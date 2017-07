Einfach mal abgezogen: Domnik Schmidt überlupft den HSV-Keeper aus der eigenen Hälfte. (YouTube: HSV)

Vor zehn Jahren begeisterte Werders Spielmacher Diego noch die Bundesliga. Unvergessen bleibt sein Treffer aus 62 Metern gegen Alemannia Aachen. Zu diesem Zeitpunkt war Dominik Schmidt noch als Defensiv-Allrounder bei Werders U23 aktiv.

Ausgerechnet gegen den HSV zeigte der Ex-Bremer nun in einem Testspiel für seinen neuen Verein Holstein Kiel, dass er es mindestens genauso gut kann: Schmidts Distanz-Kracher über Julian Pollersbeck hinweg ist auf jeden Fall für das Tor des Monats gut.

Auch neben dem Sonntagsschuss gab es für Schmidt, der in der Saison 2010/2011 unter Thomas Schaaf zwölf Spiele für Werder Bremen in der Bundesliga und zwei in der Champions League absolvierte, Grund zum Jubeln: Der Zweitligaaufstieger aus Kiel setzte sich gegen den Bundesligisten mit 5:3 durch. (cev)