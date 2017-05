Ein digitales Ticket der Deutschen Bahn. (imago)

An den Namen Richard Lutz hatte man sich noch gar nicht so richtig gewöhnt. Doch nun hat es der neue Bahnchef nach nur wenigen Wochen Amtszeit geschafft, Millionen Bahnkunden einen gehörigen Schrecken einzujagen. Denn sein Plan, die Papier-Fahrkarten abzuschaffen, bedeutet faktisch, alle, die kein Smartphone und keinen Computer besitzen oder nur ein Tastentelefon ohne Internetzugang, vom Zugfahren auszuschließen.

Das sind, wissen Bahnexperten, derzeit etwa elf Millionen Bundesbürger, 99 Prozent von ihnen sind 65 Jahre oder älter. Doch diese Kunden hat der Bahnchef nicht im Blick. Ihm geht es allein um den Abbau von Arbeitsplätzen im Servicebereich der Bahn, also um Kostensenkung.

Viele einfache Dinge klappen nicht

Denn noch verkauft die Bahn etwa die Hälfte ihrer Fahrkarten als Papierbelege, in den Reisezentren, an Automaten oder in den Zügen. Damit die Bahnkunden künftig die Arbeit der Bahnmitarbeiter übernehmen, sollen sie Geld in internetfähige Handys investieren, dafür werden sie mit der Erfassung ihrer Bewegungsprofile und regelmäßigen Preiserhöhungen „belohnt“.

Lutz verklärt das als kinderleichte bequeme schöne neue Welt des Bahnreisens: „Der Zug kann dann über das Handy eines Passagiers erkennen, dass er eingestiegen ist.“ Und: „ Je nachdem, wo er aussteigt, wird die Fahrt automatisch abgerechnet werden.“

Nun gut, wird mancher Bahn-Vielfahrer sagen, das werden die sowieso nicht so schnell oder gar nicht hinkriegen, wo doch so viele einfache Dinge nicht klappen. In den Zügen fallen immer wieder die Reservierungsanzeigen aus, oder es gibt Streit um einen Sitzplatz, weil der gleiche Sitz zweimal vergeben worden ist – einmal als Papierausdruck und beim zweiten Kunden auf dem Barcode des Smartphones. Oder es mucken die Lesegeräte der Schaffner.

"Bediente Selbstbedienung"

Mancher wird auch denken, die Bahn solle doch endlich dafür sorgen, dass es in den Bistro- und Speisewagen nicht immer wieder zu technischen Problemen kommt und es dann weder heißen Kaffee noch eine warme Suppe gibt. Und dass die Bahn es endlich schafft, wirklich pünktlicher zu werden. Schließlich kamen in den Herbstmonaten des vergangenen Jahres nur zwei Drittel der Fernverkehrszüge pünktlich an.

Lutz aber will lieber die Bahn an das Motto der Dienstleistungsbranche anpassen: Wir tun alles für Sie, nur nicht das, was Sie sich wünschen. Anstatt erst einmal die nötigsten Hausaufgaben zu erledigen, will der Bahnchef nun die Senioren in die Digitalisierung zwingen. Beispiele dafür, Service-Leistungen auszulagern und die Arbeit auf die Kunden abzuwälzen, gibt es genug. Behörden verlangen, Anträge im Internet zu stellen, Formulare zu Hause online zu bearbeiten und auszudrucken oder Fragen ausschließlich per E-Mail zu beantworten.

Verbrämt wird der Personalabbau als verbesserter Bürgerservice. Die Postbank hat gar das Zeitalter der „bedienten Selbstbedienung“ ausgerufen. Der Kunde, wenn er denn noch eine Filiale findet, wird dort viele Automaten, aber kaum noch einen Mitarbeiter antreffen. Da ist mancher ziemlich bedient.