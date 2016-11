Theodor Gebre Selassie ist derzeit die erste Wahl auf der rechten Abwehrseite. (imago)

Werder-Trainer Alexander Nouri hat seine Entscheidung verteidigt, auf der rechten Abwehrseite auf Theo Gebre Selassie zu setzen. "Theo hat über Jahre hinweg seine Leistung für den Verein gebracht", sagte Nouri. In dieser Spielzeit geriet der Rechtsverteidiger bereits häufiger in die Kritik. Er weist mit 4,46 die schlechteste WESER-KURIER-Durchschnittsnote dieser Spielzeit auf. "Wir haben ihn in den letzten Spielen nicht so kritisch gesehen", betonte Nouri.

Bislang hat Werders Trainer auf Robert Bauer als Alternative auf der rechten Abwehrseite verzichtet. "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass der Transfer eine sehr gute Entscheidung war", sagte Baumann auf der Pressekonferenz vor dem Nordderby zur Verpflichtung von Bauer. "Wir haben ihn ja nicht nur für drei Monate, sondern für die nächsten Jahre verpflichtet. Wir werden noch viel Spaß mit ihm haben."

Nouri sagte, dass der 21-jährige Olympia-Teilnehmer noch ein junger Spieler sei, "der noch viel Potenzial hat, das er entfalten kann" und betonte: "Er muss den Konkurrenzkampf annehmen und Theo verdrängen". (nsc)