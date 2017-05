Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

In Gröpelingen Versuchter Totschlag mit Flaschenwurf

Ein 25-jähriger Mann wurde am späten Montagabend in Gröpelingen durch einen Flaschenwurf am Kopf und im Gesicht schwer verletzt. Vermutlich warf ein 55-jähriger Bekannter des Verletzten die Flasche.