Werder-Stürmer Max Kruse.

Demnach soll Kruses Ausstiegsklausel, die es dem Werder-Stürmer ermöglicht, für die festgeschriebene Ablösesumme von zwölf Millionen Euro den Verein zu wechseln, am 15. Juli abgelaufen sein. Somit kann der 29-Jährige, der in der vergangenen Bundesligasaison 15 Tore in 23 Spielen erzielte, in dieser Transferperiode seine vertragliche Option nicht mehr ziehen.

Zuletzt hatte Werders Sportchef Frank Baumann dem WESER-KURIER gesagt: „Max wird nur gehen, wenn es ein Topklub wie Liverpool oder Chelsea ist. Und sie ihn überzeugen, dass er sportlich eine Rolle spielt. Dann wird er das machen wollen.“ Einen Wechsel um des Geldes Willen schloss Baumann aus: „Max wird nicht zu Hoffenheim, Schalke, Everton oder Southampton gehen.“

Nach WESER-KURIER-Informationen besitzt Kruse eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2019 laufenden Vertrag. Für festgeschriebene zwölf Millionen Euro kann er aus seinem Kontrakt herausgekauft werden. Die „Bild“ hatte zuletzt berichtet, dass die Ausstiegsklausel jährlich bis zum 31. Juli wirksam sei.

Im Sommer 2016 war Kruse vom VfL Wolfsburg zu Werder gewechselt – für eine kolportierte Ablösesumme von etwa zehn Millionen Euro (inklusive Bonuszahlungen). Weil er bei den Bremern finanzielle Abstriche beim Gehalt mache – bei den Grün-Weißen soll er 2,5 Millionen Euro pro Jahr kassieren, beim VfL waren es gut vier Millionen Euro –, habe er quasi als Gegenleistung die Ausstiegsklausel bekommen. Diese wollte ihm Werder der „Sport Bild“ zufolge kürzlich für drei Millionen Euro abkaufen. Das habe Kruse aber abgelehnt. (fel)