Yuning Zhang klatscht nach seinem ersten Tor für Werder mit Lamine Sané ab (l.). (nordphoto)

Am Wochenende war in den Sozialen Medien eine interessante Statistik aufgetaucht. Die Datensammler von Opta, dem renommierten Statistikanbieter im Profifußball, hatten die Torvorlagen in der Bundesliga seit der Saison 2014/2015 gezählt und dabei Erwartbares, aber auch sehr Interessantes ans Tageslicht befördert. Unter den Top-5 der Vorlagengeber waren Thomas Müller und Franck Ribery vom FC Bayern, auch Max Kruse und Karim Bellarabi tauchten weit vorne auf. Aber einer lag noch vor allen anderen: Zlatko Junuzovic. Auf 30 Torvorlagen kommt Werders Kapitän in den vergangenen 93 Bundesligaspielen. Zweifelt noch jemand am Wert des österreichischen Nationalspielers für Werder?

Wenn ja, dann hat Junuzovic am Sonntag im Testspiel in Osnabrück weitere Argumente dafür geliefert, warum es sich für Werder lohnen könnte, den im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag mit dem Österreicher zu verlängern. Werders Trainer Alexander Nouri hatte am Tag nach dem Telekom Cup in Mönchengladbach im Test beim Drittligisten VfL Osnabrück wie angekündigt die Spieler zum Einsatz gebracht, die tags zuvor nicht gespielt hatten. Also auch Junuzovic. Das hatte am Sonnabend zunächst etwas ungewöhnlich gewirkt, schließlich ist Junuzovic der Kapitän.

In Osnabrück aber zeigte Junuzovic sehr schnell, dass er ein guter Kapitän und vor allem ein guter Spieler ist. Ein Tor steuerte er zum 3:0 (2:0)-Sieg im Stadion an der Bremer Brücke bei. Die beiden übrigen Treffer durch Aron Johannsson und den Chinesen Yuning Zhang bereitete Junuzovic mit klugen Pässen mustergültig vor. Dazu trat Junuzovic in der Anfangsphase gefährliche Eckbälle, die um ein Haar zu weiteren Bremer Toren geführt hätten.

Nicht nur dank Junuzovics starker Leistung durfte Werders Sportchef Frank Baumann hinterher sagen: „Es war ein ordentlicher bis guter Test.“ Das galt auch für das Auftreten einiger anderer Spieler, über deren Status sich die Sportliche Leitung in den nächsten Wochen noch klarer werden muss. Etwa Aron Johannsson. Werder sucht noch einen echten Mittelstürmer. Auf dem Transfermarkt ist der im Moment noch nicht in Sicht. Ist Johannsson, US-Nationalspieler im Wartestand und nun in seinem dritten Jahr bei Werder, vielleicht die Lösung?

Diese Frage mochte Cheftrainer Alexander Nouri nicht mit Ja beantworten. Nouri bleibt sich treu und antwortet auf Fragen dieser Art am liebsten unverbindlich, so auch diesmal. „Aron“, sagte Nouri, „Aron ist Bestandteil des Kaders, er kann Argumente liefern.“ In Osnabrück tat er das in Form eines Tores. Ein Zuspiel von Junuzovic schloss Johannsson mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 1:0 (19.) ab. Nouri sagte auch noch, dass sich Johannsson gut bewegt und einige Kombinationen gut eingeleitet habe. Das stimmte. Zum 2:0 (20.) durch Junuzovic gab Johannsson die Vorlage.

Eifriger Zhang mit Premieren-Tor

Viel in Bewegung war auch ein anderer Spieler, der perspektivisch ein Stürmer auf Bundesliga-Niveau sein möchte: der Chinese Zhang. Sein Treffer zum 3:0 war beinahe eine Kopie von Johannssons Treffer zum 1:0. Diesmal hatte Junuzovic einen 50-Meter-Pass in die Spitze gespielt, Zhang hatte den Ball angenommen, war fünf, sechs Schritte mit ihm am Fuß gelaufen und traf dann mit einem platzierten Schuss frei vor VfL-Torwart Marius Gersbeck überlegt ins Tor.

Es war der erste Treffer für Werders ersten Chinesen im Profikader. Zhang war entsprechend glücklich. „Das ist natürlich etwas Besonderes, ein guter Start. Aber es ist nur die Vorbereitung“, sagte der 20-Jährige, der in Europa lediglich auf eine Saison Profierfahrung bei Vitesse Arnheim in den Niederlanden zurückblicken kann.

Zhang, nach 60 Minuten eingewechselt, war eifrig, ging weite Wege, ein erster Schuss von ihm aufs Osnabrücker Tor war noch abgeblockt worden. Ein paar Minuten später hatte er dann getroffen. „Er erarbeitet sich das“, sagte Junovic anerkennend über seinen neuen Mitspieler. Alexander Nouri und Frank Baumann sind sehr darum bemüht, den jungen Stürmer nicht mit übertriebenen Erwartungen zu beladen. Nouri sagte: „Bei ihm sollten wir Geduld haben, da dürfen wir die Messlatte nicht zu hoch legen.“ Werder braucht Verstärkung im Sturmzentrum, und die Suche geht weiter.

Und sonst? Sonst spielte Werder wie zuletzt fast immer hinten mit einer Dreierkette. Diesmal bildeten sie Dominic Volkmer aus der U23, Lamine Sané und Milos Velj­kovic. Hinter dieser Abwehrreihe stand entgegen der ursprünglichen Planung Michael Zetterer, der Jaroslav Drobny (Wespenstich) vertrat. Mit Zetterer, das wird nach den ersten Tests schon deutlich, verändert sich die Rolle des Torwarts beim Spielaufbau. Zetterer wurde immer wieder in die Spieleröffnung einbezogen, bewegte sich viel außerhalb des Strafraums und zeigte zwei starken Paraden bei einem Schuss von Jules Reimerink und in einer Eins-gegen-eins-Situation gegen Kwasi Okyere Wriedt.

Nach der Pause gab Nachwuchstorwart Luca Plogmann dann sein Debüt in der Profimannschaft. Der 17-Jährige hinterließ einen bemerkenswert abgeklärten Eindruck und verhinderte mit einer tollen Aktion den Osnabrücker Ehrentreffer durch Wriedt. Man könnte auch sagen: Plogmanns Einstand passte zu diesem über weite Strecken gelungenen Bremer Nachmittag in Osnabrück. Die jetzt folgenden zwei freien Tage hatten sich die Spieler zum Abschluss der ersten Phase der Saisonvorbereitung verdient.