Im Testspiel gegen den VfL Osnabrück stand Robert Bauer erstmals als Rechtsverteidiger in Werders Startelf, also auf der Position, für die er im Sommer verpflichtet wurde. Er dankte es dem Trainer, indem er hinten keine Fehler machte und vorne ein Tor. (imago)

Mal angenommen, Sie stünden im nächsten Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt in der Startelf. Was wäre Ihr Wunsch-Ergebnis?

Robert Bauer: Das ist mir eigentlich egal, Hauptsache wir gewinnen, damit wir da unten rauskommen.

Ihnen als Verteidiger ist es egal, ob Sie 4:3 oder 1:0 gewinnen?

Wenn Sie mich so fragen: Es ist natürlich besser, ohne Gegentor zu bleiben. Das wird uns als Mannschaft auch gut tun, wenn wir endlich mal einen Sieg zu null holen.

Werder hat schon 27 Gegentore kassiert. Vergangene Saison hatten Sie mit dem FC Ingolstadt nach zehn Spieltagen gerade mal acht Gegentore auf dem Konto und schon fünfmal zu null gespielt, und das als Aufsteiger. Wie kommt dieser Unterschied ­zustande?

Wir waren eingespielt. Das Team war fast das gleiche wie in der Aufstiegssaison, ­deshalb waren die Automatismen da. Und wir hatten schon länger mit dem Trainer ­zusammengearbeitet und hatten seine Gedanken zum Spiel verinnerlicht. Außerdem konnten viele Gegner sich noch nicht richtig auf uns einstellen, weil wir neu in der Liga waren.

Was waren denn die Vorgaben des Trainers, um Gegentore zu verhindern?

Wir haben den Gegner sehr aggressiv angelaufen und sehr hoch gestanden. Die Innenverteidiger haben mit rausgeschoben, waren direkt bei der Ballannahme an den Gegenspielern dran und haben gefressen. Viele Gegner waren überrascht, dass wir das als Aufsteiger so extrem gemacht haben. Wir waren einfach sehr unangenehme Gegner.

Was davon lässt sich auf Werder übertragen?

Wir müssen mutig und konsequent sein. Wir waren letztes Jahr in Ingolstadt insgesamt in den Zweikämpfen bissiger und hatten den unbedingten Willen, jeden Zweikampf zu gewinnen. Jeden Zweikampf zu führen, als ob es der letzte wäre. Das war das, was uns so stark gemacht hat und was wir hier noch mehr ausprägen müssen.

Wie kann man das üben?

Das ist Kopfsache, das kann man nicht üben. Das ist eine Sache, die jeder Spieler mit sich ausmachen muss. Man kann es zwar in Eins-gegen-eins-Situationen trainieren, aber im Endeffekt muss das vom Spieler kommen. Wir müssen insgesamt in den Zweikämpfen noch präsenter sein und auch versuchen, dem Gegner mal wehzutun und uns dadurch Respekt zu verschaffen.

Werder hat Sie auch deshalb verpflichtet, weil Sie diese Einstellung mitbringen, jeden Zweikampf voll anzugehen. Trotzdem spielen Sie derzeit nicht. Wie geht es Ihnen damit?

Das ist schwer für mich, zumal ich am Anfang der Saison ja Stammspieler war. Aber als Spieler muss ich die Entscheidungen des Trainers akzeptieren und versuchen, mich im Training wieder anzubieten. Ich versuche, mich nicht hängen zu lassen und dem Trainer jeden Tag Argumente dafür zu liefern, dass er mir wieder die Chance gibt.

Kommt bei Ihnen schon Ungeduld auf?

Nein. Es würde mir und auch der Mannschaft nicht helfen, wenn ich mich ungeduldig zeigen würde.

Im Testspiel gegen den VfL Osnabrück haben Sie jetzt erstmals auf der Position gespielt, die Ihre Lieblingsposition ist und für die Sie hauptsächlich verpflichtet wurden: als Rechtsverteidiger. In Pflichtspielen sind Sie bei Werder bisher hauptsächlich als Linksverteidiger und zweimal im Mittelfeld eingesetzt worden. Ärgert Sie das?

Ich hab’s ja schon gesagt, als ich hierhergekommen bin: Ich kann viele Positionen spielen und habe auch letztes Jahr in Ingolstadt überwiegend hinten links gespielt. Für mich ist es erstmal wichtig, zu spielen, egal auf welcher Position. Aber ich wurde als Rechtsverteidiger geholt und möchte mich auch auf dieser Position durchsetzen und dort Stammspieler werden.

Was ist auf der rechten Seite anders als auf links?

Auf rechts kann ich mich besser in die Offensive einschalten, weil ich dann mit meinem starken rechten Fuß flanken kann. Auf links ist es schwieriger für mich, mit nach vorne zu stoßen und eine Flanke nach der anderen zu schlagen. Das ist normal, dass man da mit dem schwachen Fuß nicht so offensiv spielt. Vielleicht denken die Leute deshalb, dass ich nicht so den Offensivdrang habe. Ich hoffe, dass ich, wenn ich auf rechts meine Chance bekomme, zeigen kann, dass ich auch offensiv Akzente setzen kann.

Bisher hat Alexander Nouri hinten rechts auf Theo Gebre Selassie gesetzt. Was hat er Ihnen als Abwehrspieler voraus?

Ich kann mir etwas im Offensivspiel von ihm abschauen. Die Läufe in die Tiefe hat er gut drin. Und er hat ein starkes Kopfballspiel.

In Werders Offensive könnten bald zum ersten Mal Serge Gnabry, Claudio Pizarro und Max Kruse zusammen spielen. Worauf können die Zuschauer sich freuen?

Man sieht im Training, was für eine unglaubliche fußballerische Qualität die drei haben, was das Spielverständnis, die Spielintelligenz und die individuelle Klasse angeht. Ihre Ballsicherheit wird es uns ermöglichen, öfter selbst das Spiel zu machen, den Ball durch unsere Reihen laufen zu lassen und torgefährlicher zu sein.

Und damit auch defensiv stabiler?

Klar. Wenn wir mehr Ballbesitz haben, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir weniger Gegentore bekommen.

Das Gespräch führte Nikolai Fritzsche.

Robert Bauer wechselte im Sommer vom FC Ingolstadt nach Bremen. In der Vorsaison trug der 21-Jährige als Stammspieler dazu bei, dass der Liga-Neuling Ingolstadt mit dem Abstiegskampf nichts zu tun hatte. Drei Tage nach seinem Wechsel zu Werder stand Bauer zum Saisonauftakt gegen den FC Bayern München gleich in der Startelf. Inzwischen wartet er seit drei Spieltagen auf einen Einsatz.