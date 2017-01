Aron Johannsson, hier im Trainingslager in Spanien, verpasst die Testspiele am Wochenende. (nordphoto)

Johannsson bekam im Training einen Schlag auf die Wade und soll aus diesem Grund vorsichtshalber pausieren.

Werder spielt am Sonnabend (15.30 Uhr) bei Eintracht Braunschweig und am Sonntag in Rastede (14 Uhr) gegen den VfB Oldenburg. (wk)