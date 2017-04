Die Polizei rät, keine Wertsachen im Auto zu lassen. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. (dpa)

In den vergangenen Wochen ist es in Bremen vermehrt zu Auto-Einbrüchen gekommen. Die Diebe schlugen vor allem in Schwachhausen zu, etwa in der Hartwigstraße. Ihr Interesse galt aber nicht den Wagen, sondern den eingebauten Navigationsgeräten. Binnen weniger Tage wurden die gleichen Autos teils sogar mehrfach aufgebrochen und die Navis gestohlen. Die Zahl der Diebstähle an oder aus Kraftfahrzeugen ist in Bremen laut Kriminalstatistik in den vergangenen Jahren um mehr als 33 Prozent gestiegen: Zählte die Bremer Polizei 2014 noch 5823 Delikte waren es im vergangenen Jahr 7791.

Die Einbrüche verteilen sich über das gesamte Bremer Stadtgebiet. Bevorzugte Stadtteile gebe es nicht, teilt die Polizei auf Nachfrage des WESER-KURIER mit. „Die Taten werden dort begangen, wo Gegenstände im Fahrzeug sichtbar sind, die für einen Dieb lukrativ erscheinen“, sagt ein Sprecher. Bei Diebstählen von Kraftfahrzeugteilen seien in erster Linie Automarken der Oberklasse betroffen.

Anzahl der Auto-Aufbrüche

In diesem Jahr liegt die Anzahl der Auto-Aufbrüche nach Angaben der Polizei bislang auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Zum Vergleich: Für das Jahr 2007 registrierten die Sicherheitsbehörden in Bremen 13.350 Diebstähle an oder aus Autos.

Ein Großteil der Taten bleibt damals wie heute unaufgeklärt. Das Risiko, dass die Diebe auf frischer Tat ertappt werden, ist verhältnismäßig gering. Dazu hinterlassen die Täter nach Polizeiangaben zu selten verwertbare Spuren. Die Polizei versucht, an sogenannten Brennpunkten verstärkt mit uniformierten und zivilen Einsatzkräften aufzutreten.

Die Aufklärungsquote lag im vergangenen Jahr trotz aller Bemühungen bei lediglich 3,7 Prozent. Bundesweit konnten immerhin zehn Prozent der 313 .918 Taten aufgeklärt werden. Die Zahl der Diebstähle an oder aus Autos ist im Vergleich zu 2015 bundesweit um knapp sechs Prozent zurückgegangen.

Beim Auto-Bauer Mercedes weiß man zwar um die gestiegene Zahl der Navi-Diebstähle, „zu vermehrten Einbrüchen in C-Klassen in Bremen liegen uns aber keine Informationen vor“, sagt ein Sprecher aus der Konzernzentrale in Stuttgart. Es mache eigentlich auch gar keinen Sinn, die Navigationsgeräte zu stehlen.

„Das ist ein sehr kompliziertes Unterfangen“

Für den Ausbau eines Geräts benötige selbst ein geübter Facharbeiter etwa 25 Minuten. Bei einem Einbau in eine andere C-Klasse müssten Antennen, Kabel und Leitungen neu verlegt werden. Auch die Software ­müsse neu installiert werden. „Das ist ein sehr kompliziertes Unterfangen“, so der Sprecher. Die geklauten C-Klasse-Navis seien auch nicht mit anderen Mercedes-Modellen kompatibel.

Das wissen auch die gut organisierten Banden. Daher brechen sie die Autos teils gleich zwei- oder dreimal auf. Die werksseitig eingebauten Geräte sind für die Täter nicht so attraktiv wie die Ersatzgeräte. Diese hätten oft keine spezielle Codierung und könnten später auch in anderen Fahrzeugen verwendet werden, erklärt ein Experte.

Auch bei den Auto-Versicherern werden immer mehr Navi-Diebstähle angezeigt. Etwa 150-mal am Tag schlagen die Diebe in Deutschland nach Angaben der R+V-Versicherung zu – meistens unter der Woche. Als Tatorte würden große Parkplätze und Nebenstraßen bevorzugt. Die Täter hätten es besonders auf festinstallierte Navigationsgeräte in Autos der Marken BMW, Mercedes oder Audi abgesehen. Die geklauten Geräte verkaufen die Diebe in erster Linie über das Internet.

Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck

Damit es gar nicht so weit kommt, rät die Polizei: Lassen Sie Ihr Navigationsgerät und Ihre Wertsachen nicht im Fahrzeug – erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. Nehmen Sie alle abnehmbaren Bedienteile und die Daten-CD des Navis mit in die Wohnung. Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe und den Armaturen. Denn: Die Diebe brechen Autos auch auf, wenn sie lediglich die Halterung eines Navis von außen sehen. Von Vorteil ist es, wenn die einzelnen Komponenten des Systems an verschiedenen Plätzen im Fahrzeug verbaut sind.

Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst nur auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten ­Straße ab. Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten. Zur Vorbeugung hilft eine gute Alarmanlage. Bei bestimmten Kfz-Modellen kann außerdem eine spezielle Stahlkappe als Sicherung über dem Navi nachgerüstet werden.