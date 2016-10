Verrückt nach Fußball: Werders neuer Co-Trainer Markus Feldhoff (rechts) im Gespräch mit Alexander Nouri und Florian Bruns. (nordphoto)

Manche Sachen ändern sich nur selten. Dass Werders Co-Trainer mehr Bundesliga-Spiele gespielt haben als Werders Cheftrainer, das ist zum Beispiel so eine Sache. So hatte Thomas Schaaf zwar sehr, sehr oft in der Bundesliga gespielt. Aber sein Assistent Wolfgang Rolff hatte trotzdem knapp hundertmal mehr gespielt.

Cheftrainer Viktor Skripnik kam auf 138 Einsätze, sein Co-Trainer Torsten Frings jedoch auf 402. Und Robin Dutt hatte niemals in Deutschlands höchster Klasse gespielt, sein Begleiter Damir Buric aber 120-mal.

Wenn man es denn Tradition nennen will, dann ist Werder dieser Tradition treu geblieben. Alexander Nouri, der neue Hauptverantwortliche, hat als Spieler nie in der Bundesliga Erfahrung und nur wenig in der zweiten Liga sammeln dürfen, sein Assistent Florian Bruns aber sehr wohl. Und Nouris seit Mittwoch neuer zweiter Co-Trainer Markus Feldhoff auch. Feldhoff spielte sogar 158-mal in der ersten Liga, mehr als doppelt so oft wie Bruns.

„Ein guter Spieler muss nicht automatisch ein guter Trainer sein“, hat Florian Bruns neulich dazu gesagt. Das hört sich ziemlich logisch an, aber gefühlt ist das trotzdem eine Erkenntnis, die sich in der Fußball-Branche erst allmählich und so richtig erst in letzter Zeit durchgesetzt hat.

Werder ist zwar der Tradition treu geblieben, dass der Assistent über mehr Profi-Erfahrung verfügt als der Chef. Ein Trainerteam, wie es Werder jetzt mit dem Gespann Nouri-Bruns-Feldhoff hat, darf man dennoch als eines bezeichnet, dass so vor zwei oder drei Jahrzehnten kaum vorstellbar gewesen wäre in der Bundesliga. Was das anbelangt, hat es eine Art Kulturwandel gegeben im Fußball.

Kulturwandel im Fußball

„Es macht sich heutzutage kein junger Spieler mehr Gedanken darüber, wenn ein Trainer kommt, der weniger als 300 Bundesligaspiele hat“, sagt Werders Kapitän Clemens Fritz. Alter und Meriten des Trainers sind heutzutage viel weniger ein Kriterium.

Fritz vergleicht das mit dem Wandel auf dem Spielfeld. Einst waren dort 18-jährige Mitspieler eine große Ausnahme. „Bevor du nicht 22 warst, brauchtest du gar nicht anzuklopfen“, sagt er. Heute wären 18-Jährige im Team ganz normal, und etliche von ihnen würden auch schon eine Menge Verantwortung übernehmen auf dem Platz.

Die Zeiten der strenge Hackordnungen sind weitgehend passé im modernen Fußball, das gilt auch fürs Trainerfach. Co-Trainer sind viel häufiger und viel mehr enge Vertraute und Berater von Cheftrainern als früher. Oft sind sie zugleich Freunde von Cheftrainern.

Im Fall von Markus Feldhoff, der nun an die Seite von Alexander Nouri rückt, ist das jedenfalls so. „Man kann das schon Freundschaft nennen, sie liegen auf einer Wellenlänge“, hat Werders Sportchef Frank Baumann am Mittwoch über Nouri und Feldhoff gesagt. Der eine 37 Jahre alt (Nouri), der andere 42, haben sie in Uerdingen und Osnabrück noch zusammengespielt, seitdem riss der Kontakt nie ab. Sie würden sehr, sehr viel über Fußball sprechen, sie seien beide Fuballverrückte, erzählt Baumann.

Wunschkandidat des Trainers

Nouri habe Markus Feldhoff für das zu vergebene Amt eines zweiten Co-Trainers vorgeschlagen. „Markus war mein Wunschkandidat“, wurde Nouri in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Man habe eine ähnliche Auffassung, wie man im Trainerteam zusammenarbeiten wolle, „und welche Spielphilosophie wir verkörpern möchten.“

Es seien, sagte Baumann, in der Cotrainerfindungsphase zwar noch andere Kandidaten-Namen diskutiert worden, aber es sei recht flott auf den Namen Feldhoff hinausgelaufen. Baumann beschreibt den Neuen so: „Ein fleißiger, wissbegieriger wie lernwilliger Fachmann. Und: Er nimmt sich nicht so wichtig.“

Feldhoff arbeitete gerade als Co-Trainer beim Drittligisten SC Paderborn, als die Bremer Anfrage kam. Es war dann für Baumann sehr leicht, den Kandidaten vom Wechsel in die erste Liga und zu seinem fußballverrückten Freund Alexander Nouri zu überzeugen – und nicht so leicht, den SC Paderborn dazu zu bewegen, dem Wechsel zuzustimmen. Paderborn hatte nur den einen Co-Trainer.

Der stellte sich am Mittwoch den Werder-Profis vor, und dass er viel mehr als ein Hütchen-Aufsteller und Rumsteher ist, sollte gleich diese erste Trainingseinheit demonstrieren. Zu weiten Teilen leitete sie Feldhoff. Ob er den Werder-Profis dabei viel von früher, von seiner eigenen Zeit als Profi, erzählt hat, wurde nicht publik.

Vermutung: Er hat es nicht gemacht. Seine wohl beste Tat kann sowieso jedermann schnell im Netz finden. Es geschah vor knapp 20 Jahren: Bayer Leverkusen schlug den großen FC Bayern 5:2. Und der Bayer-Stürmer Markus Feldhoff hatte gleich drei Tore erzielt.