Der Tator im Ersten. (dpa)

Mit Pfingsten kamen die Staus auf den Autobahnen und vor den Fähren zu den Nordseeinseln. Und wie zu Ostern oder Weihnachten gab es die gewohnte abendliche TV-Unterhaltung zum Entspannen: Mord und Totschlag. An die 40 Stunden Krimi sendeten diesmal die öffentlich-rechtlichen Anstalten.

Krimis bringen Quote, weil die Deutschen nun mal die Jagd nach dem Täter lieben, was auch ein Blick auf die Bücher-Bestsellerlisten zeigt. Und so ist, gezielt forciert von den Sendern, nichts so erfolgreich wie der filmische Mordsabend. Allenfalls noch Fußballspiele der deutschen Mannschaft können da mithalten.

Auf der Strecke bleibt die Produktion einst so erfolgreicher Familien- oder Abenteuerserien, bilden Reportagen, Dokumentationen und Fernsehfilme eher die Ausnahme. Die Krimi-Monotonie wird nur noch durch Quizsendungen und viele, aber selten informative Talkshows garniert. Damit wird auf Sicht der Überdruss programmiert.

Zahlen gefällig? Im Jahr 2015 hat allein das ZDF nach eigenen Angaben 437 Krimis gesendet. Alles Erstausstrahlungen. Rechnet man sämtliche Wiederholungen mit ein, kommt man auf sage und schreibe 2061 Krimisendungen. Das war mal anders. In den 80er- und 90er-Jahren wurden gerade mal zwölf bis 20 neue „Tatort“-Folgen jährlich ausgestrahlt, inzwischen ist 40 mal Totensonntag. Plus „Polizeiruf 110“.

Morden, wo andere Urlaub machen

Es gab mal eine Zeit, in der die CSU, also die Partei, die das schöne Bayern erfand, sich darüber beklagte, dass im deutschen Fernsehen überproportional oft in ihrer Landeshauptstadt gemordet werde und mehr Ausgewogenheit bei Mord verlangte.

Heute ist jede Region stolz darauf, wenn das Verbrechen auch bei ihr ein Fernseh-Zuhause hat. Und so überziehen, weil ja auch unter der Woche auf allen Kanälen sowie im Vorabend-Programm die Krimilust befriedigt werden soll, Hunderte TV-Ermittlerteams das Land.

Mit einer Anleihe aus den wegen ihrer mal witzigen, oft aber schrägen Dialoge so erfolgreichen Tatorte aus Münster (mehr als 14 Millionen Zuschauer) fahnden nun überall im Land schrullige Kommissare vor wunderschönen Landschaften und pittoresken Altstadtkulissen wie der von Leer oder in Norderneys altehrwürdiger Kur-Apotheke nach Bösewichten.

Morden, wo andere Urlaub machen – ob im Harz, der Eifel, in den Dünen von Sylt. Sogar bei Stoibers um die Ecke in Wolfsratshausen passiert das Böse inmitten weißblauer Himmel- und Seenlandschaft.

Und das Schöne, das Beruhigende: Jeder Fall wird aufgeklärt, es siegt am Ende das Gute, stellen die Kommissare die Ordnung wieder her. Kommissare, die kein oder ein schlechtes Familienleben haben, weil sie sich im Dienst aufreiben, damit die Menschen in Ruhe schlafen können.

Doch dann kommt doch noch das Beunruhigende, das Böse aus aller Welt. Aber da ist man schon bei „Heute“ oder „Tagesschau“. Vielleicht sind so viele Deutsche deshalb noch immer der Meinung, dass es gar nicht genug Fernsehkrimis geben kann.