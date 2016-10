Serge Gnabry dürfte gegen Leipzig wohl für Werder auf dem Platz stehen. (nordphoto)

Die Wahrscheinlichkeit, dass Werders Offensivspieler Serge Gnabry in Leipzig dabei sein wird, ist groß. Heute Nachmittag soll er wieder mit dem Werder-Team trainieren. Das bestätigte Werders Cheftrainer Alexander Nouri auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel. Zuletzt litt Gnabry an einer Wirbelprellung, die er sich im Spiel gegen Leverkusen zugezogen hatte. Der Flügelspieler konnte in den vergangenen Tagen nur individuell trainieren.

Ob Lamine Sané gegen RB für Werder auf dem Platz stehen kann, ist dagegen noch ungewiss. Sané leidet derzeit an einer Mandelentzündung, Fieber habe er aber nicht, sagte Nouri auf der Pressekonferenz. Am Donnerstag musste er mit dem Training aussetzen. Mit Berufung auf die Werder-Ärzte betonte Nouri, dass dennoch durchaus Hoffnung auf einen Einsatz des Innenverteidigers bestehe. (nsc)