen ist da nichts, gar nichts, alles zusammengefegt und auf die Schaufel genommen. Sauber und aufgeräumt überall, soweit das in diesem Gebäude überhaupt möglich ist, denn da ist ja noch der Staub, gegen den kommt niemand an. Er steckt in jeder Pore und Ritze, hat sich auf den Flächen ausgebreitet, haftet an den Maschinen, an jedem Geländer und jeder Treppe, beschmutzt die Kleidung, steigt in die Nase, legt sich auf die Zunge. Die Feuerlöscher an den Wänden sind durch Säcke geschützt, sonst würden sie ersticken. Feuerlöscher, die ersticken.

100 Jahre Betrieb

Es ist der Staub von 100 Jahren, so lange ist hier schon Betrieb. 100 Jahre, in denen Getreide, Futtermittel und Kaffee umgeschlagen werden. Der Ort dafür ist am Wasser, im Bremer Getreidehafen, deswegen heißt er so. Dort steht die Getreideverkehrsanlage. Der Koloss, wie die Menschen in Walle und Gröpelingen sagen. 200 Meter lang, 46 Meter hoch. Die längste und größte Backsteinwand Europas.

Die Anlage ist verkauft worden. Anfang Mai hat sie den Besitzer gewechselt. Der Staub bleibt und bildet sich immer wieder neu, das geht bei dieser Art von Geschäft gar nicht anders. Nur wird er in Zukunft mächtig aufgewirbelt, wenn gelingt, was die neuen Eigentümer sich vorgenommen haben: Doppelt so viel Umschlag, mindestens, sonst kriegen sie die Kosten nicht rein, sagen die Käufer.

Zelle 177

Zelle 177 ist eine von insgesamt 240 unterschiedlich großen Behältern. Sie haben ein Volumen von insgesamt 96 000 Tonnen, und weil es so viele Zellen sind, können die Chargen strikt voneinander getrennt werden. Der Dinkel oder Hafer aus Bulgarien oder Rumänien soll für den Kunden genau die Sorte bleiben, die er eingekauft hat. Das wird garantiert. Befüllt werden die Zellen von oben. Alles, was mit dem Lastwagen oder Schiff ankommt, wird dafür zunächst mal in den Fahrstuhl geschickt.

Der Elevator schafft die Ware hinauf und lenkt sie auf ein Förderband. Das geschieht automatisch. Die Arbeiter kommen ins Spiel, wenn eine bestimmte Zelle angesteuert wird. Dort zum Beispiel, wo die Kaffeebohnen auf dem Boden liegen. Über Zelle 177. Durch ein Rohr, das die Arbeiter ans Band andocken, wandern die Bohnen oder was immer gerade angeliefert wird vom Band durch eine Öffnung im Boden in die Zelle. Frei kommt die Ware erst wieder, wenn der Kunde eine günstige Gelegenheit für den Verkauf sieht.

Die Anlage ist rund 200 Meter lang und 46 Meter hoch. (Frank Thomas Koch)

Computergesteuerte Schaltzentrale

Gesteuert wird der gesamte Prozess in der Schaltzentrale. Computergesteuert, jedenfalls, was den Ein- und Ausgang der Ware angeht. Die Getreideverkehrsanlage ist zwar 100 Jahre alt und steht zu großen Teilen unter Denkmalschutz, sie wird in der Zentrale aber mit modernen Methoden betrieben. Alles, was in dem riesigen Komplex in Bewegung gebracht wird, findet seinen Niederschlag in den Skalen der elektronischen Tabellen. Nicht nur dort freilich. Die Buchführung ist doppelt. An den Wänden hängen große Tafeln, die über und über mit Zetteln beklebt sind. Rote, gelbe, blaue, weiße Zettel, auf denen mit krakeliger Schrift geschrieben steht, was in den einzelnen Zellen lagert. Das ist mal Roggen, mal Weizen, Dinkel, Rapssaat oder Hafer. Die Getreideabteilung, und alles Bio. Auf einer anderen Tafel ist der Kaffee vermerkt. Wieder Zettelwirtschaft. Ein 100 Jahre altes System, das mittlerweile vom Computer unterstützt wird.

Drei Silos gibt es. Der erste wurde während des 1. Weltkrieges direkt am Wasser errichtet, der zweite entstand zehn Jahre später als ebenso großer, allerdings fensterloser Anbau. Ein Trumm im Ganzen, der alles übertrifft, auch den monumentalen Speicher XI in der Überseestadt und den hohen Turm der Rolandmühle. „Als technisches Bauwerk galt die Getreideverkehrsanlage in der Vielfalt ihrer Umschlagsmöglichkeiten als einzigartig und erreichte nach mehreren Um- und Erweiterungsbauten in den 1950er-Jahren das Ansehen als modernste Getreideumschlagsanlage Europas“, schreiben die Experten vom Bremer Landesamt für Denkmalpflege. Der dritte Silo kam Anfang der 1970er-Jahre hinzu. Das ist kein Backstein mehr, sondern profaner Beton.

Die nummerierten Zellen liegen im Erdgeschoss und werden bei Bedarf angezapft. (Frank Thomas Koch)

Betrieben wurde die Anlage bis zum Jahr 1999 von der Bremer Lagerhausgesellschaft. Danach kam sie in die Hände der Firma Wandel, die von der Stadt einen Pachtvertrag erhielt. So hätte es weitergehen können, doch zuletzt waren die Kosten für den Erhalt der Gebäude so stark angestiegen, dass Bremen die Last loswerden wollte. Als Mindestpreis wurden 2,5 Millionen Euro aufgerufen, so viel sollte der Käufer zahlen. Wandel war interessiert, andere auch, den Zuschlag bekam aber die Unternehmensgruppe J. Müller aus Brake, die in Bremen bereits im Holz- und Fabrikenhafen vertreten ist. Was J. Müller zahlen musste, bleibt ein Geheimnis. „Darüber reden wir nicht“, sagt Unternehmenschef Jan Müller.

Ein sensibles Geschäft

Müller ist an diesem Tag mit seinen Kollegen aus dem Vorstand nach Bremen gekommen, um durch die Getreideverkehrsanlage zu führen. Das ist einmalig, auch wenn es in den vergangenen Jahren regelmäßig öffentliche Besichtigungen gab. Fotografieren war dabei ausdrücklich untersagt, bestimmte Bereiche wurden gar nicht erst gezeigt. Es ist ein sensibles Geschäft, keiner der Kunden will sich in die Karten schauen lassen, mit welchen Chancen und Risiken er gerade auf den Märkten operiert – welche Posten er geordert hat und wie lange sie schon auf Lager sind. Angebot und Nachfrage regeln den Preis, und der soll natürlich besonders hoch sein, wenn die Ware verkauft wird und die Silos verlässt.

„Die Händler kaufen günstig ein und warten ab“, erklärt Müller. Es ist Umschlag, was er betreibt und keine Lagerhaltung. Manchmal dauert es trotzdem Monate, bis die Ware ihren Weg findet, manchmal aber auch nur wenige Tage. Die Zeit der Lagerung muss vom Kunden bezahlt werden. Auch ein Geschäft. Müller, 56 Jahre alt und die sechste Generation in der 200-jährigen Geschichte seines Familienbetriebs, zeigt wenig Regung, wenn man ihn fragt, wie es ist, Eigentümer einer so besonderen Immobilie geworden zu sein. „Es hilft uns“, sagt er nur, „Silokapazitäten sind knapp.“

Ein Arbeiter richtet ein Förderband ein. (Frank Thomas Koch)

Oben auf Silo 3, in 48 Meter Höhe, blickt man auf die gesamte Anlage. Das Ständerbauwerk von Silo 1, mit der Verteilstraße, die schon lange nicht mehr benutzt wird, sticht besonders hervor. Statt den filigranen Dachaufbau abzureißen, wurde er für viel Geld saniert. Das hat die Stadt noch bezahlt. Denkmalschutz. Demnächst müssen sie an die Fassade von Silo 2 ran, die zurzeit von Netzen gesichert wird, damit nichts nach unten fällt. Die Backsteinburg bröckelt, darum kümmern wird sich jetzt J. Müller. Das Unternehmen schätzt, dass es fünf Millionen Euro investieren muss. Für den Erhalt der Gebäude, vor allem aber für die Modernisierung der Anlagen. Sie müssen den Vorgaben der Gewerbeaufsicht genügen. Wo viel Staub liegt, könnte er explodieren, wenn ein Funke fliegt. „Brand- und Explosionsschutz hat die erste Priorität“, erklärt Jan Müller. Danach werden sie die Elektrotechnik anpacken. Und schließlich den gesamten Ablauf, er soll automatisiert werden. So ist der Plan.

Unverwüstliches Prinzip

Viel zu tun, sagt Müller, doch das Prinzip in der Anlage stimme schon mal, „das ist unverwüstlich“. So wie die Burg insgesamt, auch wenn der Backstein bröckelt. „Die Substanz ist in Ordnung.“ Einmal, ein paar Jahre her, hatten die damaligen Eigentümer des benachbarten Einkaufsparks Waterfront ein Auge auf das rund 50 000 Quadratmeter große Areal geworfen. Im Gespräch war, die Getreideverkehrsanlage zu einem Hotel umzubauen. Daraus ist nichts geworden, und jetzt bleibt die Anlage, was sie immer war – ein gigantischer Umschlagsplatz für Getreide, Futtermittel und Kaffee.