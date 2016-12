Serge Gnabry war in Hoffenheim erneut Werders Torschütze und ist damit eine Art Shooting-Star der Liga. (Imago)

So ist es also zu Ende gegangen, Werders Jahr. Mit einem späten wie verdienten Punktgewinn bei der einzigen noch ungeschlagenen Mannschaft der Bundesliga. Mit dem fünften Spiel in Folge, das Werder nicht verloren hat. Das gab es schon fast zwei Jahre lang nicht mehr. Rein tabellarisch gesehen, steht es immer noch nicht besonders rosig um Grün-Weiß: Die Abstiegsplätze sind nur wenige Punkte entfernt. Aber seit Wochen beweist Werder, dass es mehr als eine Phrase war, was Sportchef Frank Baumann neulich behauptet hatte.

Er hatte gesagt, dass Werder deutlich stabiler geworden ist. Zwar ist das im Sommer definierte Saisonziel (eine ruhigere Saison ohne Abstiegsnöte zu spielen) bislang nur ein bisschen umgesetzt worden. Und doch ist Werder vorangekommen. Werder kann mithalten mit Teams, die deutlich weiter oben stehen. Werder spielt mittlerweile einen Fußball, der nach Fußball aussieht. Und: Werder hat einen Spieler mit herausragenden Qualitäten. Dieser Serge Gnabry, in Hoffenheim erneut Werders Torschütze, ist eine Art Shooting-Star der Liga. Werder kann mit einem guten Gefühl ins neue Jahr gehen. Es könnte was werden im neuen Jahr.