Serge Gnabry. (dpa)

Werder kommt auch nach der Rückkehr seiner Routiniers nicht voran. Mit Claudio Pizarro, Max Kruse und später auch Philipp Bargfrede verloren die Bremer gegen Eintracht Frankfurt im Weserstadion 1:2 (1:0). Sie liegen damit weiter auf Rang 16 der Fußball-Bundesliga, sie stecken tief im Abstiegskampf. Und sie haben vor Werders Mitgliederversammlung an diesem Montag bei ihren Fans für große Enttäuschung gesorgt.

„Wir sollten keine Wunderdinge erwarten“, hatte Trainer Alexander Nouri vor der Partie über Pizarro, Kruse und Bargfrede gesagt. Schließlich hätten sie lange gefehlt. Früh im Spiel war dann aber zumindest zu erahnen, wie sehr Werder sich durch seine Rückkehrer verbessern kann. Max Kruse wirkte wach und konzentriert, er präsentierte sich kombinationsstark, trickreich und voller Ideen. Er wollte, nach seiner wochenlangen Verletzungspause, den Bremern endlich beweisen, was er kann.

In der zehnten Minute parierte Frankfurts Torwart Lukas Hradecky einen schönen Schuss von Kruse; danach zögerte Zlatko Junuzovic zu lange und passte den Ball dann in die Mitte vors Tor, statt selbst zu schießen – Chance vertan. In der 36. Minute köpfte Kruse den Ball nach einer Flanke von Claudio Pizarro knapp übers Tor.

Angreifer Pizarro spielte insgesamt nicht ganz so auffällig wie Kruse, aber auch er war für Werder wertvoll. Mit seiner Klasse und seiner Routine schirmte er den Ball oft gut ab, und schon durch seine Anwesenheit band er permanent Frankfurter Verteidiger.

Überhaupt spielten die Bremer eine erste Hälfte, die Hoffnung machte. Sie wirkten defensiv deutlich stabiler als zuletzt und ließen nur eine große Frankfurter Chance zu: Milos Veljkovic blockte einen Schuss von Marco Fabian, den Nachschuss bugsierte Bastian Oczipka übers Tor (29.).

Dass die Bremer in der Abwehr selten in Bedrängnis kamen, lag sicher auch daran, dass sie die Frankfurter mit ihrer Offensiv-Abteilung so konsequent beschäftigten. Serge Gnabry, seit Wochen in starker Form, deutete erneut an, welch ein überragendes Talent er ist. Einmal spielte er im Frankfurter Strafraum den hochgelobten Jesus Vallejo aus und schoss dann knapp am langen Eck vorbei (21.). Ein anderes Mal wand er sich elegant um seinen Gegenspieler herum und schoss knapp drüber (34.).

So war die Führung der Bremer verdient. Innenverteidiger Niklas Moisander spielte einen wunderbaren Steilpass in die Spitze, direkt zu Florian Grillitsch, und der Mittelfeldmann drosch den Ball in den linken oberen Winkel zum 1:0 (38.).

In der zweiten Hälfte aber änderte sich das Spiel radikal. Die Wende begann mit dem Frankfurter Ausgleich: Grillitsch fälschte den Ball unglücklich zu Alexander Meier ab, und der Angreifer bugsierte ihn an Felix Wiedwald vorbei ins Netz zum 1:1 (52.). Kurz danach hätte Junuzovic die Bremer erneut in Führung bringen können, aber sein Schuss aus 14 Metern, aus bester Position geriet zu lahm, um Torwart Hradecky überwinden zu können (53.).

Was folgte, waren beste Frankfurter Chancen. Erst parierte Wiedwald einen Schuss von Meier nach einem Fehler von Santiago Garcia (57.). Dann zeigte Werders Torwart die nächste starke Parade gegen Meier; Garcia hatte sich von Timothy Chandler ausspielen und ihm zum Flanken kommen lassen (60.). Schließlich rettete Rechtsverteidiger Theo Gebre Selassie kurz vor der Linie und vor Meier (66.).

Und was machte die Bremer Offensive, was machten Kruse, Gnabry, Pizarro? Ziemlich wenig. Viel weniger jedenfalls als in der ersten Hälfte. Sie wirkten zunehmend müde. Pizarro immerhin hatte noch eine gute Chance; Frankfurts Torwart Hradecky lenkte seinen Schuss mit den Fingerspitzen übers Tor (75.).

Kurz vor dem Abpfiff dann der bittere Schlusspunkt für die Bremer: Kruse wollte einen Konter einleiten, verlor im Mittelfeld den Ball, der bei Aymane Barkok landete. Der Frankfurter traf mit einem schönen Schlenzer von der Strafraumgrenze zum 1:2 (90.).