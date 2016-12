Frank Baumann hat einen Plan. (nordphoto)

Wenn sein Team so diszipliniert auftrete und so an seine Grenzen gehe wie in Berlin, habe es „die Möglichkeit, viele Mannschaften zu schlagen“, sagte Trainer Alexander Nouri. Werder empfängt am nächsten Sonnabend den 1. FC Köln und tritt danach bei 1899 Hoffenheim an.

Sportchef Frank Baumann sagte, das Selbstvertrauen vom Sieg in Berlin solle Werder „in die letzten beiden Spiele mit reinnehmen – ohne dass wir in irgendeiner Form überheblich werden“. Baumann betonte, „dass das noch ein harter Weg werden wird. Wir haben noch nichts erreicht.“ Ziel sei es, dass Werder sich „in der Winterpause in sicheren Bereichen befindet“, so Baumann.

Kapitän Clemens Fritz betonte, er freue sich sehr über den verdienten Erfolg in Berlin. Er mahnte jedoch: „Der wichtigste Punkt ist, dass wir uns darauf nicht verlassen. Von nichts kommt nichts. Das wird nicht einfacher in den nächsten Wochen.“ (als)