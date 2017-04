Lencke Steiner führte die FDP 2015 zurück in die Bremische Bürgerschaft. Sie sagt: „Ich finde es richtig, den Wahlkampf auf eine Person zu konzentrieren.“ (Frank Thomas Koch)

Frau Steiner, für die FDP ist es ein Jahr der Entscheidung: Die Liberalen wollen zurück in den Bundestag. Im Moment pendelt die Partei in Umfragen zwischen fünf und gut sechs Prozent. Es wird wieder eng, oder?

Lencke Steiner: Ich denke, die bevorstehenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen werden uns noch einigen Auftrieb geben. Dort erwarten wir eher zweistellige Ergebnisse. Im Bundestag, das ist nun mal Fakt, sind wir ja derzeit nicht vertreten. Entsprechend schwer ist es für die FDP, ihre Inhalte zu präsentieren.

Im Saarland hat es nicht geklappt, auch das war eingeplant. Was macht Sie so sicher, dass es in Kiel und Düsseldorf etwas zu feiern geben wird?

Ich bin optimistisch. Mit Wolfgang Kubicki und Christian Lindner haben wir zwei Liberale am Start, die genau wissen, was sie da tun, die motivieren können und unsere Inhalte auf den Punkt vermitteln können.

Sie haben es im Mai 2015 geschafft, die Bremer FDP zurück in die Bürgerschaft zu führen; mit einem ganz auf Ihre Person zugeschnittenen Wahlkampf. Kann Ihr Parteichef Christian Lindner was von Ihnen lernen?

Anders herum: Ich habe von ihm gelernt, denn als ich vor zwei Jahren antrat, da hatte ich ja keine Ahnung von Politik. Das war damals vielleicht auch mein Glück. (lacht)

Weil Sie ganz unbefangen an die Aufgabe herangegangen sind?

Genau! Wir haben den Wahlkampf sehr strategisch und persönlich gemacht. Christian Lindner macht das jetzt genauso. Und ich finde es richtig, den Wahlkampf auf eine Person zu konzentrieren. So sind wir klarer erkennbar.

Sie haben als damals parteilose Newcomerin die Bremer FDP gerettet. Gehört das quasi zum Markenkern der FDP, dass sie Quereinsteigern immer mal wieder eine Chance gibt, frischen Wind in die Partei zu bringen?

Ja. Gerade Christian Lindner ist jemand, der Quereinsteigern Chancen ermöglicht, wie jetzt auch dem ehemaligen Telekom-Personalchef Thomas Sattelberger, der in München für die FDP bei der Bundestagswahl kandidiert. Ich bin also nicht die einzige. Genau das macht die FDP doch aus – wir stehen für Chancen, Offenheit und Mut.

Unterstützen Sie Lindner eigentlich im NRW-Wahlkampf?

Ja, das mache ich. Und in Schleswig-Holstein bin ich auch unterwegs.

Lindner scheint der Einzige zu sein, der die Liberalen wahrnehmbar macht. Er führt die FDP als One-Man-Show und muss gleich doppelt ran: Am 14. Mai in NRW, am 24. September im Bund. Fehlt es der FDP nicht an weiteren charismatischen Köpfen, um präsenter zu sein?

Nein, wir haben ein starkes Team. Da sind Alexander Graf Lambsdorff und Wolfgang Kubicki, da ist unsere Generalsekretärin Nicola Beer. Und nicht zu vergessen in den Ländern eine Katja Suding oder ein Volker Wissing. Dennoch: Es ist die richtige Strategie, unseren Parteichef in den Mittelpunkt zu rücken. Eine andere Chance haben wir aktuell nicht.

Lencke Steiner kandidiert als Bremer FDP-Spitzenkandidatin für den Bundestag. Auch in den Wahlkämpfen in NRW und Schleswig-Holstein wird sie viel unterwegs sein. (Frank Thomas Koch)

Auf dem Parteitag in Berlin wird das Wahlprogramm der FDP diskutiert. Und zwar unter dem schönen Titel „Schauen wir nicht länger zu“. Das klingt wie lautes Pfeifen im Wald. Warum gehört denn die FDP in den Bundestag?

Weil wir die Einzigen sind, die den Glauben des Menschen an sich selbst stärken, während alle anderen auf Bevormundung setzen.

Diesen Satz bemühen Liberale seit Jahrzehnten. Haben Sie noch mehr zu bieten?

Auch alte Inhalte können aktueller denn je sein.

Lindner peilt als Zielgruppe für den Wahlkampf die, wie er es nennt, „ungeduldige Mitte“ an. Können Sie mit dem Begriff etwas anfangen?

Klar, das sind die, die sich nicht abgeholt fühlen, die sich nicht sicher sind, ob sich die Politik noch um sie kümmert. Wir Liberale sind eine Alternative für alle demokratischen Wähler zur Großen Koalition.

Sie setzen also darauf, dass es mit dem Wiedereinzug der FDP in den Bundestag gelingt, eine Fortsetzung der Großen Koalition zu verhindern?

Ich wünsche es mir sehr.

Mehr zum Thema Wahlkampf im Unterhemd Die FDP im Auftrieb: Partei-Chef Christian Lindner hat den Liberalen ein neues Image verpasst. ... mehr »

Apropos Bundestag: Sie treten für die Bremer FDP als Spitzenkandidatin an. Zwar müsste Ihre Partei um die zehn Prozent erreichen, damit Sie ein Bundestagsmandat erringen, aber falls doch: Wollen Sie tatsächlich länger politisch aktiv sein, Sie sind doch eine erfolgreiche Unternehmerin?

Mir macht Politik Spaß und ich glaube, ich kann in Bremen etwas bewirken. Und ich denke, es ist wichtig, jetzt bekannte Köpfe in den Wahlkampf zu schicken. Beim Wiedereinzug in den Bundestag möchte ich gerne helfen, hier ist Teamwork gefragt. Ich traue mir ein gutes Ergebnis zu.

Halten Sie dagegen, wenn ich behaupte: Lencke Steiner wird in vier Jahren kein politisches Amt mehr bekleiden?

Was ist in vier Jahren? Ich kann jetzt nur sagen: Mir macht Politik ultraviel Spaß. Und ich habe das Gefühl, auch positive Spuren hinterlassen zu können. Aber ich gehöre nun mal zur Generation Y (Anmerkung der Redaktion: Y steht für Englisch why?/warum?), die vor allem ihren Sinn darin sieht, etwas Sinnvolles zu machen und nicht so sehr den eigenen Erfolg im Blick hat. So gesehen halte ich gerne dagegen.

Die Fragen stellte Hans-Ulrich Brandt.