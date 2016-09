Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Trotz Knieproblemen Bei Gnabry besteht Hoffnung für Darmstadt

Am Dienstag hatte Serge Gnabry wegen Knieproblemen das Training vorzeitig beenden müssen, auch am Mittwoch trainierte er nicht mit den Kollegen. Hoffnung auf einen Gnabry-Einsatz am Sonnabend gibt es trotzdem.