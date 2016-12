Wohin mit dem Ball? Fin Bartels war mit zwei Toren und einer Vorlage in den vergangenen drei Spielen zuletzt der effektivste Werderaner. (nordphoto)

Am Morgen nach der Weihnachtsfeier wirkt Fin Bartels kein bisschen müde. Dabei hatte das Trainerteam für den Mittwochvormittag keine spielerische Trainingseinheit angesetzt, sondern Krafttraining und Leistungstests – also das, was Fußballer eher nicht so mögen. „Natürlich ist das unangenehm, wenn man aufs Laufband muss“, sagt Bartels. „Das macht keiner gerne.“ Die Tests seien aber „human und nicht so, dass einem im nächsten Spiel Körner fehlen würden“.

Mit fehlenden Körnern scheint Bartels aber ohnehin kein Problem zu haben. Als Trainer Alexander Nouri vor einigen Wochen sagte, dass das Fitnessniveau der Spieler zu wünschen übrig lasse, sagte Bartels: „Ich hab‘ nicht das Gefühl, dass ich jetzt nicht über 90 Minuten laufen könnte.” Die Leistungstests dürften für den 29-Jährigen also keine echte Prüfung gewesen sein. Er, der von sich sagt, dass er „bei 100 Prozent ist, und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon lange“, wusste schon vorher: Da werde ich gut dastehen.

Keine Einsatzgarantie

Diese Gewissheit hat Bartels in einem anderen, wichtigeren Punkt nicht. Zwar lobt Frank Baumann ihn als „extrem wichtigen Spieler“, dessen Vertrag man „nicht umsonst im Sommer verlängert“ habe. Aber Bartels ist keiner der Spieler, über die der Trainer sagt: „Wenn er fit ist, spielt er.“ Die Sätze, die Nouri über Fin Bartels sagt, klingen ein bisschen anders. „Wir wissen, was wir an ihm haben”, sagt der Trainer, und: „Fin ist ein Spieler, der für die Mannschaft immer mit unheimlich viel Herz auftritt und alles gibt.” Das zeigt: Nouri hält viel von Fin Bartels. Aber er stellt ihm keine Einsatzgarantie aus, wie er es bei anderen Spielern tut. Bartels muss sich immer neu beweisen, kann nie sicher sein, dass der Trainer sich für ihn entscheidet und nicht für einen anderen Außenangreifer. Werder hat davon ja einige im Kader.

Zu seinem ziemlich guten, aber eben nicht herausragenden Standing passt, wie Bartels nach seiner Adduktorenverletzung zurückkehrte. Er hatte es dabei besser als andere, denn er stand sofort wieder im Kader und durfte in jedem Spiel ran. Allerdings eine ganze Zeit lang als Einwechselspieler. Auf Schalke stand er erstmals unter dem neuen Trainer Nouri in der Startelf. Eine Woche später, gegen Frankfurt, saß er wieder draußen, weil Nouri der Frankfurter Offensive den laufstarken Zlatko Junuzovic entgegensetzen wollte und dafür Serge Gnabry auf die rechte Seite versetzte. Bartels musste Platz machen.

„Ich musste mich nach der Verletzung erst mal ein bisschen hinten anstellen“, sagt er. „Jetzt sind wir auf einem guten Weg und ich selbst auch.“ Auf den „guten Weg“ kamen Bartels und die Mannschaft beim Nordderby in Hamburg. Nicht, dass es ein besonders gutes Spiel von Werder oder von Bartels gewesen wäre. Aber Bartels schoss ein Tor – und Werder punktete. Der Anfang war gemacht.

Noch besser lief es für Werder und Bartels im Heimspiel gegen Ingolstadt. Es war wieder kein besonders gutes Spiel von Werder, aber die Mannschaft gewann zum ersten Mal seit langer Zeit. Für Fin Bartels war es hingegen ein besonders gutes Spiel, er war der beste Mann auf dem Platz. Bartels erinnert sich gern an den Moment, als Robert Bauer diesen tollen Pass die Linie runter spielte, den Bartels dazu nutzte, eine perfekt getimte Hereingabe für Max Kruse zu spielen. „Robert hat das Auge für solche Zuspiele“, lobt Bartels seinen neuen Kollegen auf der rechten Seite. Später erzielte Bartels den 2:1-Siegtreffer.

Auch wenn er an Kruses Tor beim 1:0-Erfolg in Berlin nicht beteiligt war: Fin Bartels ist der effektivste Spieler in Werders Serie mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen. Und damit, neben Kruse, ein Gesicht des Bremer Aufschwungs – das auch mal auf Titelseiten prangt.

„Mir geht’s nur um den Fußball.“

Ihm selbst ist das nicht so wichtig. „Mir geht’s nur um den Fußball“, sagt Bartels. „Das Drumherum ist mir relativ egal.“ Was „relativ“ heißt? „Na ja“, sagt Bartels, „ich lese schon mal was.“ Wichtiger sei für ihn aber, intern akzeptiert zu werden: „Ich kenne meinen Stellenwert in der Mannschaft.“ Ob der Stellenwert intern größer ist als extern? „Das kann schon sein.“ Er sei eben ein ruhiger, zurückhaltender Typ. Deshalb findet er es auch „okay, dass die anderen drei mehr Glamour versprühen“. Die anderen drei, das sind Kruse, Claudio Pizarro und Serge Gnabry. Werders offensives Traum-Trio, das seit Monaten die Hoffnung auf Erfolge nährt, sein gemeinsames kreatives Potenzial bisher aber nur angedeutet hat.

Zu Werders Offensive gehört Fin Bartels seit einigen Wochen ganz fest dazu – und er glaubt, dass noch viel mehr möglich ist. Das Zusammenspiel im Angriff nennt Bartels „vielversprechend. Aber es braucht auch noch Zeit.“ Insgesamt sei eine „Riesenqualität“ da, die „wir nach und nach verfeinern“ wollen.

Nach und nach, ist Bartels überzeugt, werde auch das Selbstvertrauen der Bremer wachsen, durch immer neue Erfolgserlebnisse. Der Sieg gegen Ingolstadt habe der Mannschaft den Rückwind gegeben, der ihnen den dominanten Auftritt in Berlin ermöglichte. „Wir haben alle gemeinsam den Turnaround geschafft, aber das war nur der Anfang. Man darf jetzt keinen Meter weniger machen und denken, das läuft jetzt.“

Nur ein Anfang ist für Bartels auch, was seit wenigen Wochen auf Werders rechter Seite passiert. Auf die Frage, ob Robert Bauer und er Werders neues Super-Duo auf rechts seien, sagt Bartels: „Das weiß ich nicht.“ Was er aber weiß: dass es ihm guttut zu wissen, „dass da jemand ist, der es ausbügeln kann, wenn ich mal einen Fehler mache“. Das gibt ihm als Angreifer die Sicherheit, die er braucht, um vorne etwas riskieren und glänzen zu können. Und aus Werders offensivem Traum-Trio auch längerfristig ein Traum-Quartett zu machen.