Werders Ex-Co-Trainer Torsten Frings und Florian Kainz. (nordphoto)

Ein langjähriger Werderaner wird als Kandidat für den Trainerposten beim Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98 gehandelt. Zumindest zählt laut „Bild“ neben André Breitenreiter auch Torsten Frings zu den möglichen Nachfolgern des Anfang Dezember beurlaubten Ex-Werderaners Norbert Meier. „Ich weiß davon nichts, ich habe auch nur aus den Medien davon gehört“, sagte Torsten Frings am Montag zu den Gerüchten.

Der einstige Werder-Profi und Nationalspieler gehörte bis Mitte September in Bremen als Assistent zum Team von Cheftrainer Viktor Skripnik. In Darmstadt galt zuletzt Holger Stanislawski als Favorit auf das Traineramt. Stanislawski sagte jedoch inzwischen ab. In den drei Spielen vor Weihnachten ist das Team von Interimscoach Ramon Berndroth betreut worden.