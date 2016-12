Zähes Ringen: der Bremer Angreifer Claudio Pizarro und der Kölner Verteidiger Mergim Mavraj in einer Szene aus der vergangenen Saison. (Maja Hitij, dpa)

Ein Wort geht um in Fußball-Bremen. Das Wort heißt: Aufschwung. Es ist nun schon fast ein ganzer Monat ins Land gezogen, in dem Werder kein einziges Mal verloren hat. Sieben Punkte aus drei Spielen. Kein Relegationsplatz mehr. Sondern vier Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Und jetzt dann noch ein Heimspiel, das letzte vor Weihnachten. Und wie seit vielen Jahren wird wieder mit diesem Weihnachtsbaum-Aufdruck auf dem Trikot gespielt.

Mit dem Baum auf dem Trikot hat Werder seit sechs Jahren nicht mehr verloren. „Wir hoffen, das bringt uns Glück“, sagt Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic. Er bewahre daheim einige von den Tannenbaum-Hemden auf, mit denen Werder in den vergangenen Jahren gesiegt hatte. Nach dem Spiel am Sonnabend gegen den 1. FC Köln soll die Sammlung erweitert werden. Die Gelegenheit erscheint günstig: Köln hat seit jenem Bundesliga-Wochenende Mitte November nicht mehr gewonnen, seit dem Werder nicht mehr verloren hat.

Wie klein der grün-weiße Aufschwung noch ist, lässt sich allerdings auch sehr leicht aus der Statistik herauslesen. 14 Punkte nach 14 Spielen, das ist erst mal nicht viel. Das ist gerade mal einer mehr als in den vergangenen beiden Saisons, die rein punktemäßig in der Hinrunde jeweils so schlecht liefen wie selten zuvor eine Hinrunde in der Bremer Bundesliga-Geschichte. Rein punktemäßig hat Werder es jetzt zum zweiten Mal in der laufenden Saison geschafft, in drei aufeinanderfolgenden Spielen sieben Punkte zu holen. Es waren die Spiele Nummer zwei, drei und vier unter dem neuen Trainer Alexander Nouri, und auch damals machte das Wort Aufschwung die Runde. Es folgten vier Spiele mit elf Gegentoren und null Punkten.

„Ich glaube schon, dass wir jetzt deutlich stabiler sind“, sagt Sportchef Frank Baumann. Allein schon daraus zieht diese Weihnachtsbaumpartie gegen Köln am Sonnabend seine Spannung. Aus der Frage: Hat Baumann recht? Wie stabil ist dieser Aufschwung II, nachdem sich Aufschwung I nur als einer erwiesen hat, der seinem Namen schon bald nicht mehr gerecht werden konnte. „Ich traue uns schon die drei Punkte zu“, sagt Baumann zum Köln-Spiel.

Drei Punkte gegen Köln, das wäre ziemlich viel auf einmal: Es wäre der nächste Nachweis, dass es diese Mannschaft ja doch draufhat. Es wäre ein weiterer großer Schritt für ihr Selbstverständnis, für den Respekt, den sie sich in der Liga verschaffen könnte. Aufschwung II hätte es zu mehr gebracht als Aufschwung I. Ein Erfolg gegen Köln würde Werder noch längst nicht auf eine neue Stufe heben. Er würde Werder aber wenigstens an das heranbringen, was im Sommer als Saisonziel definiert wurde. Es war kein besonders vollmundig klingendes Saisonziel: Es sollte einfach nur eine ruhigere Saison sein, eine ohne den bangen Blick aufs Tabellenende. Zur Wohlfühl-Zone der Tabelle fehlt noch einiges, die Wohlfühl-Zone kann jetzt aber wenigstens schon mal in Angriff genommen werden. Weil es in dieser Hinrunde auch Abschwung I und Abschwung II gegeben hatte, mit jeweils vier Pleiten am Stück, rennt Werder seinem Plan tabellarisch immer noch hinterher. Trotz erkennbarer fußballerischen Fortschritte.

"Ich bin sehr optimistisch, dass wir diesen Weg weitergehen werden"

„Unsere Überzeugung wird immer größer“, sagt Trainer Nouri, „ich bin sehr optimistisch, dass wir diesen Weg weitergehen werden.“ Es gibt keinen Grund, einen Sieg gegen Köln als eine Art aussichtsloses Unterfangen darzustellen. Es gibt aber auch keinen Grund, eine Niederlage auszuschließen. Das könnte man selbst bei Spitzenteams nicht, und von der Stabilität eines Spitzenteams ist Werder noch ein gutes Stück entfernt. Man habe beim 1:0 zuletzt in Berlin genügend Ansätze gefunden, „die wir verbessern wollen“, sagt Nouri.

Es habe zum Beispiel genügend Umschalt-Situationen gegeben, in denen sich Werder ungenügend verhalten habe. „Wir wissen, was da auf uns zukommt“, sagt Nouri mit Blick aufs Spiel gegen Köln. Eine schwierige Aufgabe sei das, sagt er. Ein unangenehmer Gegner sei Köln, sagt Baumann. „Wir müssen um jeden Meter fighten – und dürfen uns nicht zu sehr locken lassen“, sagt er. Aggressiv spielen, klug spielen – das wird die Aufgabe sein, die sich leichter anhört, als sie umzusetzen ist. Köln lässt wenig zu. Köln hat, trotz seiner Sieglos-Serie zuletzt, in dieser Hinrunde bislang erst 13 Gegentore kassiert. Werder steht bei 32.

Aufschwung II steht auf dem Spiel – das ist dann nicht eben wenig, was auf dem Spiel steht. Werder kann dabei darauf bauen, dass die beim Oktober-Aufschwung noch so sehnlich vermissten Max Kruse, Claudio Pizarro und Philipp Bargfrede inzwischen gut im Rhythmus sind. Dass das Selbstvertrauen gewachsen ist und das Team deutlich an Struktur gewonnen hat. Es würde nicht viel dafür sprechen, personelle Änderungen vorzunehmen, sagt Nouri.

"Es kommt, wie es kommt"

Und Zlatko Junuzovic sagt, dass das schon okay wäre, wenn er dann erst mal auf der Bank sitzen würde. „Es kommt, wie es kommt“, sagt er, und will damit nicht gesagt haben, wie egal es ihm ist, ob er spielt oder nicht. Er werde um seinen Platz in der Startelf kämpfen, aber wenn er keinen Platz abbekäme, dann sei er dennoch voll fokussiert. Dann habe er eben eine andere Aufgabe: sich bereitzuhalten. Man müsse sein Ego da halt mal zurückstellen, sagt er. Es kann nicht so schlecht stehen um Werder Bremen, wenn ein gestandener Bundesliga-Profi wie Zlatko Junuzovic so redet. Das ist dann vielleicht auch ein Zeichen des Aufschwungs.