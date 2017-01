Der Vertrag von Florian Grillitsch läuft am Saisonende aus. (nordphoto)

Über die Zukunft von Florian Grillitsch ist laut Werders Sportchef Frank Baumann noch keine Entscheidung gefallen. Mehrere Medien hatten in den vergangenen Tagen spekuliert, Grillitsch könnte bereits bei einem anderen Verein unterschrieben haben. „Das kann ich ausschließen“, sagte Baumann nun auf Anfrage.

Verein und Spieler befänden sich nach wie vor in Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung. Die Gespräche mit Grillitschs Berater Thomas Böhm, den Baumann am Sonntag im Teamhotel in Alhaurin getroffen hatte, seien „immer offen und ehrlich abgelaufen“.

Der Vertrag des 21-Jährigen läuft im Sommer aus. Im vergangenen Jahr soll sich unter anderem Borussia Mönchengladbach um den Mittelfeldspieler bemüht haben. (fin)