Mittlerweile erprobt im Abstiegskampf: Werder-Profi Zlatko Junuzovic. (nordphoto)

Seit dem 2:3 in Augsburg gibt es kein Drumherumreden mehr, und direkt nach dem Spiel haben Sie dann auch klare Worte gefunden: „Das ist jetzt Abstiegskampf pur“.

Zlatko Junuzovic: Das ist es. Wir sind in einer Situation, aus der wir auch gar nicht herauskommen, ohne zu sagen, dass wir im Abstiegskampf sind. Das muss in unseren Köpfen sein, um was es geht.

Wie oft haben Sie dieses Wort in Ihrer Zeit bei Werder eigentlich schon gehört: „Abstiegskampf“?

Sehr oft – das ist klar. Wobei wir in der Vergangenheit dann ja auch bessere Phasen hatten, in denen wir einen Lauf bekommen und uns früher gerettet haben. Dass wir jetzt in Augsburg so verloren haben, bei der Tabellenkonstellation – das ist bitter und hat uns sehr geärgert.

Ist es nur Ärger? Oder geht das vielleicht auch schon in Richtung Wut?

Man ist erst mal schockiert. Schlussendlich steht man mit leeren Händen da, obwohl man eigentlich ein gutes Spiel absolviert hat und die Punkte dringendst gebraucht hätte – das ist schon frustrierend. Das muss man erst einmal verdauen. Wir haben das sehr kritisch analysiert.

Ulisses Garcia und Lamine Sané haben das sogar öffentlich getan – und sich sehr selbstkritisch geäußert.

Es ist ja auch eine Stärke, wenn man dazu stehen kann, dass man in der einen oder anderen Situation vielleicht nicht gut ausgesehen hat. Aber generell gilt doch: Jeder macht Fehler, keiner macht ein lupenreines Spiel. Dass es Fehler gibt, ist normal – sonst würden ja auch gar keine Tore fallen.

Was dann auch langweilig wäre.

Das wäre langweilig. Der Fokus muss darauf liegen, dass wir so wenig Fehler wie möglich machen – aber als Mannschaft, das ist entscheidend. Dass wir als Gemeinschaft Fehler ausbügeln, dem anderen helfen, Sicherheit geben. Da ist jeder in der Verantwortung, von vorne bis hinten.

Wie schockierend war denn die Erkenntnis, dass bei Werder wohl mal wieder bis zum Schluss gezittert werden muss?

Ich habe schon sehr früh gesagt, dass es für uns um den Klassenerhalt gehen wird. Man kann ja nicht die Realität ausblenden und sagen: Ach, das wird schon werden. Nicht in dieser Liga, in der jeder jeden schlagen kann. Deshalb müssen wir auch gar nicht auf die Tabelle schauen, wer von den Konkurrenten vielleicht was macht. Wir brauchen selbst Punkte. Und das müssen wir auf dem Platz zeigen. Da müssen wir alles raushauen.

Sie sind jetzt seit Januar 2012 bei Werder, sind also im Abstiegskampf zwangsläufig erprobt. Welche Saison war denn die schwerste?

Ganz klar die vergangene, als wir uns am letzten Spieltag (durch einen späten 1:0-Sieg gegen Frankfurt, d. Red.) gerade noch gerettet haben. Deshalb dürfen wir auch nicht die Realität aus den Augen verlieren: Der Anspruch ist sicherlich, dass man nicht wieder in so eine Situation kommt, aber es kann sein. Darauf müssen wir vorbereitet sein.

Das bedeutet für die aktuelle Saison?

Dass wir genauso in die nächsten Spiele gehen, wie wir damals in das letzte Spiel gegen Frankfurt gegangen sind. Das war nicht einfach, vom Kopf her war das sehr, sehr schwierig. Aber wir haben es gemeistert, weil wir es gemeinsam gemacht und uns am Ende als Mannschaft belohnt haben. Nur so geht es.

Was haben Sie in all den Jahren des Abstiegskampfes noch gelernt?

Vieles. Es geht um das Denken, um mentale Stärke. Man lernt sein Inneres sehr gut kennen. So wie jetzt nach dem Augsburg-Spiel – da ist erst die tiefe Enttäuschung nach dem Schlusspfiff und dann geht es ganz schnell darum, wieder positive Gedanken zu bekommen, damit man so in das nächste Spiel gehen kann, dass man es gewinnt.

Und das hat sich mit den Jahren durch Erfahrung verändert?

Man wird in gewisser Weise erwachsener, schmeißt die Nerven nicht gleich weg. Man bekommt leichter wieder diesen positiven Fokus, anstatt sich erst mal ein, zwei Tage lang innerlich zu zerstören. Das hilft in der Regeneration, im Training, im Umgang mit den Mitspielern.

Und im Privaten? Trägt man die Anspannung aus dem Abstiegskampf nicht automatisch auch mit nach Hause?

Es gibt solche Phasen, dass man das mit nach Hause schleppt. Wie man es dann dort verarbeitet – das ist die Kunst dabei. Und da bin ich lange noch nicht bei der Perfektion angelangt.

Kommen Sie an so Abenden wie nach dem Augsburg-Spiel in den Schlaf?

Gar nicht. Das dauert dann extrem lange. Wenn ich dann noch einmal die ganzen Szenen vor Augen habe, was da und dort war, was alles hätte anders laufen können – das zu verarbeiten, ist brutal. Das geht fast gar nicht.

Wie schaffen Sie es trotzdem abzuschalten?

In solchen Situationen ist das ganz schwer. Am besten vielleicht, indem man sich vornimmt, einfach nicht mehr in solche Situationen zu kommen. . .

Mit Andreas Marlovits gibt es bei Werder einen Psychologen, der den Spielern zur Seite steht. Ist der in einer so schwierigen Phase wie jetzt besonders gefragt?

Das entscheidet jeder für sich – manche Spieler nehmen es an, manche nicht.

Nehmen Sie es an?

Ab und zu bin ich mit ihm im Austausch. Vor allem vergangene Saison war es etwas mehr mit mir. Manchmal muss man auch in die richtige Richtung gelenkt werden. Das kann durchaus eine positive Rolle spielen.

Wenn der Trainer Sie als erfahrenen Profi bitten würde, doch mal für die jüngeren Spieler auf einen Zettel zu schreiben, wie man erfolgreich im Abstiegskampf besteht – was würde draufstehen?

Dass unser innerer Kern ausschlaggebend ist – und das ist die Mannschaft, das Trainerteam. Individuell hin oder her: Wir haben die Qualität, das wissen wir, aber alleine wird keiner von uns das Spiel entscheiden. Wir müssen alle an einem Strang ziehen.

Was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass das bisher zu wenig geschehen ist? Denn trotz individueller Qualität steht das Gesamtgefüge schlecht da.

Weil wir doch noch entscheidende Fehler machen. Die Zahlen lügen ja nicht, wir bekommen zu viele Gegentore. Natürlich analysieren wir das, versuchen es im Training zu verbessern – indem wir mehr kommunizieren, uns noch mehr unterstützen, enger zusammenrücken. Das sind die Eckpfeiler. Anders geht es nicht.

Fakt ist nun aber seit Jahren der Abstiegskampf. Wird es für den Verein da nicht schwer, solche Spieler wie Max Kruse, Serge Gnabry, Thomas Delaney oder eben Sie auf Dauer halten zu können?

Sich darüber als Spieler jetzt Gedanken zu machen: Das wäre in der prekären Situation wirklich nicht richtig. Natürlich haben wir unsere Karrieren, die wir so gut wie möglich spielen wollen. . .

. . .und das bei einer möglichst guten ­Adresse. . .

Ja, aber dafür muss man ja auch im Verein Leistung bringen. Keiner von uns will absteigen. Und es wäre auch für keinen von uns gut, wenn das passieren würde. Deshalb ist es unsere Pflicht, dass wir komplett auf die nächsten Spiele fokussiert sind und da punkten.

Sie sind österreichischer Nationalspieler, werden in diesem Jahr 30 – da macht man sich angesichts der Werder-Situation so gar keine anderweitigen Gedanken?

Ich weiß, worauf Sie hinauswollen. Aber daran habe ich auch im Winter überhaupt nicht gedacht. Der Gedanke ist allein: Ich will mit Werder aus dieser Situation schnellstmöglich raus. Ich will so in die Partien gehen, dass ich mir hinterher keine Vorwürfe machen muss, nicht alles für den Erfolg unternommen zu haben.

Nur mal angenommen, am Sonnabend sollte es gegen Gladbach wieder nicht klappen: Dann wären auch die ersten drei Rückrundenpartien punktlos. In der Hinrunde hat genau diese Bilanz einige Konsequenzen gehabt. Macht Ihnen das Sorgen?

Die Unruhe vor allem von außen ist ja jetzt schon da. Aber egal, wie es kommt, wir müssen ja damit umgehen können. Wenn wir gegen Gladbach verlieren sollten, sollen wir es dann bleiben lassen? Das wird ja nicht passieren. Und ich habe vollstes Vertrauen in die Mannschaft und das Trainerteam, in unsere Einstellung. Der positive Gedanke ist natürlich da.

Ein ganz wichtiger Faktor im Abstiegskampf 2016 war die unglaubliche Unterstützung durch die Fans. Welche Hoffnung setzen Sie darauf, dass sich das in diesem Jahr wiederholen lässt?

Sehr große. Man hat ja gesehen, welchen Rückhalt sie uns geben. Was vergangene Saison vor dem Frankfurt-Spiel passiert ist: Wahnsinn. Dass es nun auch bei den Fans mehr Unruhe gibt, ist doch klar – sie sind genauso unzufrieden mit der Tabellensituation wie wir.

Worauf müssen sich die Fans denn einstellen? Wagen Sie doch mal eine Prognose: Wie lang und hart wird der Abstiegskampf dieses Mal?

Es wird hart werden – weil die Liga hart ist. Aber eigentlich will ich da gar keine Prognose abgeben. Ich will dieses Spiel gegen Gladbach gewinnen. Das zählt.

---

Zlatko Junuzovic spielt seit Januar 2012 für Werder – zuvor hatte der Mittelfeldmann, Jahrgang 1987, bei Austria Wien auf sich aufmerksam gemacht und war zu Österreichs „Fußballer des Jahres 2010" gewählt worden. Seine wohl beste Bundesliga-Saison spielte Junuzovic 2014/15, in der er auch seinen Vertrag in Bremen bis 2018 verlängerte: Da glänzte er nicht nur als Vorlagengeber, sondern auch als Schütze brandgefährlicher Freistöße.