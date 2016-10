Werders Sportchef Frank Baumann ist an einer Rückkehr von Innenverteidiger Per Mertesacker interessiert. (dpa)

Die Sommer-Transferperiode ist gerade erst vorbei, da arbeitet Werders Sportchef offenbar schon an dem Bremer Kader für die kommende Spielzeit. Gestern hatte Baumann bestätigt, weiterhin an Linksverteidiger Ludwig Augustinsson vom FC Kopenhagen interessiert zu sein. Nun hat der Sportchef einen weiteren Namen, der als künftige Abwehrverstärkung gehandelt wird, kommentiert. Im Zentrum der Spekulationen steht kein geringerer als Ex-Werderaner Per Mertesacker, 32, vom FC Arsenal.

Seit Mertesacker vor Kurzem in einem Interview betonte, sich durchaus vorstellen zu können, seine Karriere auch in Deutschland ausklingen lassen, wird sein Name auch wieder in Bremen gehandelt. Nicht ganz zu unrecht, wie Baumanns Aussagen gegenüber der "Bild" nun nahelegen. Im Zuge des Transfers von Serge Gnabry, zuvor ehemaliger Teamkollege von Mertesacker in London, habe er sich mit dem Ex-Bremer über dessen Zukunft unterhalten, so Baumann.

Baumann thematisierte die mögliche Verpflichtung vor allem vor dem Hintergrund der unklaren Zukunft der beiden Bremer Führungsspieler Clemens Fritz, 36, und Claudio Pizarro, seit dieser Woche 38 Jahre alt. "Bei Claudio und Clemens müssen wir abwarten, ob sie noch eine Saison weitermachen", sagte Werders Sportchef. "Beide sind wichtig für die Mannschaft. Per könnte eine solche Rolle übernehmen."

Drei Saisons spielte Mertesacker sogar noch gemeinsam mit Baumann in Bremen, insgesamt stand er von 2006 bis 2011 bei Werder unter Vertrag. Da sein Ex-Klub nicht der einzige Verein sein dürfte, der an einer Verpflichtung des Innenverteidiger interessiert ist, hat Baumann gegenüber der "Bild" sogar gleich noch ein Argument genannt, das Mertesacker zu einer Werder-Rückkehr bewegen soll: „Bei Werder könnte es für ihn die Möglichkeit geben, auch nach der Karriere dem Verein in irgendeiner Form verbunden zu bleiben“, sagte Baumann.

Mertesackers Vertrag in London läuft im Sommer 2017 aus. Noch soll unklar sein, ob die Londoner ihren Kapitän behalten möchten. Wegen einer Knieverletzung, die er sich in der Vorbereitung zugezogen hatte, fällt Mertesacker die gesamte Hinrunde aus.