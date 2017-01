Findet Vertrauen viel wichtiger als Vertragslaufzeiten: Frank Baumann. (nordphoto)

Herr Baumann, wie gut schlafen Sie zurzeit?

Frank Baumann: Gut. Es gibt viel zu tun, aber nichts, was mir schlaflose Nächte bereiten würde. Wir bereiten uns auf die Rückrunde vor, zugleich gibt es viele andere Dinge abzuarbeiten: Wir führen einige Gespräche über mögliche Transfers von Spielern, die wir gerne abgeben würden, und die Planungen für die neue Saison laufen natürlich auch schon.

Was lösen die ersten Gegner Borussia Dortmund und FC Bayern bei Ihnen aus: ein mulmiges Gefühl oder kribbelnde Vorfreude?

Vorfreude, definitiv. Wir starten mit zwei Heimspielen gegen die Topklubs, besser geht’s nicht. Wir können in diesen Partien vieles positiv gestalten. Die Spieler können sich durch gewonnene Zweikämpfe und gute Aktionen Selbstvertrauen holen. Und wir wollen aus den Spielen Punkte holen.

Es könnte aber auch zweimal 0:4 ausgehen, solche Ergebnisse hat es im Weserstadion ja auch schon gegeben.

Das wird nicht passieren.

Warum nicht?

In der Vergangenheit haben wir uns in dem einen oder anderen Spiel, gerade auswärts in München, gefühlt von vornherein wenig zugetraut. Ich bin mir sicher, dass es diesmal nicht so sein wird. Natürlich kann es passieren, dass wir verlieren, aber wir wollen alles versuchen. Wir müssen zu 100 Prozent Leistung abrufen, komplett engagiert sein und versuchen, keine einfachen Fehler zu machen. Denn die werden gerade in Spielen gegen diese Klubs sehr schnell bestraft.

Fast alle Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte haben in der Winterpause große Veränderungen vorgenommen. Darmstadt, Mönchengladbach und Augsburg haben neue Trainer, Wolfsburg hat vier neue Spieler geholt, Schalke und Hamburg jeweils zwei. Macht Sie das nervös?

Nein. Wir haben in den letzten Wochen vor der Winterpause einen Aufschwung erlebt. Mit Thomas Delaney haben wir einen wichtigen Spieler dazubekommen. Zudem sind einige Spieler wie Claudio Pizarro und Max Kruse, die in der Hinrunde länger verletzt waren, in Sachen Fitness weitergekommen. Es gibt also auch bei uns viele Dinge, die man als gute Vorzeichen werten kann.

Man kann Werders Winterpause aber auch so zusammenfassen: Das halbe Mittelfeld ist verletzt, in drei Testspielen gab es keinen Sieg. Das klingt eher nicht nach Aufschwung.

Die Ergebnisse der Testspiele sollte man nicht überbewerten. Die Verletzungen sind natürlich sehr schade. Wir kennen das ja schon aus der Vorbereitung im Sommer. Trotzdem haben wir im Mittelfeld genügend Alternativen, um eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz zu bringen.

Eine weitere schlechte Nachricht der vergangenen Tage war Florian Grillitschs Wechsel nach Hoffenheim im Sommer.

Zuerst einmal: Das hat keinen Einfluss auf die aktuelle Saison. Davon abgesehen ist es sehr schade, dass er uns verlässt. Er hat bei uns über die U 19 und die U 23 den Sprung geschafft, und wir hätten sehr gerne mit ihm weitergemacht. Aber es gehört zum Geschäft, dass man Spieler verliert, die sich verändern wollen. Es ist natürlich bedauerlich, dass er uns ablösefrei verlässt, aber auch das gehört dazu. Im vergangenen Sommer haben wir einige Spieler ablösefrei bekommen, jetzt verlieren wir einen ablösefrei.

Wäre Florian Grillitsch geblieben, wenn Werder sportlich besser dastünde?

Es hätte definitiv geholfen. Man muss aber auch sehen, dass es uns immer wieder gelingt, Spieler von Werder zu überzeugen, die auch andere gute Angebote haben: Serge Gnabry, Max Kruse, Robert Bauer, jetzt Thomas Delaney. Aber natürlich müssen wir auch irgendwann sportlich den nächsten Schritt machen, um solche Spieler länger hier halten zu können. Wenn Hoffenheim Tabellen-15. wäre und wir Tabellenfünfter, dann hätte Florian sich sehr wahrscheinlich anders entschieden.

Es gehört ja zum Konzept des Werder-Wegs, junge Spieler sportlich zu entwickeln und dadurch auch einen wirtschaftlichen Wert zu schaffen. Florian Grillitsch war ein Paradebeispiel für diesen Weg, jetzt verlässt er den Verein aber ablösefrei. Stellt das den Werder-Weg insgesamt infrage?

Nein, wir sind nach wie vor davon überzeugt. Es ist ja auch so, dass wir für Florian keine Ablösesumme bezahlt haben. Und: Wenn wir im Sommer mit ihm verlängert hätten, wäre es ja schon jetzt deutlich teurer für uns. Dann hätten wir jetzt vielleicht zwei Millionen Euro Ablöse für ihn bekommen, unterm Strich wäre es aber kein großer Unterschied gewesen. Dass er uns im Sommer verlässt, kann auch eine Chance für andere Spieler wie Maxi Eggestein und Niklas Schmidt sein, einen ähnlichen Weg aus der Jugend in die Profi-Elf zu gehen wie er.

Die beiden sind aber doch noch relativ weit weg von der Profi-Mannschaft, oder?

Ist es wirklich so, dass die beiden weiter weg sind, als Florian Grillitsch es ein halbes Jahr vor seinem Sprung in den Profikader war? Oder Davie Selke, der bei der U 23 auf der Bank saß?

Soll heißen: Es kann auch mal ganz schnell gehen?

Ja. Zumal Maxi Eggestein ja auch schon gezeigt hat, dass er in der Bundesliga spielen kann. Er stand sogar im letzten, alles entscheidenden Spiel der vergangenen Saison in der Startelf. Niklas Schmidt hat in der Dritten Liga seine Leistungen gebracht. Wir werden bei beiden Geduld haben. Aber ich sehe es nicht so, dass sie meilenweit vom Profikader entfernt wären. Darüber hinaus sind auch noch andere Spieler den Weg aus der Jugend zu den Profis gegangen. Wir haben in dieser Saison, glaube ich, zwölf Spieler eingesetzt, die in unserem Leistungszentrum ausgebildet wurden. Ich weiß nicht, ob es viele andere Klubs gibt, die dasselbe von sich behaupten können. Ousman Manneh hat einige Einsätze bekommen; Johannes Eggestein hat bisher nur im Pokal bei den Profis gespielt, aber er wird besonders in der nächsten Saison eine größere Rolle haben.

Könnte es bei Maximilian Eggestein und Niklas Schmidt sogar richtig schnell gehen, weil so viele Mittelfeldspieler verletzt sind?

Wir haben ja vor der Saison gesagt, dass wir eine Struktur schaffen wollen, die es jungen Spielern ermöglicht, zu Einsätzen zu kommen. In der Hinrunde hatten wir zehn, zwölf Spieler, an denen sie hätten vorbeikommen müssen. Das ist natürlich zu viel. Deshalb haben wir den Kader an diesen Stellen auf eine vernünftige Größe verkleinert.

Was die Stammspieler angeht, ist Werder zurzeit eher ziemlich alt: Der Torwart ist 37, die Innenverteidiger sind um die 30, im zentralen Mittelfeld spielt mit Clemens Fritz ein 36-Jähriger, vorne mit Claudio Pizarro ein 38-Jähriger. Wie passt das zum Werder-Weg?

Werder-Weg hat nie bedeutet, dass wir nur mit 19-Jährigen aus dem eigenen Nachwuchs spielen. Wir haben mit Serge Gnabry, Milos Veljkovic und Robert Bauer ja auch einige Spieler unter 23 Jahren, die regelmäßig in der Startelf stehen. Auch Ulisses Garcia hat das Potenzial, das zu schaffen. Deshalb sehe ich es nicht so, dass dieser Weg aufgegeben worden wäre. Man braucht eine gute Mischung. Dass es im Sommer oder spätestens nächstes Jahr einen Umbruch geben wird, wenn Clemens, Claudio und Jaro aufhören, ist klar.

Schon wieder ein Umbruch?

Ja, aber das war uns klar. Aufgrund der Altersstruktur, aufgrund der Vertragssituation einiger Spieler könnte es zu einem größeren Umbruch kommen. Das ist nun mal so. Wir müssen jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir in den Jahren danach mehr Kontinuität in den Kader bekommen.

Man braucht aber nicht nur Spieler, sondern man braucht auch einen Trainer, der den Kader entwickelt. Alexander Nouri hat derzeit nur einen Vertrag bis zum Sommer. Wann verlängern Sie mit ihm?

Die Erfahrung zeigt, dass das Vertrauen in einen Trainer sich nicht durch einen Vertrag oder Vertragslaufzeiten ausdrückt, sondern durch die Art, wie man zusammenarbeitet und miteinander umgeht. Und da ist alles gut. Wir sind im ständigen Austausch miteinander. Wann wir über seinen Vertrag sprechen, entscheiden wir intern.

Wäre das fünfte Spiel ohne Niederlage vor der Winterpause nicht eine gute Gelegenheit gewesen, für klare Verhältnisse zu sorgen? Wenn Werder mit zwei Niederlagen in die Rückrunde starten sollte, was angesichts der Gegner ja durchaus passieren kann, würden die Diskussionen um den Trainer doch schon wieder losgehen.

Aus meiner Sicht würde daran aber auch eine bereits erfolgte Vertragsverlängerung nichts ändern. Für eine Trainerentscheidung sind für mich Ergebnisse nicht das entscheidende Kriterium, und schon gar nicht Ergebnisse gegen solche Klubs.

Wollen Sie auch wegen der Erfahrung mit Viktor Skripnik nicht zu früh mit Alexander Nouri verlängern? Damals haben Sie den Vertrag des Trainers früh verlängert und das im Nachhinein als Fehler bezeichnet.

Natürlich spielt das in die Überlegungen mit rein. Aber es ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist: Wie entwickelt sich die Mannschaft? Wie geht der Trainer mit den Herausforderungen um? Und das hat mit der Vertragssituation nichts zu tun. Wenn die Entwicklung der Mannschaft stagniert, wenn die Chemie nicht stimmt und die Erfolge länger ausbleiben, würde man sich wahrscheinlich auch von einem Trainer trennen, der einen Dreijahresvertrag hat.

Woraus speist sich Ihr Vertrauen in Alexander Nouri?

Ich kenne ihn schon lange sehr gut. Wir haben uns ganz bewusst für ihn entschieden, weil wir es ihm zugetraut haben, der Mannschaft in einer schwierigen Situation einen neuen Impuls zu geben. Er hat in dem halben Jahr bei den Profis, aber auch vorher in Oldenburg und bei unserer U 23 bewiesen, dass er einer Mannschaft eine klare Handschrift geben, erfolgreich Fußball spielen lassen und Spieler weiterentwickeln kann. Er führt die Spieler sehr gut, was sich auch in der Stimmung im Team niederschlägt. Alex erfüllt unsere Erwartungen.

Auch deshalb, weil er für die Integration junger Spieler in den Profikader steht?

Alex kommt ja aus unserem U-Bereich und hat keine Scheu, junge Spieler auch in schwierigen Phasen einzusetzen. Das ist ein weiterer Punkt, der für einen Trainer von Werder Bremen wichtig ist.

Ein anderer junger Spieler, Serge Gnabry, dürfte im Sommer viele Angebote bekommen. Wie realistisch ist es, dass die sportliche Perspektive bei Werder ihn, anders als es bei Florian Grillitsch war, weiterhin überzeugt?

Auch im vergangenen Sommer hatte ja schon der eine oder andere Verein Interesse, ihn zu verpflichten. Er hat sich aber ganz bewusst für uns entschieden, weil wir ihm gewisse Pluspunkte bieten konnten: Das Umfeld hier in Bremen, die Wertschätzung, die er hier erfährt. Die relativ große Sicherheit, dass er immer spielt. Die vergangenen sechs Monate haben gezeigt, wie gut ihm das tut. Er ist ja noch kein kompletter, fertiger Spieler, sondern einer, der dazulernen und sich weiterentwickeln will. Er war ja schon bei einem absoluten Topklub und weiß, wie hart das sein kann. Auch, dass er hier zum Nationalspieler geworden ist, ist ein Argument für uns. Ich bin zuversichtlich, dass all das auch im kommenden Sommer wieder Gewicht haben wird.

Am Sonnabend startet Werder in die Rückrunde. Ist die Mannschaft bereit?

Wir haben uns sehr gut und intensiv vorbereitet. Ich gehe aber davon aus, dass die 17 anderen Mannschaften das auch getan haben. Wir müssen den sehr guten Weg, den wir vor der Winterpause eingeschlagen haben, mindestens genauso gut weitergehen, um möglichst schnell den Klassenerhalt sicherzustellen.

Das Saisonziel bleibt ein Platz im Mittelfeld?

Wir wollen so schnell wie möglich 40 Punkte holen. Was am Ende für ein Tabellenplatz herauskommt, wird man sehen.

Das Gespräch führten Marc Hagedorn und Nikolai Fritzsche.

Frank Baumann (41) ist seit Mai 2016 Sportchef bei Werder. Er folgte auf Thomas Eichin, der gehen musste, weil er für eine Ablösung von Trainer Viktor Skripnik war. Baumann verlängerte mit Skripnik, ersetzte ihn in der neuen Saison aber nach drei Spieltagen durch Alexander Nouri.