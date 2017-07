Immer mit der Ruhe. Ja, Werder hat den Test beim FC St. Pauli verloren. Und ja, Werder bekam gegen den Zweitligisten über weite Strecken vor allem offensiv nicht viel zustande. Daraus aber Schlüsse für den Saisonverlauf in der Bundesliga zu ziehen, wäre unangebracht. Werder befindet sich mitten im Aufbautraining, Trainer Nouri hat in den vergangenen Tagen und Wochen vor allem an der Fitness und Athletik der Profis gearbeitet. Das hat viel Kraft gekostet, entsprechend müde waren die Bremer am Wochenende.

Im zweiten Trainingslager in Schneverdingen will und muss Nouri der Mannschaft nun den taktischen Feinschliff verpassen. In den kommenden fünf Tagen gilt es, Werder auch spielerisch fit zu machen für die Saison, Laufwege einzustudieren, die Spielidee zu verfeinern.

Umso ärgerlicher ist es, dass der dringend benötigte Mittelstürmer noch immer nicht da ist. Eine Eingliederung braucht schließlich ihre Zeit – und es wäre schlicht fahrlässig, wenn Werder in der neuen Saison einzig darauf setzen würde, dass Max Kruse, Fin Bartels und Co. weiterhin so effektiv vor dem gegnerischen Tor agieren wie in der teils berauschenden Rückrunde der vergangenen Spielzeit.