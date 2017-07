Der wegen mehrfachen Betrugs und Untreue angeklagte ehemalige geschäftsführende Gesellschafter der Reederei Beluga Shipping, Niels Stolberg (l), sitzt mit seinem Anwalt Bernd Groß in Bremen im Gerichtsaal des Landgerichts und blättert in seinen Unterlagen (Archivbild). (dpa)

Niels Stolberg muss ins Gefängnis. Das ist Ergebnis einer Zwischenberatung des Gerichts, das in der Verhandlung am Donnerstag bekanntgegeben wurde. Demnach sieht die Kammer den Strafrahmen für den Bremer Ex-Reeder zwischen drei Jahren und sechs Monaten und drei Jahren und neun Monaten Haft. Stolberg wird im Zusammenhang mit seiner ehemaligen Reederei Beluga Betrug, Untreue und Kreditbetrug vorgeworfen. Die drei anderen Angeklagten in dem Prozess werden nach Vorstellung des Gerichts mit einer Bewährungsstrafe davonkommen.

Der Anwalt von Stolberg kündigte an, sich für seinen Mandanten auf keinen Fall auf eine Gefängnisstrafe einzulassen. Was sich das Gericht als mögliche Strafe vorstelle, sei vollkommen überzogen. In Frage käme allein eine Bewährungsstrafe. Sollte sich die Verteidigung, so wie es jetzt aussieht, tatsächlich nicht mit dem Vorschlag des Gerichts einverstanden erklären, wird die Beweisaufnahmen fortgesetzt. Das Verfahren könnte sich dann noch Monate in die Länge ziehen, zumal wegen des Gesundheitszustands des schwer an Krebs erkrankten Stolberg nur eingeschränkt verhandelt werden kann.