Werder-Profi Philipp Bargfrede muss vorerst weiter pausieren. (nordphoto / Ewert)

Zlatko Junuzovic muss sich in Geduld üben. Nach Aussagen des Vereins wird Junuzovic wegen Problemen an der Wade in den nächsten Tagen mit dem Training aussetzen und auch in den Testspielen gegen Eintracht Braunschweig am Sonnabend und den VfB Oldenburg am Sonntag nicht zum Einsatz kommen. Gleiches gilt für Philipp Bargfrede, der ursprünglich an diesem Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen sollte, aber weiterhin pausiert. Der Einsatz von beiden Spielern im ersten Pflichtspiel des Jahres gegen Borussia Dortmund in eineinhalb Wochen ist fraglich.