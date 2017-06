Ein Studentenwohnheim auf dem Campus der Universität Bremen. Zur Zeit existieren rund 1800 Wohnheimplätze, über die das Studentenwerk Bremen verfügt. (Frank Thomas Koch)

Mit weitgehend einstimmigen Beschlüssen zu vier Bebauungsplänen hat die Baudeputation gestern Planungen für zusammen rund 950 neue Wohnheimplätze für Studierende auf den Weg gebracht. Lediglich zu einem Standort in der Neustadt gab es eine kurze Diskussion und schließlich eine Gegenstimme von Rainer W. Buchholz (FDP). Angesichts von rund 1800 existierenden Wohnheimplätzen, über die das Studentenwerk Bremen aktuell verfügt, wird es nach der Realisierung der Bauvorhaben ab ­voraussichtlich 2019 also einen erheblich Zuwachs an Wohnraum für diese Gruppe von Wohnungssuchenden in Bremen geben.

Allerdings weist das Studentenwerk auch darauf hin, dass an drei der vier Standorte private Investoren aktiv sind oder werden. Die dort gebauten Appartements werden später nicht vom Studentenwerk verwaltet und unterliegen keiner Sozialbindung. Das bedeutet nach allen bisherigen Erfahrungen, dass die Mietpreise dort spürbar höher liegen dürften als beim Angebot des Studentenwerks.

Das orientiert sich unter anderem an den im Bafög-Satz vorgesehenen Wohnkosten für Studenten. Je nach Größe der Appartements liegen die Kosten für einen Studierenden zwischen 195 und 288 Euro pro Monat. Dabei handelt es sich um Pauschalmieten inklusive Nebenkosten.

Hohe Mieten bei privaten Anbietern

Bestehende private Anbieter in unmittelbarer Nähe der Universität rufen heute hingegen bereits Preise ab 460 Euro für ein 17- bis 19-Quadratmeter-Appartement auf, ebenfalls als Pauschalmiete. „Dass dieses Angebot den Studierenden unseres Erachtens nicht entscheidend hilft, zeigen unsere langen Wartelisten für Wohnheimplätze, während die privaten Anbieter durchgehend um studentische Mieter werben“, kommentiert Maurice Mäschig, Pressesprecher des Studentenwerks, die Entwicklung. Gleichwohl räumt er ein, dass knapp 1000 neue Unterkünfte zwangsläufig den Bremer Wohnungsmarkt insgesamt entlasten sollten.

Immerhin 400 dieser Plätze sollen am jüngsten Planungsstandort zwischen Max-von-Laue-Straße und Emmy-Noether-Straße bis 2020 in der Verantwortung des Studentenwerks entstehen und einer entsprechenden Sozialbindung unterliegen. Rund 32 Millionen Euro will die öffentliche Hand dafür investieren, von denen 11,5 Millionen aus Landesmitteln stammen.

Drei der vier Standorte liegen direkt auf dem Gelände der Universität und des angrenzenden Technologieparks. Hier geht es in den Planungsverfahren vor allem darum, überhaupt Wohnbebauung auf den betreffenden Arealen zu ermöglichen. Die jeweils aktuell gültigen Bebauungspläne beschränken die Nutzungen in diesem Sondergebiet auf Einrichtungen der Universität oder des Technologieparks der Universität.

Neue Bebauungspläne

Das könnten zwar auch Einzelhandelsgeschäfte, Gaststätten oder sogar Hotels sein – aber eben keine Wohnungen. Für zwei Standorte hat die Baudeputation die neuen Bebauungspläne nach Abschluss aller Beratungen und Bürgerbeteiligungen nun angenommen und empfiehlt Senat und Stadtbürgerschaft, die notwendigen verbindlichen Planungs-Beschlüsse zu fassen.

Dabei handelt es sich um 120 Wohnplätze an der Mary-Astell-Straße und rund 330 Plätze an der Anne-Conway-Straße. Für beide Standorte sind die Bauplanungen der beiden Investoren Zechbau und der K+T Grundstücksgesellschaft weit vorangeschritten. Allerdings gab es an der Mary-Astell Straße im Rahmen des Planungsverfahrens auch zahlreiche Einwände von Anwohnern.

Moniert wurde unter anderem, das nur 21 Parkplätze vorgesehen seien – also ein Parkplatz je sechs Studenten. Diese Zahl wurde von den Planern mit Blick auf die Nähe zur Universität und die Anbindung zum öffentlichen Nahverkehr festgelegt. Sie konnte die Nachbarn bis zuletzt nicht überzeugen. Die Baudeputation hat sich mit Hinweis auf das gesamtstädtische Interesse jedoch über diese Bedenken hinweggesetzt.

Mikroappartements in der Ottostraße

Ähnlich argumentierte Robert Bücking (Grüne) in der kurzen Diskussion der Baudeputation um 75 neue Wohnheimplätze in sogenannten Mikroappartements mit jeweils höchsten 20 Quadratmetern. Sie sollen als Hinterhofbebauung auf drei Stockwerken in der Ottostraße entstehen. Bauherr ist hier der private Grundstückseigentümer.

Den von Anwohnern in der Neustadt geltend gemachten Bedenken über die „zu große“ Planung für eine Nebenstraße mit bislang nur rund 100 Wohneinheiten widersprach er. „Nur ein paar Häuser weiter haben wir bereits ähnlich hohe Gebäude. Ich fürchte, diese Veränderung in ihrer Nachbarschaft müssen die Anwohner hinnehmen“, sagte Bücking. Der Neustädter Beirat hatte sich auch mit den Stimmen der Grünen gegen die Planung ausgesprochen.