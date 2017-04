Der deutsche Außenminister Gabriel besucht seit Sonntag Jordanien, Israel und die Palästinensergebiete. (dpa)

Sigmar Gabriel hätte gewarnt sein können: Ein offizielles Treffen mit Organisationen wie Breaking The Silence, Betselem und Peace Now gleich zum Antrittsbesuch in Israel musste die dortige Regierung als Provokation auffassen. Schon 2015 reagierte die israelische Botschaft sehr irritiert, als die Stadt Köln das 50-jährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen ausgerechnet mit einer Ausstellung über Breaking The Silence feiern wollte.

Die eilfertige Empörung in Deutschland über das „Redeverbot” für den Bundesminister des Auswärtigen ist ziemlich blauäugig. Ebenso Gabriels Einlassung, seine „Lebenserfahrung” sage ihm, dass man auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft sprechen müsse, wenn man ein Land kennenlernen wolle. Denn natürlich wäre auch die Bundesregierung irritiert bis verärgert, wenn sich der israelische Außenminister vor (!) seinem Treffen mit der Kanzlerin erst einmal mit Vertretern von Attac oder der Kommunistischen Plattform über Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik austauschen wollte.

Den zeitlichen Ablauf hat Gabriel nach einem ersten israelischen Vorsprechen noch geändert, aber da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Vermutlich bereits am Sonntagabend, als Vertreter aus aller Welt in Yad Vashem des Holocaust gedachten, Gabriel aber in Amman mit dem jordanischen Außenminister speiste. Dort warnte er vor einer „neuen Serie von Gewalt”, wenn der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern nicht bald wieder in Gang käme. Das ist so die Art von Ratschlägen aus Deutschland, auf die man in Jerusalem gewartet hat. Israel erlebt seit Jahren eine nicht enden wollende Serie von Gewalt. Allein seit September 2015 verzeichnete die Regierung 49 Todesopfer und 724 Verwundete durch Attacken mit Messern, Äxten, Schusswaffen, Fahrzeugen, Sprengsätzen und Molotow-Cocktails. Auch als Gabriel in Amman weilte, wurden mitten in Tel Aviv vier Israelis durch Messerstiche verletzt; der Täter war ein 18-jähriger Palästinenser aus Nablus.

Nun werden sich etliche zurücklehnen und denken: Siehste, das ist eben die Quittung für jahrzehntelange Besatzungs- und Siedlungspolitik. Verhandelt mit den Palästinensern, gebt ihnen ein überlebensfähiges Territorium (also genau das, was die UN dem jüdischen Staat zunächst vorenthalten wollten), und alles wird fein.

Bei genauerem Hinsehen – und dazu sollte ein Außenministerium Botschaften unterhalten – müsste auffallen, dass der schöne Plan schon daran scheitert, dass es auf palästinensischer Seite keinen ernsthaften Verhandlungspartner gibt. Schon gar keinen, der für alle spricht, denn die im Gazastreifen herrschende Hamas will nach ihrer seit 1988 geltenden Charta Israel schlicht auslöschen. Mit dieser Haltung kann man keinen Staat machen – und zwei in friedlicher Koexistenz schon gar nicht. Eine sprachlich entschärfte Neufassung der Hamas-Charta, über die die „New York Times” Anfang März berichtete, ist nur Papier. Danach will man künftig nicht mehr „Juden bekämpfen, weil sie Juden sind”, sondern nur noch „Besatzer”. Genehmigt durch die Hamas-Führung ist das freilich noch nicht, und an den terroristischen Methoden würde sich ohnehin nichts ändern.

Wohlweislich war Gabriel gar nicht in Gaza. Mit oppositionellen Vertretern der Zivilgesellschaft hätte er dort auch nicht sprechen können, die fallen dort eher von Hochhausdächern. Bleibt also die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland. Deren Präsident Mahmud Abbas hatte für Gabriel auch keine Zeit, erklärte aber bereits im vorigen Juli vor dem Europa-Parlament seine Sicht der Dinge: Da war die Rede von Rabbinern, die ihre Regierung dazu aufrufen, das Wasser für die Palästinenser zu vergiften.

Das Gespür für Propaganda mit judenfeindlichen Stereotypen – Brunnenvergifter, Kindermörder – ist offenbar europaweit verkümmert. Die Palästinenser inszenieren sich geschickt als permanente Opfer. Teile unserer politischen Klasse glauben das bereitwillig und machen genau das, was sie sonst allzu gerne US-Regierungen vorwerfen: Sie verkaufen ihren Lösungsweg als den einzig gangbaren in einem Konflikt, dessen Komplexität und Härte sie kaum erfassen. Man wäre so gerne ehrlicher Makler, aber es reicht nur für den nervenden Oberlehrer.

Trotzdem darf und soll man auch als deutscher Außenminister Netanjahus Siedlungspolitik kritisieren. Aber wenn man damit durchdringen will, sollte man ihn nicht als erstes vor den Kopf stoßen. Diplomatie beginnt eben im Detail, vor allem in Israel.