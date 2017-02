Das Werder-Herz schlägt noch, aber es befindet sich im Krisenstadium. (Illustration: Stevie Schulze)

Herr Lenk, die erste Frage geht an den Fußballtrainer und Fußballfan Frank Lenk: Wie nehmen Sie die Stimmung in der Stadt und unter den Fans wahr?

Frank Lenk: Grundsätzlich gibt es in Bremen eine Fankultur der Unterstützung. Man ist hier weit entfernt davon, Aktionen zu starten, die man an anderen Bundesliga-Standorten durchaus schon erlebt hat: also den Mannschaftsbus zu blockieren, Spieler sehr früh im Spiel auszupfeifen. Gleichwohl ist die Stimmung zurzeit sehr emotionalisiert. Besorgt. Ratlos. Auch enttäuscht. Denn die Erwartungshaltung an Werder in dieser Saison war eine andere. Und das wird gerade unglaublich engagiert diskutiert.

Was sagt der PR-Fachmann Frank Lenk dazu: Wie geht Werder mit dieser Situation um?

Zurzeit reagiert man mehr, als dass man agiert. Aber das geht auch fast gar nicht anders, denn die Krise steht ja erst am Anfang. Wir sind in der Phase, dass sie mehr und mehr greifbar wird, das merkt man, sie entwickelt sich, und sie kann sich mit dem Spiel gegen Mainz noch weiter zuspitzen. Was gut ist: Bei Werder gibt man sich unaufgeregt, ist um klare Inhalte bemüht, man stellt sich den Fragen und der Öffentlichkeit, man sorgt so für Transparenz. Es gibt auch andere Beispiele: Wenn ich an 1860 München denke, dort werden Journalisten ausgesperrt. Das ist ganz schlecht gemacht.

Was zeichnet gutes Krisenmanagement ganz grundsätzlich aus?

Wichtig sind kurze Reaktionszeiten. Dass man Probleme schnell erkennt und schnell die entscheidenden Personen zusammenbringt…

…das heißt, dass bei Werder zurzeit die Drähte glühen, man sich auf kurzem Wege permanent abstimmt?

Davon gehe ich aus. Man muss sich in Krisenzeiten intensiv austauschen, eine gemeinsame Vorgehensweise abstimmen. Man muss auch eine gemeinsame Sprache finden, einen roten Faden haben, wenn man vor die Öffentlichkeit tritt. Am besten ist man proaktiv, am besten Herr der Krise und nicht Getriebener.

Frank Lenk ist geschäftsführender Gesellschafter von Neusta Communications. Der 57-Jährige ist B-Lizenz-Inhaber und hat viele Jahre Klubs bis hoch zur Bremen-Liga. trainiert. (FR)

Jetzt findet das, was Werder macht, auf einer großen Bühne statt: der Fußball-Bundesliga. Es wird täglich berichtet, alle zwei Wochen kommen 40.000 Zuschauer ins Weserstadion – was bedeutet das für das Krisenmanagement?

Es beeinflusst das Krisenmanagement, wenn man es nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit betreiben kann, sondern sozusagen gläsern ist. Es erfolgt eine Meinungsbildung unter den Fans, in den Medien, in der Öffentlichkeit, und die treibt einen. Das sorgt für Druck. Deshalb ist es wichtig, dass man klar handelt, dass man selbstbewusst handelt, auch wenn vieles im Moment nicht so läuft wie gewünscht. Man muss authentisch sein, besonnen, weitsichtig und in die verschiedenen Interessengruppen hineinkommunizieren, also den Fans, den Zuschauern, den Medien, den Sponsoren erklären, warum man so handelt, wie man gerade handelt. Und, ganz wichtig: Man muss in der Lage sein, Druck aushalten zu können.

Ist das für den Vorstand eines Automobilkonzerns oder einer Bank leichter?

Leicht ist das Krisenmanagement etwa bei Entlassungen oder schlechten Zahlen auch dort nicht. Aber die Krise in einem Fußballverein in der ersten Liga ist eindeutig schwieriger zu moderieren, weil alles viel emotionaler abläuft und unter viel größerer öffentlicher Anteilnahme geschieht. Jeder Schritt, jeder Player wird aufmerksam verfolgt. In der Wirtschaft kann man gewisse Probleme geräuschloser über die Bühne bringen. Das ist im Profifußball nicht möglich.

Wenn man sich diese Werder-Woche mal anschaut: Trainer Alexander Nouri hat am Dienstag zu den Medien gesprochen, Frank Baumann hat dem WESER-KURIER ein großes Interview gegeben, Clemens Fritz als Kapitän ist vor die Presse getreten…

…und das ist grundsätzlich richtig: sich zu zeigen, Fragen zu beantworten und auf diese Weise auch Einfluss zu nehmen. Ich kann ja meine Position in diesem Moment deutlich machen, vielleicht auch Überzeugungsarbeit leisten. Das geht nicht, wenn ich mich verstecke.

Nun gibt es bei Werder nicht nur Baumann und Nouri, sondern auch Klaus Filbry als Vorsitzenden der Geschäftsführung, Hubertus Hess-Grunewald als Präsidenten, Marco Bode als Chef des Aufsichtsrates – ziemlich viele, die etwas zu sagen haben. Wer soll denn was sagen?

Es macht Sinn, dass der Trainer zu sportlichen Fragen Auskunft gibt, dass Frank Baumann sich darüber hinaus zu größeren Zusammenhängen und übergelagerten Themen äußert – das schafft Orientierung. Man hat klare Ansprechpartner. Das kennt man ja auch anders, etwa vom HSV. Wenn ich sehe, dass Herr Kühne (Mäzen des HSV, Anm. d. Red.) Auskünfte gibt, dann ist das ein Paradebeispiel dafür, wie Kommunikation entgleitet. Jeder Satz von ihm sorgt für ein Beben im ganzen Verein.

Dass man von Marco Bode nichts hört zurzeit…

… das kann ich verstehen. Ich bin mir sehr sicher, dass auch Marco Bode in nächster Zeit noch etwas sagen wird. Im Moment finde ich es gut, dass er nichts sagt: Es ist nämlich auch wichtig, mal kompetent zu schweigen. Wenn sich die Krise zuspitzen sollte, wird sich auch Bode zeigen. Aber dafür ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt.

Ein Vorwurf, den man denen gern macht, die dann doch regelmäßig vor die Mikrofone treten, ist, dass sie sich in Durchhalteparolen üben. Wie sehr gehören Durchhalteparolen zur Krisen-PR?

Mit dem Begriff Durchhalteparolen möchte ich gar nicht so gern arbeiten. Das lässt sich von außen immer leicht sagen. Das Problem ist doch, dass wir eine dynamische Situation haben. Nach jedem Spiel, nach jedem Interview kann die Lage schon wieder eine andere sein. Es geht also im Grunde nicht um Fakten, sondern um Tendenzen, die je nach Entwicklung unterschiedliche Lösungen erfordern. Das heißt, dass man immer auf mehreren Gleisen unterwegs ist. Das wiederum darf ich nach außen gar nicht erkennen lassen.

Heißt im Klartext: Man sucht doch schon einen Trainer, obwohl man öffentlich den amtierenden Mann stärkt?

Ja, das geht auch gar nicht anders. Da alles in Bewegung ist, muss ich auf viele verschiedene Szenarien vorbereitet sein, um schnell reagieren können. In der Interaktion nach außen wiederhole ich mich dann natürlich auch schon mal: sage, dass ich am Trainer festhalte, erkläre zum x-ten Male mein Handeln, beschreibe die Philosophie des Vereins. Das kann man ermüdend finden. Aber ich sage auch: Wer nicht mehr weiter weiß, der bläst etwas raus, setzt Ultimaten, täuscht Handlungsfähigkeit nur vor.

Wie sieht es mit Ehrlichkeit in diesem Geschäft überhaupt aus?

Es gibt ja den Spruch: Alle lieben den Verrat, aber keiner den Verräter. Das zeigt, wie komplex das Thema ist. Klar ist, dass es einen hohen Grad an Ehrlichkeit geben muss. Dafür ist die Bühne zu sehr ausgeleuchtet, hinterher kommt doch das Meiste ans Licht. Man darf die Öffentlichkeit nicht für dumm verkaufen. Es gibt aber auch Grenzen: Wenn es ins Persönliche geht, wenn es um Interna geht, dann darf man diese Dinge nicht nach außen transportieren.

Werders Sportchef Frank Baumann hat nach der 0:1-Heimniederlage gegen Mönchengladbach sehr deutlich die Mannschaft in die Pflicht genommen…

…und das hat mich im ersten Moment ein bisschen überrascht, und ich fand das zunächst auch unglücklich. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, steckt da System hinter. Ich vermute, dass er die Mannschaft piksen wollte und gar nicht so sehr vom Trainer ablenken will, was ja auch eine Deutung war. Frank Baumann kennt das Geschäft, er war Nationalspieler. Sein Vorstoß war wohl überlegt, er hat nicht Trump-mäßig einfach etwas rausgekloppt. Unterm Strich ist es aber auch gar nicht so wichtig, wie die Öffentlichkeit das jetzt bewertet. Ob sie das für ungeschickt, überzogen oder längst mal angebracht hält. Wichtig ist, wie es nach innen wirkt, welchen Effekt er dort mit diesen Sätzen erzielt. Wenn Frank Baumann mit seiner Absicht sein Ziel erreicht, hat er alles richtig gemacht.

Zur Krise gehört im Fußball auch immer der Ruf nach Trainerwechseln. Was sagt der PR-Berater dazu?

Man muss erst mal schauen, woher dieser Ruf kommt. Er kommt von außen, also den Zuschauern. Aber die Fans haben ja einen ganz anderen Blick auf das Thema, sie kennen viele Hintergründe nicht. Von außen lässt sich vieles leicht fordern, und es hat ja auch keine Konsequenzen, wenn man laut ausspricht, dass der Trainer wegmuss. Ich kann das nachvollziehen, denn der Fan ist besorgt und fühlt sich ohnmächtig oder frustriert. Dagegen steht die Sichtweise intern: Die Entscheider im Verein kennen die Spieler, den Trainer, die Probleme aus nächster Nähe. Sie agieren und entscheiden auf einer anderen Grundlage.

Wie sehr spielt eine bestimmte Vereinsphilosophie eine Rolle? Werder rühmt sich für Kontinuität und keine übereilten Trainerwechsel, obwohl das zuletzt ja auch nicht mehr geklappt hat.

Werder stellt gerade ganz geballt fest, dass diese Rechnung nicht immer aufgeht. Die letzten drei, vier Jahre waren eine völlig neue Werder-Situation, damit muss man als Verein auch erst einmal lernen umzugehen.

Heißt das, dass Trainerwechsel in Bremen Normalität werden, wenn sie es nicht sogar schon sind?

Nein. An der Philosophie wird sich bei Werder nichts ändern, weil die handelnden Personen alle diese Werder-DNA in sich tragen.

Ist diese Werder-DNA eine Stärke oder Schwäche?

Das werden die nächsten Ergebnisse zeigen (lacht). Ich finde, es zeugt von einem Plan, und einen Plan zu haben, ist ja erst mal gut. Das hat Werder ja auch immer ausgezeichnet, deshalb ist Werder nach wie vor ein beliebter Verein. Das Werder-Handeln hat Charme.

Das bringt aber alles nichts, wenn man absteigt. Wo hat Krisenmanagement seine Grenzen, wann muss man handeln statt reden?

Es gibt nicht den idealen Zeitpunkt. Gewinnt Werder in Mainz, lösen sich viele Probleme auf. Verliert Werder, spitzt sich die Krise weiter zu. Und wenn man dann abwägt und nicht mehr überzeugt ist, dann muss man handeln, unabhängig von der eigentlichen Philosophie.