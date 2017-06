Premier Nawaz Sharif (FAISAL MAHMOOD, REUTERS)

Taimoor Raza hält sich für unschuldig. Der 30-jährige Pakistaner hatte sich vor einem Jahr auf Facebook mit einem anderen Nutzer über den Islam gestritten. Doch während normalerweise solche Facebook-Auseinandersetzungen allenfalls mit kindischen Beleidigungen oder Blockierungen enden, könnte Raza diesen Streit mit seinem Leben büßen. Ein Gericht im ostpakistanischen Bahawalpur verurteilte den Mann Mitte Juni wegen Gotteslästerung zum Tod am Galgen. Es ist das erste Mal, dass in Pakistan jemanden wegen blasphemischer Äußerungen im Internet zum Tode verurteilt wurde.

Raza ist schiitischer Muslim, eine religiöse Minderheit im mehrheitlich sunnitischen Pakistan. Laut seinem Bruder Abbas ist die Familie arm, aber gebildet. Raza habe sich von einem Anti-Terrorfahnder auf Facebook zu einer Debatte über den Islam und die Rolle des Propheten Mohammed hinreißen lassen, so Abbas. Sein Bruder wolle gegen das Urteil Berufung einlegen.

In Pakistan strenge Blasphemie-Gesetze

Pakistan gehört weltweit zu den Ländern mit den strengsten Blasphemie-Gesetzen. Nur in einem Dutzend Länder kann Gotteslästerung mit dem Tode bestraft werden, etwa in Saudi-Arabien, im Sudan, im Jemen oder im Iran. Ursprünglich war das Blasphemie-Gesetz in Pakistan zu Kolonialzeiten von den britischen Herrschern erlassen worden, um Beleidigungen und Schmähungen aller Religionen zu unterbinden, doch das Gesetz hat seit der Unabhängigkeit des Landes 1947 eine neue Qualität bekommen: Es wird nun vor allem angewandt, um abwertende Bemerkungen und Handlungen gegen den Islam zu ahnden. Bis 1986 wurden in Pakistan nur 14 Blasphemie-Urteile gefällt, doch seither wurden etwa 1300 Menschen wegen Gotteslästerung verurteilt. Religiöse Minderheiten sind überdurchschnittlich häufig betroffen.

Zwar hat das islamische Land bislang niemanden wegen Blasphemie hingerichtet, allerdings bedeutet bereits der Vorwurf der Gotteslästerung Lebensgefahr. Immer wieder kommt es in solchen Fällen zu Lynchjustiz und Rachemorden. Richter und Anwälte, die mit Blasphemie-Fällen befasst sind, werden bedroht und müssen um ihr Leben fürchten. In Pakistan warten zurzeit knapp 20 Menschen nach einem Blasphemie-Urteil auf ihre Hinrichtung, darunter eine etwa 50-jährige Christin, die 2010 zum Tode verurteilt wurde, obwohl die Umstände ihres angeblichen Vergehens unklar sind. Der hochrangige Politiker Salman Taseer, der sich für die Freilassung der mittellosen Christin einsetzte, wurde deswegen 2011 von seinem Bodyguard umgebracht.

Das Todesurteil gegen Raza zeigt eine gefährliche Entwicklung: Seit einiger Zeit geht Pakistans Regierung rigoros gegen kritische Stimmen im Internet vor, besonders solche, die sich kritisch zum Islam äußern. Anfang de Jahres verschwanden fünf liberale Blogger auf mysteriöse Weise, die sich alle gegen religiösen Extremismus ausgesprochen hatten. Vier von ihnen sind seither nach einer öffentlichen Kampagne wieder aufgetaucht, doch die Blogger wurden zunächst als Feinde des Staates und des Islam dargestellt. Im März bat dann Pakistans Innenministerium den US-Mediengiganten Facebook um Hilfe im Kampf gegen Gotteslästerung im Internet. In einem neuen Zensur-Vorstoß der pakistanischen Regierung werden nun angeblich blasphemische Inhalte in Blogs und in sozialen Medien wie Facebook und Twitter blockiert oder gelöscht.

Gleichzeitig hat Pakistans Regierung unter Premier Nawaz Sharif erneut klar gemacht, dass sie nicht gedenkt, eine Reform der umstrittenen Gesetze auf den Weg zu bringen. „Wir haben keine Pläne, das Gesetz abzuändern oder zu modifizieren“, erklärte der Minister für Religionsangelegenheiten, Sadar Yusaf, Anfang des Jahres. Die harte Linie der Regierung zusammen mit dem neuen Zensur-Vorstoß geben denjenigen Auftrieb, die Selbstjustiz als Mittel der Wahl ansehen.

Im April wurde der Student Abdul Khan von einem Mob aus Kommilitonen gelyncht, weil er angeblich liberale Ansichten vertrat und nicht zum traditionellen Freitagsgebet ging. Ob die Mörder je dafür bestraft werden, ist unklar. Selbst das Oberste Gericht des Landes wagt sich nicht an Blasphemie-Urteile, weil es den Volkszorn fürchtet. Der Fall der zum Tode verurteilten Christin, der im Oktober 2016 von den Richtern in Islamabad gehört werden sollte, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.