Mit Leidenschaft bei der Sache: Werder-Trainer Alexander Nouri. (nordphoto)

Herr Nouri, schon von der Mitgliederversammlung erholt?

Alexander Nouri: Sie meinen, weil es bis in die Nacht ging? Es war eine ganz schön lange Veranstaltung, das stimmt. Aber es gab ja auch einige interessante Dinge zu hören.

Gleich am Anfang gab es sehr nette Worte für Sie. Der Präsident Hubertus Hess-Grunewald hat Ihnen und der Mannschaft sein volles Vertrauen ausgesprochen. Hat das gutgetan nach vier Niederlagen in Folge?

Ja, seine Worte haben gutgetan. Aber ich habe diesen Rückhalt auch in der täglichen Arbeit. Ich spüre die Rückendeckung und das Vertrauen. Das gibt mir ein gutes Gefühl, definitiv.

Haben seine Worte Ihnen auch geholfen, es auszuhalten, dass im Verlauf des Abends immer wieder die große Zahl der Gegentore, der schlechte Tabellenplatz, die fehlenden Punkte thematisiert wurden? Oder haben Sie sich irgendwann gedacht, jetzt ist aber auch mal gut?

Wir sind ja selbst enttäuscht über die Niederlagen. Aber die Versammlung hat noch mal gezeigt, wie groß der Zusammenhalt bei Werder ist, wie viele Menschen intensiv mitfiebern, aber auch wie groß der Glaube an uns ist.

Am Anfang Ihrer Zeit hatten Sie den Wind der Öffentlichkeit im Rücken. Man hatte den Eindruck, jeder war froh, dass ein neuer Trainer da war, und dann holte die Mannschaft in den ersten vier Spielen unter Ihrer Führung sieben Punkte. Danach kamen aber vier Pleiten. Ist aus dem öffentlichen Rückenwind inzwischen Gegenwind geworden?

So ist das eben, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, das sind die Mechanismen des Geschäfts. Als ich den Job angetreten habe, war mir schon bewusst, dass die Dinge sehr schwarz-weiß und nicht immer differenziert betrachtet werden. Wir müssen einfach möglichst schnell die Entwicklung, die wir vom ersten Spiel an gezeigt haben, die wir im Training erkennen, wieder in Ergebnisse ummünzen.

Als Sie die Profis übernommen haben, haben Sie Ihr Spielkonzept so erklärt: totale Kompaktheit und schnelles Umschalten. Gegen Frankfurt hat das Umschaltspiel besser funktioniert, aber die Kompaktheit zwischen den Mannschaftsteilen hat oft gefehlt.

Ich finde, wir haben in diesen Bereichen Fortschritte gemacht. Dass gegen Frankfurt mit der Rückkehr von Max Kruse und Claudio Pizarro noch ein paar Abstimmungen nicht klappten, ist ganz normal und wird sich von Spiel zu Spiel bessern. Es wurde aber auch ganz deutlich, dass sie uns sehr guttun. Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz als in den Spielen zuvor.

Ohne Zweifel. Aber fanden Sie nicht auch, dass die Abstände zwischen Abwehr- und Mittelfeldreihe und zwischen Mittelfeld und Angriff oft zu groß waren?

Nein, unsere Organisation ist gut. Wir haben keine Zuordnungsprobleme zwischen den Mannschaftsteilen. Beide Gegentore fielen nicht aufgrund mangelnder Kompaktheit.

Ein anderes Problem haben Sie und Frank Baumann schon benannt: die Zweikämpfe. Mit Robert Bauer steht Ihnen ein bekanntermaßen guter und harter Zweikämpfer zur Verfügung. Frank Baumann hat auf der Mitgliederversammlung gerade noch mal gesagt: „Wenn man einen Spieler wie Robert bekommen kann, muss man ihn holen.“ Bei Ihnen sitzt er aber nur auf der Bank.

Wir sind von Robert total überzeugt. Er hat schon gezeigt, dass er ein richtig guter Bundesligaspieler ist. Er liefert im Training beständig Argumente für sich.

Warum spielt er dann nicht?

Wir haben einen guten Konkurrenzkampf im Team. Santi und Theo (Santiago Garcia und Theo Gebre Selassie, Anmerkung der Redaktion) haben auf den Außenverteidigerpositionen ihre Leistungen gebracht.

Beide bekommen seit Wochen schlechte Kritiken.

Das ist das interessante am Fußball. Jeder kann seine Meinung äußern. Das Trainerteam beurteilt die Spieler auch. Wir sehen sie in jedem Training und sind von den Jungs überzeugt. Genauso wie wir von Robert überzeugt sind.

Aber er ist schwächer als die beiden?

Das ist doch Quatsch. Noch mal: Es herrscht ein guter Konkurrenzkampf. Da entscheiden Kleinigkeiten, auch mal Bauchgefühl, taktische Überlegungen. Robert hat große Qualität und eine große Perspektive, vor allem auf der Rechtsverteidigerposition.

Wenn Theo Gebre Selassie nicht besser ist als Robert Bauer: Was gibt dann den Ausschlag für ihn als Rechtsverteidiger?

Er hat viel Erfahrung, hat hier jahrelang seine Leistung abgerufen, ist Nationalspieler. Robert Bauer ist der Herausforderer. Er muss Theo von der Position, die er sich über die Jahre erarbeitet hat, verdrängen.

Spielt es auch eine Rolle, dass Sie in der Viererkette möglichst wenig wechseln wollen, damit die Abwehr sich einspielen kann? Zumal die Verletzung von Lamine Sané Sie ja bereits zu einer Änderung gezwungen hat?

Die Viererkette ist eingespielt. Ich habe es schon gesagt: Wir haben uns von den Abläufen und der Organisation her weiterentwickelt. Es geht immer um Zahlenverhältnisse in bestimmten Räumen. Wir wollen immer eine Überzahl im Abwehrzentrum halten. Diese taktischen Dinge funktionieren. Dass wir in einzelnen Sequenzen noch konsequenter verteidigen müssen, ist uns bewusst, aber das hat nichts mit der Grundorganisation zu tun, sondern mit noch größerer Aufmerksamkeit in den einzelnen Situationen.

Nächster Mannschaftsteil: die Offensive. Da spielt mit Zlatko Junuzovic ein Spieler auf dem Flügel, der von sich sagt, dass er sich auf dem Flügel gar nicht so wohl fühlt – obwohl Sie mit Fin Bartels, Florian Kainz und Izet Hajrovic noch drei gelernte Außenangreifer im Kader haben.

Uns hat Zladdi gesagt, dass er auf der Außenbahn genauso gern spielt wie im Zentrum. Warum wir uns gegen Schalke und Frankfurt für ihn entschieden haben? Weil er einer unserer laufstärksten Spieler ist. Gegen Schalke hatte er mit Schöpf einen Gegenspieler, der mehr als 13,5 Kilometer gelaufen ist. Timothy Chandler von Frankfurt interpretiert die Rolle auf der Außenposition ähnlich. Gegen ihn sollte Zladdi insbesondere in der Defensive spielen, ihn am Flanken hindern. Das hat er gut gemacht.

Das heißt, die wichtigste Aufgabe des Außenangreifers ist für Sie die Defensive?

Eine wichtige Aufgabe jedes Spielers ist die Defensive. Toreverhindern ist Teamarbeit. Zladdi hat auch in der Offensive gute Momente gehabt; er hatte gegen Frankfurt zwei große Torchancen. Wir haben uns gegen diese beiden Gegner auf der Außenbahn für ihn entschieden. Das kann aber von Spiel zu Spiel variieren.

Zum Beispiel im Nordderby in Hamburg am Sonnabend?

Zur Aufstellung gegen den HSV will ich noch nichts sagen. Aber der HSV hat mit Nicolai Müller und Filip Kostic auch zwei torgefährliche Außenangreifer, auf die wir aufpassen müssen.

Zusammen mit Florian Kainz sitzt regelmäßig auch Aron Johannsson auf der Tribüne, obwohl er fit genug war, um zur US-amerikanischen Nationalmannschaft zu fahren. Warum?

Ich kann nur das sagen, was ich schon oft gesagt habe: Jeder Spieler hat in jedem Training die Gelegenheit, Argumente für sich liefern.

Für die Fans ist es aber schwer nachvollziehbar, dass Spieler, für die der Verein zusammengerechnet zwischen sieben und acht Millionen Euro Ablöse bezahlt haben soll, nicht gut genug sein sollen, um zumindest im Kader zu stehen.

Das sagt auch keiner. Sie haben schon nachgewiesen, dass sie das Zeug haben, zu spielen. Wir haben einen großen Kader. Wir haben einen großen Konkurrenzkampf. Die Aufgabe des Trainerteams ist, für jedes Spiel die bestmögliche Komposition aus Spielern zu finden. Für uns als Trainer spielt dabei die Ablösesumme keine Rolle. Wer dazugehört, entscheiden wir aufgrund der Leistungen der Spieler in der Trainingswoche. Ich bin sicher, dass die Fans das sehr gut nachvollziehen können.

Vor einigen Wochen haben Sie 22 bis 24 Spieler als Idealgröße fürs Training formuliert. Bald stehen Sie da aber mit fast 30 Spielern. Warum wollen Sie trotzdem keine weiteren Spieler zur U 23 versetzen?

Wir arbeiten jetzt bis zur Winterpause mit dieser Kadergröße. Dann werden wir mit einigen Spielern offen und ehrlich über ihre Perspektive sprechen, und dann müssen sie daraus ihre Schlüsse ziehen.

Wen das betreffen wird, verraten Sie mir jetzt vermutlich nicht.

Nein, das besprechen wir intern.

Reden wir noch mal über das 1:2 gegen Frankfurt. Direkt nach dem Spiel haben Sie es als unglückliche Niederlage bezeichnet. Sehen Sie das auch mit einigen Tagen Abstand noch so?

Definitiv. In der ersten Halbzeit hatten wir Oberwasser, Frankfurt in der zweiten. Wir hätten mindestens ein Unentschieden verdient gehabt. Wir hätten das Spiel sogar auch in der zweiten Halbzeit noch für uns entscheiden können.

Dass es anders kam, lag auch daran, dass der sichtlich erschöpfte Claudio Pizarro das Tor nicht getroffen hat, und dass der sichtlich erschöpfte Max Kruse vor dem 1:2 den Ball vertändelt hat. War es ein Fehler, Pizarro so spät auszuwechseln und Kruse durchspielen zu lassen?

Wir mussten die beiden länger spielen lassen, als geplant war, weil wir Florian Grillitsch und Serge Gnabry auswechseln mussten, die ein bisschen angeschlagen waren.

So oder so: Werder hat zum wiederholten Mal einer guten ersten Hälfte eine schwache zweite Hälfte folgen lassen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Wir waren auch in der zweiten Hälfte nicht schlecht. Aber natürlich arbeiten wir daran, 90 Minuten noch präsenter zu agieren. Das Spiel insgesamt stimmt mich zuversichtlich. Wir hatten vor allem in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz als in den Spielen zuvor, haben mehr kombiniert, klarer nach vorne gespielt. Darauf können wir aufbauen.

Woran wollen Sie noch arbeiten – auch, damit Werder endlich weniger Gegentore kassiert?

Wir müssen immer weiter daran arbeiten, dass wir in jeder einzelnen Spielsituation noch aufmerksamer und handlungsschneller sind. Wir müssen unser Umschaltspiel in beiden Richtungen weiter verbessern, weil das der entscheidende Faktor ist, um in die Kompaktheit zu kommen. Wir wollen auch noch besser aus der Defensive nachrücken, um direkt wieder ins Gegenpressing gehen zu können. Und die Spieler sollen noch mehr miteinander kommunizieren und sich gegenseitig coachen. In all diesen Bereichen wollen wir von Spiel zu Spiel besser werden. Aber dafür brauchen wir Zeit. Wir haben das Team punktlos auf Platz 18 übernommen. Wir müssen ein ganz anderes Level erreichen, aber das kann man nicht in den ersten zwei, drei Monaten schaffen.

Mit dem Nordderby steht am Wochenende ein ganz besonderes Spiel an. Bereiten Sie die Mannschaft darauf besonders vor, oder läuft die Woche so ab wie jede andere?

Wir werden jedem Spieler die Bedeutung des Spiels noch mal vor Augen führen. Jedem deutlich machen, was das Derby für die Stadt, die Fans und uns als Verein bedeutet. Dazu kommt natürlich, dass man bei der besonderen Anspannung im Derby einen besonders kühlen Kopf bewahren muss.

Ist nach vier Niederlagen vor diesem Spiel auch eine andere Ansprache nötig? Um die Spieler, deren Selbstvertrauen unter den Niederlagen ja gelitten hat, wachzurütteln und zu motivieren?

Ich bin ein Freund klarer Ansprachen und Vorgaben, aber ich halte nichts von Aktionismus. Ich werde den Spielern gegenüber weiterhin mit viel Respekt gegenübertreten, das ist meine Art und die will ich nicht ändern. Es gibt Momente, in denen man lauter wird und Emotionen zeigt. Aber ich finde es wichtig, die Spieler auch in schwierigen Situationen abzuholen und ihnen Vertrauen zu schenken.

Das Gespräch führte Nikolai Fritzsche.

Alexander Nouri (37) trainiert seit dem vierten Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison als Nachfolger von Viktor Skrip­nik die Profis von Werder Bremen, zunächst als Interims- und seit Anfang Oktober als Cheftrainer. Am Sonnabend tritt seine Mannschaft beim Hamburger SV an. Als junger Fußballer war Nouri ein Spezialist für Nordderbys: Mit der Bremer Reserve gewann er in 13 Spielen gegen die zweite Mannschaft des HSV achtmal, häufiger als gegen jeden anderen Verein.