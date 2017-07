Palästinenser im Gaza-Streifen protestieren gegen die israelischen Sicherheitsvorschriften am Tempelberg - mit massiver Gewalt. (Reuters)

Das neue Blutvergießen in Nahost war eigentlich eine absehbare Tragödie. Israels Inlandsgeheimdienst Schin Bet und andere Sicherheitsexperten hatten Ministerpräsident Netanjahu nach Medienberichten eindringlich gewarnt, der Streit um Metalldetektoren am Tempelberg könne gefährlich eskalieren.

Bis zur letzten Minute gab es Beratungen, wie die neue Krise um die heilige Stätte zu lösen sei. Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf. Nach den Freitagsgebeten explodierte die Gewalt. Mindestens drei Palästinenser wurden getötet, etwa 400 verletzt.

Am späten Freitagabend dann folgte ein blutiger Anschlag in einer israelischen Siedlung im Westjordanland mit drei Toten. Der palästinensische Attentäter war in ein Wohnhaus in der Siedlung Neve Zuf eingedrungen, in der eine Familie gerade zu Abend aß. Der 19-Jährige tötete mit einem Messer den Großvater sowie dessen erwachsenen Sohn und Tochter. Die Enkelkinder waren nach Medienberichten in einem Nebenraum versteckt. Die Großmutter wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Angreifer wurde verletzt festgenommen.

Hätte die Gewalt vermieden werden können?

Hätte diese Eskalation verhindert werden können? In der Nacht zum Freitag hatte Netanjahus Sicherheitskabinett stundenlang über die umstrittenen Metalldetektoren an Eingängen zum Tempelberg debattiert. Das Kabinett entschied, sie vorerst nicht abzubauen. Israel rechtfertigt den Schritt mit Sicherheitserwägungen, schließlich waren zuvor zwei israelische Polizisten von der heiligen Stätte aus attackiert und umgebracht worden.

In den Augen der Palästinenser sind die Metalldetektoren jedoch eine unerträgliche Provokation. Sie werten die Kontrollen als Versuch Israels, mehr Einfluss über das Plateau zu gewinnen, das beiden Seiten heilig ist, aber islamischer Kontrolle untersteht. „Wir lehnen die Metalldetektoren ab, weil sie ein politischer Akt unter dem Deckmantel von Sicherheitsmaßnahmen sind, der auf eine Kontrolle der Al-Aksa-Moschee abzielt“, sagte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Er warf Israel vor, es wolle eine Wiederbelebung des Friedensprozesses verhindern und „den Konflikt von einem politischen in einen religiösen verwandeln“.

Hamas heizte den Konflikt an

Palästinensische Repräsentanten heizten die explosive Lage weiter an, indem sie Muslime zum Massengebet auf dem Tempelberg aufforderten. Der Chef der radikal-islamischen Hamas, Ismail Hanija, forderte einen „Tag des Zorns“ am Freitag. Jerusalem und die Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg seien eine „rote Linie“, die Israel überschritten habe.

Dabei halten Sicherheitsexperten die Metalldetektoren für relativ überflüssig, wie die israelische Zeitung „Haaretz“ berichtete. Sie seien leicht zu umgehen. Netanjahu steht jedoch unter Druck seiner rechten Koalitionspartner, in Jerusalems Altstadt und am Tempelberg mehr Präsenz zu zeigen.

Abbas brach am Freitag die Beziehungen zu Israel ab

Auch Abbas steht intern stark unter Druck. Nach dem tödlichen Anschlag auf die israelischen Polizisten hatte er noch ein versöhnliches Telefongespräch mit Netanjahu geführt. Nach den blutigen Unruhen am Freitag brach er dann alle Kontakte zu Israel ab. Es besteht auch die Sorge, die Krise könnte Israels Beziehungen zum jordanischen Nachbarn schaden, dem Hüter der islamischen Stätten in Jerusalem.

Offen bleibt allerdings, ob Abbas seiner Ankündigung wirklich Taten folgen lässt und ob damit auch die wichtige Sicherheitszusammenarbeit beider Seiten endet. Bereits im September 2015 hatte Abbas in einer dramatischen Erklärung die Friedensabkommen mit Israel aufgekündigt. Die Zusammenarbeit ging dennoch weiter.

Klar ist jedoch, dass das Brachliegen von Friedensverhandlungen beider Seiten seit inzwischen mehr als drei Jahren ein gefährliches Vakuum schafft, das immer neue Gewaltausbrüche begünstigt. Im neuen Jahresbericht des US-Außenministeriums zu Terrorismus heißt es, die palästinensische Gewalt werde auch angeheizt durch einen „Mangel an Hoffnung auf einen eigenen Staat“, den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland, Siedlergewalt und harte Militäreinsätze. US-Präsident Donald Trump hat zwar einen neuen Anlauf zur Lösung des Konflikts in Aussicht gestellt, bisher gab es dabei jedoch kaum Bewegung. (dpa)