Max Kruse. (nordphoto)

Nach den jüngsten Auftritten von Kruse bei Werder galt der Angreifer als heißer Kandidat für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft - vor allem, weil etliche Stammkräfte von Löw bei diesem Turnier geschont werden. Der Bundestrainer verzichtete jedoch auf die Dienste des 29-Jährigen.

Das endgültige Aus in der Nationalmannschaft ist das für Kruse jedoch nicht, wie Löw betonte. "Das, was in der Vergangenheit war, spielt überhaupt keine Rolle mehr", sagte der 57-Jährige. "Wir haben uns entschieden, dass wir dieses Mal Perspektivspieler nehmen. Bei Max Kruse weiß ich, was er kann. Die Tür ist für ihn auf keinen Fall zu. Wir haben uns nur eben eher für Spieler entschieden, die wir noch nicht so gut kennen."

Ende April hatte Löw dem Bremer noch Hoffnungen auf eine zeitnahe Rückkehr in den Kader gemacht: "Wenn man ihn jetzt sieht, freue ich mich über seine Leistung.“ Darüber hinaus hatte Löw der Offensivkraft eine "hohe Spielintelligenz" attestiert und ihn als "beweglich, agil und dynamisch" bezeichnet.

Kruses letzter Einsatz für Deutschland liegt schon eine Weile zurück: Am 11. Oktober 2015 spielte Max Kruse nicht nur in der EM-Qualifikation gegen Georgien, sondern erzielte beim 2:1-Heimerfolg in Leipzig sogar den Siegtreffer. Wenig später endete seine Nationalmannschaftskarriere vorerst, Löw berücksichtigte den Stürmer anschließend nicht mehr in seinen Planungen.

Der amtierende Weltmeister Deutschland trifft in einer der beiden Vorrundengruppen auf Australien, Chile und Kamerun.

Gnabry bei U21-EM dabei

Serge Gnabry, der nach Medienberichten vor einem Wechsel zu 1899 Hoffenheim steht, wird im Sommer dagegen weniger Urlaub haben. Für ihn geht es jedoch nicht nach Russland, sondern nach Polen. Im Team von Coach Stefan Kuntz soll er dabei helfen, dass der deutsche Nachwuchs bei der U21-Europameisterschaft (16. bis 30. Juni) gut abschneidet. „Für Deutschland geht es immer um den Titel. Wir haben einen starken Jahrgang zusammen und wollen den Titel gewinnen“, sagte Gnabry auf "Werder.de".

Ebenfalls zum EM-Aufgebot gehört Davie Selke. Der Stürmer aus Leipzig blickt nicht nur auf eine Bremer Vergangenheit zurück, sondern gilt auch als ein Kandidat für einen Wechsel im Sommer an die Weser. Bereits im Vorjahr waren Selke und Gnabry gemeinsam international im Einsatz, bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewannen sie mit der deutschen Auswahl die Silbermedaille.

In der Vorrunde heißen die Gegner Tschechien, Dänemark und Italien.