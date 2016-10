Alexander Nouris Vertrag bei Werder läuft bis zum Saisonende. (dpa)

Werders neuer Cheftrainer Alexander Nouri sieht kein Problem darin, dass sein Arbeitgeber seinen Vertrag nicht sofort über den Sommer 2017 hinaus verlängert hat. „Es ist total okay“, sagte Nouri. „Auch wenn ich einen Vier-Jahres-Vertrag gehabt hätte – was ändert das an der Situation? Wir wissen doch alle, wie schnell das in diesem Geschäft geht.“

Werder hatte Nouris Vertrag, der ohnehin bis zum Ende der Saison gelaufen wäre, nur finanziell angepasst, heißt: sein Gehalt erhöht. Werders Sportchef Frank Baumann erklärte die Entscheidung, Nouri vorerst nicht länger zu binden, auch mit den Erfahrungen, die Werder mit Viktor Skripnik gemacht hat. „Das hat mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt“, sagte Baumann. Skripnik war wie Nouri vom U23- zum Bundesliga-Trainer befördert worden. Doch nach anfänglicher Euphorie nahmen die Misserfolge unter ihm zu. Kürzlich trennte Werder sich dann von ihm.

Baumann beteuerte nun, er suche nicht schon nach einem externen Coach, der Werder ab dem kommenden Sommer übernimmt: „Ich werde definitiv keine Gespräche mit anderen Cheftrainern führen, solange wir einen Cheftrainer unter Vertrag haben.“ Er betonte: „Das ist eine Chance für Alex. Wenn es gut läuft, werden wir früh genug über eine Vertragsverlängerung reden.“ (als)​