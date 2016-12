Werders Fin Bartels. (imago)

In der Mannschaft sei die Fitness-Debatte kein Thema. Das Gegentor gegen Ingolstadt sei ja nicht in der Schlussphase gefallen, so Bartels: „Wenn das Tor in der 58. fällt, dann braucht man noch nicht über die Fitness reden.“

Die Ingolstädter Chancen in der Schlussphase mochte er ebenfalls nicht auf mangelnde Fitness zurückführen. „Da standen wir einfach zu tief. Das ist ja kein Fitnessproblem, wenn der Ball in den Sechszehner segelt und dann auf einmal zwei gegnerische Spieler vor dem Torwart stehen“, sagte Bartels. „Sondern da müssen wir einfach als gesamte Mannschaft mit aller Macht diese Dinger verhindern.“

Werders Trainer Alexander Nouri hatte vor einigen Tagen gesagt: „Unsere Analysen zeigen, dass wir uns im Fitnessbereich weiterentwickeln müssen.“ Er fügte an: „Einerseits ging das Konzept in der Sommervorbereitung nicht so auf wie geplant, andererseits fehlt zahlreichen Spielern die Basis durch Verletzungspausen in der Vorbereitung.“ (als)