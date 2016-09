Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Baumann will Entscheidung in Trainerfrage bis in zwei Wochen

Nico Schnurr

In den kommenden zwei Wochen will Werder eine Entscheidung in der Trainerfrage gefällt haben. Das teilte Sportchef Frank Baumann auf der Pressekonferenz vor Werders Auswärtsspiel in Darmstadt mit.