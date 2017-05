Möchte in Polen beweisen, dass Deutschland an der Seite des Nachbarn steht: Frank-Walter Steinmeier (Reuters)

Noch ist Deutschlands neuer Präsident Frank-Walter Steinmeier auf keiner Titelseite eines polnischen Magazin mit Hitlerbärtchen oder Pickelhaube aufgetaucht. Wenn er an deisem Freitag zu seinem Antrittsbesuch nach Warschau kommt und sowohl mit Präsident Andrzej Duda als auch mit Premier Beata Szydlo spricht, muss er nicht fürchten, gleich als Nazi niedergemacht zu werden.

Im Gegenteil: Polen empfängt die hochrangigen Gäste – Steinmeier kommt gemeinsam mit der First Lady Elke Büdenbender – mit allen militärischen Ehren und stellt sogar eine Reitereskorte mit 28 Pferden vom Präsidentenpalast bis zum Grab des Unbekannten Soldaten. Das Ziel ist klar: Polen will sich mithilfe von Präsident Steinmeier selbst inszenieren – als ein Land, das keineswegs so isoliert in der Europäischen Union ist, wie es aussieht.

Zustimmung zur Regierung sinkt

Umfragen zufolge sinkt die Zustimmung zur nationalpopulistischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), obwohl diese einige ihrer sozialen Wahlversprechen aus dem Jahr 2015 eingelöst hat. So erhalten Familien ab dem zweiten Kind monatlich 500 Zloty (rund 120 Euro) Kindergeld. Auch das Renteneintrittsalter setzte die PiS auf 60 Jahre für Frauen und 65 Jahre für Männer herab. Doch mehr und mehr Polen sehen diese sozialen Wohltaten inzwischen als etwas Selbstverständliches an. Die Dankbarkeit gegenüber der PiS lässt nach.

Stattdessen rücken umstrittene Politikpunkte stärker ins Blickfeld. Die Verschwörungstheorien rund um den Absturz der polnischen Präsidentenmaschine 2010 im russischen Smolensk stoßen auf immer mehr Skepsis. Viele nervt auch der Personenkult rund um den damals mitverunglückten Präsidenten Lech Kaczynski. Überall im Land entstehen Kaczynski-Denkmäler, werden Straßen, Kreuzungen und Schulen nach ihm benannt. Oft ist sein Zwillingsbruder Jaroslaw Kaczynski bei den Denkmalsenthüllungen dabei. Als PiS-Parteichef ist er der mächtige Mann im Lande, obwohl er kein Regierungsamt innehat und offiziell nur einfacher Abgeordneter ist.

Steinmeier will zeigen, dass Deutschland an Polens Seite steht

Präsident Duda, der mit der Deutschlehrerin Agata Kornhauser-Duda verheiratet ist und als verhältnismäßig deutschfreundlich gilt, will den Besuch Steinmeiers nutzen, um sich selbst als Vermittler im verfahrenen EU-Kurs seiner Regierung zu empfehlen. Auch Steinmeier dürfe daran gelegen sein, Duda auf dem internationalen Parkett aufzuwerten und das Signal auszusenden, dass Deutschland nach wie vor an der Seite Polens steht – trotz einiger Missstimmigkeiten.

Diesem Ziel dient auch der gemeinsame Besuch der Internationalen Buchmesse in Warschau, deren Ehrengast in diesem Jahr Deutschland ist. So wie Mitte April Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und Polens Regierungschefin Beate Szydlo die Hannover-Messe eröffneten – dort war Polen Ehrengast –, sollen nun in Warschau die beiden Präsidenten den deutschen Stand eröffnen.

Offen ist, ob Steinmeier und Duda in ihren Reden nur auf die verbindende Kraft der Kultur eingehen oder auch den gemeinsamen europäischen Wertekonsens betonen werden. Da Polen den Wertekonsens seit dem Regierungsantritt der PiS infrage stellt, würde eine solche Rede Dudas dem Polen-EU-Dialog eine neue Chance geben.