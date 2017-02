Banger Blick nach vorn: Frank Baumann muss schwierige Entscheidungen fällen. (nordphoto)

Herr Baumann, Sie haben die Mannschaft nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach heftig angegriffen. Würden Sie Ihre Worte mit einigen Tagen Abstand genauso wählen wie im Affekt nach dem Spiel?

Frank Baumann: Vom Grundtenor her würde ich es wieder so machen. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, die Mannschaft auch mal öffentlich etwas härter anzupacken, ohne dabei aber einzelne Spieler herauszugreifen. Grundsätzlich bin ich jemand, der sich vor die Mannschaft stellt und sie in Schutz nimmt. Das wird auch weiterhin so sein – wenn ich das Gefühl habe, dass die Spieler alles abrufen, was in ihnen steckt. Kritik findet bei uns in aller Regel intern statt. Trotzdem kann man auch mal das Mittel einer öffentlichen Kritik wählen, wenn man das Gefühl hat, dass es hilft, um auch dem Letzten zu verdeutlichen, in was für einer schwierigen Situation wir uns befinden. Wir dürfen kein Spiel, keinen einzigen Punkt verschenken. Gegen Gladbach war es insgesamt zu wenig, auch wenn es von einer desolaten Leistung weit entfernt war.

Wenn Sie die Leistung nicht als desolat einstufen, sind Sie dann nicht ganz schön weit gegangen mit Ihrer Formulierung, Sie wollten genau beobachten, wer würdig sei, auch in Zukunft das Werder-Trikot zu tragen?

Das ist meiner Meinung nach falsch aufgefasst geworden. Ich habe zum Ausdruck gebracht, dass wir ganz genau beobachten, welche Spieler sich in den nächsten drei Monaten wie präsentieren werden, um dann für uns zu entscheiden, mit wem wir über den Sommer hinaus zusammenarbeiten möchten. Ob die Wortwahl überzogen war, darüber kann man diskutieren, aber wir sind nun mal in einer sehr dramatischen Lage. Da muss man auch mal überziehen, um die Sinne zu schärfen.

Die Spieler sprachen nach der Partie von einem angeknacksten Selbstvertrauen und einer Abwärtsspirale. Hätten Sie ihnen nicht besser den Rücken gestärkt?

Ich glaube nicht, dass das Selbstvertrauen ein Problem ist. Wir haben in Augsburg sehr selbstbewusst gespielt, gegen Bayern und Dortmund auch. Das Selbstvertrauen können die Spieler sich in jedem Training und in jedem Spiel holen. So wird es auch gelingen, die Abwärtsspirale zu durchbrechen. Wenn wir das nicht schaffen, dann plätschert es so dahin. Dann sind wir am Ende vielleicht abgestiegen. Die Spieler müssen die Bereitschaft zeigen, alles für den Erfolg zu tun. Deshalb war es meine Pflicht, das auch öffentlich mal so deutlich anzusprechen.

Diese Bereitschaft haben Sie aber nur gegen Gladbach vermisst?

Wenn das so wäre, hätte ich meine Kritik nicht so deutlich formuliert. Wenn wir diese Bereitschaft in jedem Training und in jedem Spiel zu hundert Prozent gezeigt hätten, würden wir nicht auf dem Relegationsrang stehen.

In der Winterpause hatte man den Eindruck: Werder ist gefestigter. Erweist sich das rückblickend als Trugschluss?

Das glaube ich nicht. Bei aller Kritik, die man äußern kann: Erfolg und Misserfolg hängen auch von Kleinigkeiten ab. Wir hätten in allen Spielen im neuen Jahr punkten können. In Hoffenheim hatten wir das Quäntchen Glück, zurzeit fehlt es uns. Ich sehe nicht, dass wir uns in der Winterpause zu sicher waren, das ließ die Tabellensituation gar nicht zu.

Im Winter war eine Reihe von guten Innenverteidigern auf dem Markt. Der HSV beispielsweise hat sich mit den Verpflichtungen von Papadopoulos und Mavraj sichtbar verstärkt; Subotic und Badstuber haben auch den Klub gewechselt. Haben Sie auch versucht, einen Innenverteidiger zu holen?

Wir haben in Thomas Delaney einen Spieler geholt, der uns defensiv deutlich stabiler macht. Der zweite Zugang ist für mich Innenverteidiger Luca Caldirola, der jetzt leider noch ein, zwei Wochen länger gebraucht hat, um zurückzukommen. Was die Spieler betrifft, die Sie genannt haben: Solche Transfers sind für uns finanziell nicht machbar. Wenn wir mit unseren Mitteln einen Innenverteidiger hätten holen können, der uns deutlich verstärkt hätte, dann hätten wir das auch gemacht.

So aber musste, als Niklas Moisander verletzt war, gegen Augsburg Ulisses Garcia auf der ungewohnten Innenverteidigerposition ran – und machte spielentscheidende Fehler. Abwehrchef Lamine Sané kann man gegen Augsburg und Dortmund jeweils ein Gegentor ankreiden. Hätten Sie im Winter doch einen Verteidiger verpflichten sollen?

Noch mal: Wir haben Luca Caldirola. Und wir haben volles Vertrauen in den Kader.

Haben Sie auch volles Vertrauen darin, dass es richtig war, das Einüben der Dreierkette zu einem Schwerpunkt des Trainingslagers zu machen? Hätte Trainer Alexander Nouri lieber auf Nummer sicher gehen und erst mal am gewohnten 4-4-2 arbeiten sollen?

Wenn man sich die Spiele anschaut, die wir jetzt verloren haben, war das keine Frage des Systems.

Die Dreierkette hat aber auch keinen sichtbaren Fortschritt gebracht.

Wenn man nur die Ergebnisse bewertet, kann man das vielleicht so sehen. Aber wenn ich mir anschaue, wie viele Tormöglichkeiten wir in welchen Spielen zugelassen haben und wie stabil wir waren, sehe ich das nicht so.

Könnten die taktischen Umstellungen ein Grund dafür sein, dass den Spielern immer wieder entscheidende Fehler unterlaufen?

Ich denke nicht, dass Alex die Spieler überfordert. Wir sind davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, zwei Systeme spielen zu können, und dabei werden wir auch bleiben.

Auch wenn Serge Gnabry dafür vom Flügel, wo er in Hinrunde so gefährlich war, in die Mitte rücken muss?

Serge hat gegen Gladbach nicht sein bestes Spiel gemacht, aber in den anderen Spielen nach der Winterpause ist er immer zu Abschlüssen gekommen.

Dieter Hecking hat seit seinem Amtsantritt in Gladbach mit taktisch schnörkellosem Spiel zehn Punkte aus vier Spielen geholt. Fehlt Alexander Nouri die Erfahrung im Abstiegskampf, um jetzt die richtigen Prioritäten zu setzen?

Noch mal: Das System ist nicht ausschlaggebend. Auch bei Gladbach ist nicht das System der Grund dafür, dass sie zuletzt gepunktet haben. Auch da entscheiden immer Kleinigkeiten.

Ob mit Dreier- oder Viererkette muss man aber feststellen: Nouri erreicht seine Ziele nicht. Er wollte defensive Kompaktheit und Heimstärke; Werder hat 42 Gegentore und zuhause erst zehn Punkte geholt.

Bisher haben wir diese Ziele nicht erreicht, das stimmt. Aber wir arbeiten jeden Tag daran, sie zu erreichen. Und wir haben weiterhin völliges Vertrauen in Alex‘ Arbeit.

Wie lange kann man angesichts der Tabellensituation daran festhalten, dass Mannschaft und Trainer auf dem richtigen Weg seien?

Das einzige Kriterium bei so einer Entscheidung ist das Wohl des Vereins. Wenn man davon überzeugt ist, dass man auf dem richtigen Weg ist, darf man sich auch von der öffentlichen Meinung nicht leiten lassen.

Nouri wird aber wohl kaum bis zum Saisonende Trainer bleiben, wenn Werder nur noch verliert. Nach wie vielen weiteren Niederlagen sähen Sie keine andere Wahl mehr, als den Trainer zu wechseln?

Ich werde mich auf keine Zahl festlegen.

Laut „Bild“ ist beschlossen, dass Nouri gehen muss, wenn Werder in Mainz verliert.

Das ist eine Falschmeldung.

Scharfe Kritik vom Sportchef hat es schon gegeben, am Donnerstag fährt das Team in ein kurzes Trainingslager. Welche Möglichkeiten gäbe es nach einer Niederlage in Mainz noch, der Mannschaft einen Impuls zu geben?

Natürlich möchte man etwas erreichen, indem man solche Reize setzt. Aber das heißt nicht, dass wir danach keine Möglichkeiten mehr haben, die Mannschaft zu erreichen. Die Basis ist: analysieren, hart arbeiten, noch enger zusammenstehen.

Kommt es in Frage, in Mainz defensiver zu spielen als zuletzt?

Man muss immer die Ausrichtung wählen, von der man überzeugt ist, dass sie gegen den jeweiligen Gegner zum Erfolg führt. Darmstadt hat nicht durch Mauern gegen Dortmund gewonnen, sondern durch eine offensive Ausrichtung und die Überzeugung, dass sie es schaffen können.

Frank Baumann (41) ist seit Mai 2016 Sportchef bei Werder. Nach seinem Amtsantritt verlängerte er den Vertrag mit Trainer Viktor Skripnik. Nach drei Niederlagen zum Saisonstart wurde Skripnik entlassen und U-23-Coach Alexander Nouri befördert.