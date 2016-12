Werder-Profi Fin Bartels. (nordphoto)

Seiner Meinung nach ist das Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonnabend eine wunderbare Gelegenheit dazu. „Ich traue uns einen Sieg zu, auf jeden Fall“, sagt Bartels. Er weiß aber auch, dass das gegen den Tabellensiebten richtig schwierig werden kann. „Die Kölner sind enorm stark und nutzen jeden kleinen Fehler aus“, sagt er. „Da müssen wir höllisch aufpassen.“

Trotzdem werde die Mannschaft sich nicht auf die Defensive beschränken. „Wir wollen ähnlich auftreten wie gegen Hertha, aber vielleicht ein bisschen offensiver, weil wir ja zuhause spielen.“ Zwischen dem Gegner am vergangenen und dem Gegner am kommenden Sonnabend sieht Bartels viele Parallelen. „Beide Mannschaften stehen defensiv kompakt, lassen wenig bis gar nichts zu und versuchen trotzdem, auch Fußball zu spielen“, sagt er. „Da muss man Geduld haben und versuchen, die wenigen Gelegenheiten, die sich einem bieten, zu nutzen.“ Dass es bei den Kölnern zuletzt nicht so gut lief und zudem einige Spieler verletzt sind, könnte Werder in die Karten spielen.

Für Fin Bartels spielt es aber keine Rolle: „Es ist im Moment egal, welcher Gegner kommt. Wir sind in einer Phase, wo wir den Schwung mitnehmen und zuhause die nächsten drei Punkte holen wollen.“