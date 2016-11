Werders Ousman Manneh. (nordphoto)

Ein bisschen rätselt Ousman Manneh noch immer, was mit ihm los war, in dieser 38. Minute. „Ich hab‘ mir das noch mal bei Sky angeguckt, und ich habe mich selber gefragt: Was hab‘ ich gemacht?”, berichtete er. Werders Angreifer hatte Freiburgs Karim Guédé, der mit dem Rücken zum Tor stand, am Trikot gezerrt – und so den Elfmeter zum 0:2 verursacht. Am Ende verlor Werder 1:3. „Dieser Elfmeter war einfach dumm”, gestand Manneh nun. „Ich hoffe, dass es nicht noch mal passiert.”

Manneh ist 19 Jahre jung, er steht noch am Anfang seiner Karriere, aber er hat gerade schon wieder etwas Wichtiges gelernt. Er weiß jetzt, wie es sich anfühlt, wenn‘s mal nicht so läuft. Unter dem neuen Trainer Alexander Nouri ist Manneh blitzartig zur Stammkraft in der Bundesliga befördert worden, er wurde gelobt und bestaunt. Er hatte, als Flüchtling aus Gambia, ja auch eine ganz besondere Geschichte.

Zuletzt aber wirkte er, als könne er eine Pause gebrauchen – gerade weil er in jedem Spiel so viel Kraft einsetzt und läuft. Hat er noch Energie für diesen Stil? Manneh sagte, er könne nicht anders: „Ich muss das immer machen. Das ist unsere Taktik.” Er, der Stürmer, soll den Gegner attackieren, so oft er kann. Weil er aber ein wenig schwächelte und eben jenen Elfmeter verursachte, wurde Manneh nun erstmals in seiner Profikarriere kritisiert. Für ihn sei das kein Problem, beteuerte er: „Ich wollte immer Profi sein. Ich weiß, das passiert, wenn man ein, zwei Spiele nicht so gut ist.”

Er mag nicht negativ denken. Er freut sich lieber, dass er jetzt mit Claudio Pizarro trainieren darf: „Das ist ein großer Schritt für mich.” Und er freut sich, dass Werder ihn gern langfristig binden würde. „Ich habe noch einen Vertrag bis 2018”, sagte Manneh, „und ich wäre froh, wenn ich meinen Vertrag verlängern könnte.”