Das Testspiel in Rastede gegen Oldenburg fällt aus. (nordphoto)

Für die Generalprobe hat Werder an diesem Sonnabend zwar keinen Gegner gewählt, der im Vergleich zu Dortmund und Bayern als sportlich ebenbürtig bezeichnet werden kann. Aber ein starker Gegner ist es trotzdem. „Ein interessanter Gegner“, sagt Werders Trainer Alexander Nouri und lobt die Braunschweiger Eintracht, die um 15.30 Uhr Clemens Fritz und Co. herausfordern wird. Nouri lobt Braunschweig, das kann er auch guten Gewissens. Immerhin ist der Klub Tabellenführer der zweiten Liga, trotz Hannover 96, trotz VfB Stuttgart.

Nouri hatte ursprünglich geplant, in Braunschweig seine A-Elf einzusetzen und zu testen, und dann am Sonntag in Rastede gegen den VfB Oldenburg eine B-Elf. Der Plan ist allerdings insofern hinfällig, dass das Spiel am Sonntag ausfällt. Die Platzverhältnisse lassen kein Spiel zu, ein Ausweichen auf den Kunstrasenplatz von Rastede ist keine Option. Werder will an diesem Sonnabend entscheiden, was nun am Sonntag stattdessen gemacht wird. Entweder gibt es doch noch ein Testspiel – oder es wird trainiert.

Klar sei nur, dass auf jeden Fall etwas gemacht und es kein freier Tag für die Werder-Profis wird, sagt Nouri. Und klar sei auch, dass in Braunschweig – zumindest weitestgehend – jene Elf auflaufen wird, die man auch im ersten Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres erwarten darf.