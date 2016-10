Bald zu zweit? Noch steht Alexander Nouri allein als Trainer auf dem Rasen bei Werder. (Nordphoto)

Die Suche könne in ein paar Tagen abgeschlossen sein, sie könne aber auch noch ein paar Wochen dauern. „Wir haben da ja keinen ganz, ganz dringenden Bedarf”, befand Baumann. Schließlich sei Werder mit Nouri und seinem Co-Trainer Florian Bruns gut aufgestellt – erst recht in der Länderspielpause, in der viele Werder-Kicker auf Reisen sind. Demnächst aber werden Nouri und Bruns definitiv Verstärkung bekommen.

„Es macht Sinn, sich da noch besser und breiter aufzustellen”, sagte Baumann. Der neue Co-Trainer soll nicht nur menschlich und fachlich in Werders Trainerteam passen. Er soll auch die Erstliga-Erfahrung einbringen, die Nouri und Bruns fehlt. „Wir werden keinen kompletten Trainernovizen holen, der erst seit kurzem Trainer ist”, betonte Baumann.

„Eine mehrjährige Trainer-Erfahrung macht schon Sinn.” Das müsse aber nicht heißen, dass der künftige Co-Trainer „schon 15 Jahre in der Bundesliga gearbeitet hat”, so der Sportchef. Erfahrung könne man ja auch anderswo sammeln.