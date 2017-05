10,6 Millionen Menschen, mehr als ein Drittel der Wähler, haben bei der französischen Präsidentschaftswahl für die Kandidatin des Front National (FN), Marine Le Pen, gestimmt. (Imago)

Es ist ein Erfolg, der wie ein Scheitern erscheint. 10,6 Millionen Menschen, mehr als ein Drittel der Wähler, haben bei der französischen Präsidentschaftswahl für die Kandidatin des Front National (FN), Marine Le Pen, gestimmt. Das erscheint umso bemerkenswerter, da sie sich sogar von ihrer desaströsen Vorstellung beim TV-Duell gegen Emmanuel Macron kurz vor dem Wahltermin nicht abschrecken ließen, in dem sich die Rechtspopulistin aggressiv und schlecht vorbereitet zeigte.

Zwar erreichte auch ihr Vater Jean-Marie Le Pen 2002 die Stichwahl, erhielt dort aber nur 4,8 Millionen Stimmen. Nie in ihrer 45-jährigen Geschichte zog die rechtsextreme Partei so viele Franzosen an – und doch überwog nach Bekanntgabe der Ergebnisse die Enttäuschung in den Reihen des Front National. Knapp und sachlich fiel Marine Le Pens Ansprache aus, die eine „tiefe Erneuerung“ des Front National als Zusammenschluss „aller Patrioten“ versprach. Möglicherweise könnte sie die Basis bald über einen neuen Parteinamen abstimmen lassen, um den verlorenen Elan wiederzufinden. Plötzlich wirkt die Frau, die so selbstsicher im Chefsessel zu sitzen schien, geschwächt. Ihr wurden Grenzen aufgezeigt, auch weil man sie zuvor überschätzte.

Hohe Erwartungen geschürt

Im vergangenen Jahr hatten Umfragen Le Pen mit bis zu 30 Prozent in der ersten Wahlrunde mitunter als stärkste politische Kraft gesehen. Auch als diese Prognose zurückging, schürten die Rechtspopulistin weiter hohe Erwartungen. „Wenn wir unter 40 Prozent sind, ist das eine Niederlage“, sagte vor einigen Tagen der rechtsnationale Bürgermeister von Béziers, Robert Ménard.

Während sich die meisten anderen Parteien zwischen den beiden Wahlgängen hinter Macron stellten, um mit einer „republikanischen Front“ ein Zeichen gegen die nationale Front zu setzen, fehlen diesem Bündnispartner. Zwar wurde der EU-Kritiker Nicolas Dupont-Aignan gewonnen, der in der ersten Wahlrunde 4,7 Prozent holte. Bei den Parlamentswahlen im Juni dürfte der Front National nach Absprache mit ihm in einigen Wahlkreisen keine eigenen Kandidaten aufstellen, um die Chancen von Dupont-Aignans Partei „Debout la France“ („Aufrechtes Frankreich“) auf ein paar Sitze im Parlament zu erhöhen. Doch der Deal droht sich als kontraproduktiv zu erweisen, weil ihn viele Anhänger als Tabubruch sahen und sich entsetzt von ihm abwendeten.

Auch wenn Le Pens scharfe Anklagen gegen die Eliten und die EU, ihre Warnung vor Globalisierung und einer „Überschwemmung“ des Landes durch Einwanderer bei vielen Franzosen einen Nerv treffen, so blieb eine Mehrheit resistent gegen ihre Schwarzmalerei, der sie kaum glaubwürdige Alternativen entgegensetzte. Ihre Pläne, Frankreichs Grenzen zu schließen, das Land aus der EU und der Euro-Zone herauszuführen, unterstützt nur eine Minderheit.

Dass nun ihre Nichte Marion Maréchal-Le Pen ihren vorläufigen Rückzug aus der Politik ankündigte, wird als Affront gegen Marine Le Pen gedeutet. Zwar nannte die jüngste Abgeordnete der Nationalversammlung als Begründung ihr Privatleben und den Wunsch, die Arbeit in der Privatwirtschaft kennenzulernen. Doch die Konflikte mit ihrer Tante waren kein Geheimnis. Die 27-jährige Maréchal-Le Pen stand mit einem stramm rechtsnationalen Kurs ihrem Großvater Jean-Marie Le Pen nahe. Seine Tochter hat mit ihm gebrochen, weil die offen rassistischen, homophoben und antisemitischen Töne nicht zu ihrer Strategie der „Entdämonisierung“ des FN passten. Der familieninterne Führungskampf ist mit Maréchals Rückzug nur vorerst abgewendet.

Weichgespülter Populismus steht in der Kritik

Er zeigt die Risse auf, die die Partei und den Le Pen-Clan durchziehen. Der 88-jährige Patriarch hat bereits in der rechten Hand seiner Tochter, dem homosexuellen Absolventen der Elitehochschule ENA, Florian Philippot, „einen der Hauptverantwortlichen“ für ihre Niederlage ausgemacht. Dessen Linie eines weich gespülten Rechtspopulismus steht nun in der Kritik, obwohl sie die Partei zu nie dagewesener Stärke führte.

Umso größer ist der Erwartungsdruck vor den Parlamentswahlen. Das Mehrheitswahlrecht, das Allianzen für einen Sieg erfordert, und der Mangel an bekannten Kandidaten in vielen Wahlkreisen erschwert einen Erfolg. Dennoch könnte der Front National laut Umfragen zwischen 15 und 25 Sitze im Parlament erobern – genügend, um eine eigene Gruppe zu bilden. Und damit ein umso lauteres Sprachrohr für alle Verdrossenen und Wütenden im Land zu bleiben.