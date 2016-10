Florian Kainz wartet auf seinen Einsatz. (Hansepixx)

Bei Werders Spiel in Darmstadt stand er nicht einmal im Kader. „Das ist für mich aber überhaupt kein Problem“, betonte Sportchef Baumann. Werder habe gewusst, dass Kainz Zeit benötigen würde, um in der Bundesliga eine wichtige Rolle zu spielen. Baumann sagte: „Wir haben absolut die Geduld mit ihm.

Wir sind davon felsenfest überzeugt, dass er uns in dieser Saison und in den nächsten Jahren definitiv noch weiterhelfen kann.“ Nouri merkte an, nicht berücksichtigte Spieler wie Kainz, Sambou Yatabaré oder Fallou Diagne könnten sich durch engagierte Trainingsarbeit jederzeit wieder ins Team spielen: „Sie sind alle herzlich eingeladen, alles zu geben, jeden Tag.“